太平洋电信理事会宣布PTC’23钻石赞助商

檀香山–(BUSINESS WIRE)–(美国商业资讯)–太平洋电信理事会(PTC)今天宣布夏威夷无线运营商Mobi将成为其PTC’23年会的钻石赞助商。年会将于2023年1月15日至18日在夏威夷檀香山举行。

Mobi首席执行官Justen Burdette表示：“超过45年来，PTC一直致力于跨越国界限制塑造和连通整个行业，促进整个环太平洋地区及其他地区的连通性。PTC年会已成为名副其实的电信行业重要交流活动。我们很荣幸成为PTC’23的主要赞助商。届时业界同仁将齐聚威基基海滩(Waikiki)，与会人数有望打破以往记录。我们很高兴能分享公司在无线领域的一些工作成果。”

在1月17日（星期二）的PTC’23主题演讲中，Mobi将讨论如何利用去中心化无线基础设施，通过基于云的现代开放式核心应用程序接口(API)和无缝全球漫游，为社区带来人人享有的连接。电信专家、行业分析师、连通性倡导者和来自该领域的其他人士也将分享创新、挑战和整个环太平洋地区正在开展的工作，并就此集思广益，以提高各小组讨论、会议和其他大会活动的互通性。

PTC首席执行官Brian Moon表示：“我们很高兴由总部位于夏威夷、在无线社区方面取得巨大进展的组织担任我们年会的主要赞助商。诸如Mobi这样的公司在服务中一贯坚持前瞻性和创新性，其工作将为数字基础设施生态系统的未来铺平道路。”

MobiPCS成立于2005年，最初是一家总部位于夏威夷的小型无线服务提供商。该公司在2018年更名为Mobi，建立了必要的基础设施、服务和合作伙伴关系，以扩大其在美国大陆及其他地区的覆盖范围和连通性，并凭借其简单实惠的计划、智能易用的工具和专职本地客户服务团队与大型无线运营商展开竞争。客户可使用iPhone和Android上的Mobi eSIM应用，在任何地方以数字方式在几秒钟内切换到Mobi——友好的Mobi客户服务专家随时准备通过iMessage、短信、电话或在夏威夷的任何商店提供帮助。

PTC年会是业内首屈一指的电信与信息和通信技术(ICT)活动，也是业界公司的战略跳板和重要的开年活动，各公司可以在年会上有效启动来年约50%至80%的业务交易。PTC’23将是一次破纪录的盛会——与会者超过5,000人，包括来自全球逾60个国家的高管和风险投资家。

敬请访问PTC网站，深入了解PTC’23，并报名参加PTC年会。

关于太平洋电信理事会

太平洋电信理事会(PTC)是一家全球领先的非营利性会员组织，致力于促进环太平洋地区信息和通信技术(ICT)行业的进步。环太平洋地区是世界最具活力的地区，覆盖40多个国家。PTC年会每年1月在檀香山举行，是环太平洋地区首屈一指的电信活动，也充当着全球通信行业的战略跳板。敬请在Facebook、Twitter和LinkedIn上关注PTC。

关于MOBI

Mobi, Inc.成立于2005年，当时是一家面向夏威夷的区域无线提供商。在激活、超时和隐藏费用属于常态的时代，公司成为美国首家提供实惠、简捷、无限制移动服务的运营商。任何人均可使用Mobi应用、Apple Pay和eSIM在几秒钟内切换到Mobi——智能、友好的Mobi客户服务专家随时准备以数字方式以及在夏威夷的Mobi商店提供帮助。Mobi团队的所有成员均自豪地加入了美国通信工人协会(CWA)。敬请在mobi.com或Facebook、Twitter、LinkedIn上了解更多信息。

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