数字化转型：玫琳凯推出沉浸式虚拟体验平台Suite 13TM

Suite 13TM是一个虚拟现实平台，为玫琳凯及其独立美容顾问提供灵活的空间，用以展示最新产品组合，讲述品牌故事，并彰显公司传承

达拉斯–(BUSINESS WIRE)–(美国商业资讯)–全球美容行业知名品牌玫琳凯公司(Mary Kay Inc.)及旗下玫琳凯全球设计工作室(Mary Kay Global Design Studio)推出Suite 13TM，这是一种创新的虚拟美容体验，利用虚拟现实技术将玫琳凯的首个虚拟弹出式展厅数字化。全新Suite 13TM采用最新虚拟现实技术设计，为玫琳凯独立美容顾问及其客户提供360度的3D美容体验，用户可以在线浏览该美容品牌的护肤品组合，并了解玫琳凯公司的发展历史及其创始人玫琳凯·艾施(Mary Kay Ash)的个人经历。





全新Suite 13TM邀请用户参观虚拟“展示间”。进入“大厅”后，用户可以参观并了解公司的全球发展历史。其他虚拟展示间还包括展示公司价值观的 “粉色广场”(Pink Plaza)，以及介绍玫琳凯创新护肤产品并展示产品主要功效和成分的“创新中心”(Innovation Center)。该平台还能够让用户将自己喜欢的玫琳凯产品添加到“心愿单”(Wishlist)中，并与用户的独立美容顾问分享。

玫琳凯首席营销官Sheryl Adkins-Green表示：“Suite 13TM的推出是历经数月的创意风暴、激情投入和坚定承诺的结晶，目的是为玫琳凯的独立美容顾问提供当前市面上极具创新性的一流工具，帮助他们管理业务。如今，技术已成为一切的核心，用户——尤其是年轻一代用户——更希望在线发现、学习和了解新产品。Suite 13TM将让玫琳凯独立美容顾问提供数字化业务的灵活性，使他们能够随时随地介绍我们的玫琳凯品牌，并通过分享沉浸式的美容体验来提升与客户建立关系的方式。为了在当下全新的数字的驱动环境中获得成功，我们将继续探求新的方式，通过高科技创新让人们进行在线虚拟互联，并获得个性化的低接触体验。”

Suite 13TM的设计由玫琳凯与Obsess合作完成，Obsess是领先的体验式电商平台，能让各大品牌利用虚拟现实技术创造出交互式在线虚拟体验。在女性企业家Neha Singh的带领下，Obsess与其他全球美容和时尚品牌合作，为消费者创造持久难忘的品牌虚拟体验。秉承其为女性生活赋权的使命，玫琳凯还与几位女性摄影师合作，为虚拟平台制作内容展示图片。

Obsess创始人兼首席执行官Neha Singh表示：“Suite 13TM旨在以一种更便捷的方式将玫琳凯的美容体验汇聚起来，然后提供给独立美容顾问及其客户，而他们早已期待多时。在Suite 13TM中，玫琳凯团队悉心打造每一个平台细节，让你有一种完全置身于玫琳凯虚拟展厅的感觉，同时无需实际亲临现场。我们的平台让品牌能够创造出具有视觉吸引力、沉浸式的虚拟体验，从而改变他们与客户互动的方式，我们很高兴玫琳凯的客户能够在新的数字环境中继续探索、学习和与品牌互动。”

Suite 13TM于2021年初首先在墨西哥推出，随后将登陆巴西、阿根廷、西班牙、哥伦比亚和秘鲁。公司预计到2021年底在其大部分市场推出该平台。玫琳凯是业内首家推出此类虚拟体验的公司。Suite 13TM只是玫琳凯及旗下玫琳凯全球设计工作室多项技术创新中最新发布的一项。玫琳凯推出的Mary Kay® Skin Analyzer是一款利用基于科学的先进人工智能面部皮肤推荐技术而打造的应用，只需快速扫描皮肤，即可协助独立美容顾问提供个性化的玫琳凯产品护肤方案。MaryKay® MirrorMe™ Web则是另一项创新，使用虚拟现实技术直接从独立美容顾问的网站为客户提供一种虚拟的“先试后买”(try-before-you-buy)购物方式。MirrorMe™也可用于iOS和Android设备。

关于玫琳凯

玫琳凯·艾施是突破玻璃天花板的企业家之一，在近60年前成立了自己的化妆品公司，秉承三大宗旨：为女性开发有回报的机会、提供无法抗拒的产品、塑造更美好的世界。这一梦想已发展为营业额达到数十亿美元的企业，在近40个国家拥有数百万独立销售人员。玫琳凯致力于投资化妆品背后的科学，并制造顶级皮肤护理、彩妆、营养补剂和香水。玫琳凯通过与全世界的组织合作，致力于为女性及其家人赋权，重点是支持癌症研究和保护家庭暴力幸存者、美化我们的社区和鼓励儿童追逐自己的梦想。玫琳凯·艾施最初的愿景仍然在闪亮——每次一支唇膏。

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