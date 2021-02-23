振樺電子正式宣布旗下Android 10 Kiosk自助服務解決方案全面導入GMS/ Google行動服務認證

終端運營商之企業行動裝置管理平台(MDM)將能充分運用Android作業系統和Google行動服務(GMS)包括Google Play的所有應用程式

台北訊–(BUSINESS WIRE)–(美國商業資訊)–振樺電子為全球領先的POS、Kiosk以及邊緣運算系統的設計製造商。在此很榮幸宣布振樺電子與其子公司KIOSK Information Systems (KIOSK)的Android 10平台通過Google行動服務(Google Mobile Services, GMS)認證。





振樺董事長陳茂強表示：「這項領先市場的Android 10 GMS認證，為振樺集團與自助服務應用領域之重大里程碑。藉由通過GMS認證，振樺的Android Kiosk即可安裝Google Play和全面運用GMS服務，並可輕鬆享有Google嚴格把關的資安保護，亦同時開啟Kiosk於Google Play中使用任何應用程式的體驗。」

此外，隨著行動裝置在零售餐飲及旅遊休閒服務業的普及化，企業行動裝置管理平台(Mobile Device Management, MDM)開始重視如何藉由Android或iOS的相容性來提升邊緣設備管理系統的效率。相較於消費性行動裝置和平板電腦而言，強固的Kiosk解決方案擁有更高的耐用性和更強大的週邊設備整合能力。獲得Android 10 GMS認證後的Kiosk，除了提供出色的運算能力和豐富連接埠，並可同時支援多元交易週邊解決方案。

KIOSK總裁Kim Kenney補充說道：「我們發現各大零售餐飲及旅遊休閒服務業客戶針對Android GMS的需求與日俱增，他們希望在既有的基礎架構下，透過Google Play註冊和管理其Kiosk設備。憑藉研發團隊在認證上的努力，振樺集團的Kiosk現在可透過既有的Android OS 進行線上統一管理，進而提供卓越的自助服務體驗。此舉無庸置疑確認了KIOSK和振樺集團在市場上的領先優勢，並使我們能夠以獨特的方式滿足市場上的新興需求。」

關於振樺集團

振樺電子股份有限公司成立於1984年，以自有品牌POSIFLEX設計製造POS終端機與週邊設備，現為全球POS領域前五大領導品牌之一。自2016年以來，公司先後收購了KIOSK Information Systems和Portwell Technology，進一步擴張版圖至自助服務解決方案和嵌入式邊緣運算領域，完整線上線下解決方案(O2O Solutions)與物聯網基礎建設(IoT Infrastructure)之建置，並深耕六大垂直場域: 智慧零售暨餐飲服務(Smart Retail & Hospitality)、數位金融、安控及智慧物流(Fintech, Security & Logistics)、博弈及娛樂(Gaming & Entertainment)、數位醫療(Digital Healthcare & Aged Care)、軟體定義網路之數據中心(SDN Datacenter)及相關工業自動化(Industrial Automation)。更多資訊請造訪：www.posiflex.com

關於KIOSK Information Systems

KIOSK提供自助服務自動化解決方案以提高營運和成本效率，同時強化客戶體驗。公司擁有超過27年的產業經驗，已部署超過25萬台Kiosk，是百大零售商和財星500大客戶值得信賴的數位化轉型合作夥伴。KIOSK在設計工程和製造、應用程式開發、整合和綜合支援服務方面提供成熟的專業技術。創新的自助服務解決方案搭配管理服務和物聯網功能，確保了完善的使用者體驗。更多資訊請造訪kiosk.com或致電800.509.5471。

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