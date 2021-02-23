振桦电子正式宣布旗下Android 10 Kiosk自助服务解决方案全面导入GMS/ Google移动服务认证

终端运营商的企业移动设备管理平台(MDM)将能充分安卓操作系统和Google移动服务(GMS)，包括Google Play的所有应用程序

台北讯–(BUSINESS WIRE)–(美国商业资讯)–振桦电子为全球领先的POS、Kiosk以及边缘运算系统的设计制造商。在此很荣幸宣布振桦电子与其子公司KIOSK Information Systems (KIOSK)的Android 10平台通过Google移动服务(Google Mobile Services, GMS)认证。





振桦董事长陈茂强表示：“这项领先市场的Android 10 GMS认证，为振桦集团与自助服务应用领域的重大里程碑。通过GMS认证，振桦的Android Kiosk即可安装Google Play以及全面运用GMS服务，并可轻松享有Google严格把关的信息安全保护，亦同时开启Kiosk于Google Play中使用任何应用程序的体验。”

此外，随着移动设备在零售餐饮及旅游休闲服务业的普及化，企业移动设备管理平台(Mobile Device Management, MDM)开始重视如何通安卓或iOS的兼容性来提升边缘设备管理系统的效率。相较于消费性移动设备和平板计算机而言，稳健的Kiosk解决方案拥有更高的耐用性和更强大的外围设备整合能力。获得Android 10 GMS认证后的Kiosk，除了提供出色的运算能力和丰富端口外，还可同时支持多个交易外围解决方案。

KIOSK总裁Kim Kenney补充说道：“我们发现各大零售餐饮及旅游休闲服务业客户针对Android GMS的需求与日俱增，他们希望在既有的基础架构下，通过Google Play注册和管理其Kiosk设备。凭借研发团队在认证上的努力，振桦集团的Kiosk现在可通过既有的Android OS 进行在线统一管理，进而提供卓越的自助服务体验。此举无庸置疑确认了KIOSK和振桦集团在市场上的领先优势，并使我们能够以独特的方式满足市场上的新兴需求。”

关于振桦集团

振桦电子股份有限公司成立于1984年，以自有品牌POSIFLEX设计制造POS终端机与外围设备，现为全球POS领域前五大领导品牌之一。自2016年以来，公司先后收购了KIOSK Information Systems和Portwell Technology，进一步扩张版图至自助服务解决方案和嵌入式边缘计算领域，完整在线线下解决方案(O2O Solutions)与物联网基础建设(IoT Infrastructure)之建置，并深耕六大垂直领域: 智能零售暨餐饮服务(Smart Retail & Hospitality)、数字金融、安控及智慧物流(Fintech, Security & Logistics)、游戏及娱乐(Gaming & Entertainment)、数字医疗(Digital Healthcare & Aged Care)、软件定义网络之数据中心(SDN Datacenter)及相关工业自动化(Industrial Automation)。更多信息请造访：www.posiflex.com

关于KIOSK Information Systems

KIOSK提供自助服务自动化解决方案以提高运营和成本效率，同时增强客户体验。公司拥有超过27年的产业经验，已部署超过25万台Kiosk，是百大零售商和财富500强客户值得信赖的数字化转型合作伙伴。KIOSK在设计工程和制造、应用程序开发、整合和综合支持服务方面提供成熟的专业技术。创新的自助服务解决方案搭配管理服务和物联网功能，确保了完善的用户体验。更多信息请访问kiosk.com或致电800.509.5471。

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