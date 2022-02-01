凯悦继续实施轻资产增长战略，计划收购Dream Hotel Group

此次收购将为凯悦新增专注于充满活力的餐饮和夜生活体验的快速增长品牌组合，扩大凯悦独特的生活方式酒店服务

芝加哥–(BUSINESS WIRE)–(美国商业资讯)–凯悦酒店集团(Hyatt Hotels Corporation, NYSE: H)和Dream Hotel Group宣布达成一项协议，由凯悦旗下关联公司收购包括Dream Hotels、The Chatwal Hotels和Unscripted Hotels品牌在内的Dream Hotel Group旗下生活方式酒店品牌和管理平台，以及分布在美洲、欧洲和亚洲的一些首要酒店市场的酒店。





此次轻资产收购将包括12家管理型或特许经营型生活方式酒店，以及24家已签署长期管理协议的预计将在未来开业的酒店。交易完成后，凯悦的生活方式品牌组合将新增1,700多间客房，其中纽约市的凯悦客房数量将增加30%以上。此次收购延续了凯悦的轻资产增长战略。在此之前，凯悦曾分别于2018年和2021年收购Two Roads Hospitality和Apple Leisure Group；最近，凯悦还与德国Lindner Hotels AG签署合作协议，进一步扩大凯悦在欧洲的品牌足迹。

交易完成后，凯悦将支付1.25亿美元的基本收购价，并在未来六年内随着酒店进入筹备和开业，再支付高达1.75亿美元。与1.25亿美元基本收购价有关的稳定管理费预计约为1,200万美元，若凯悦支付1.75亿美元的或有收购价，则额外的稳定管理费预计可达约2,700万美元。就预期稳定收益而言，总基本收购价加上或有收购价是一个相当丰厚的高个位数收购倍数。

Dream Hotel Group酒店以其充满活力的餐饮和夜生活体验而闻名，包括热门餐厅、豪华娱乐场所以及与屡获殊荣的创新型行业领导者通过战略合作建立的独家夜总会。此次收购将扩大凯悦在主要市场的品牌足迹，包括纳什维尔、好莱坞、南海滩、达拉谟、纽约市多个地点和卡茨基尔的一个地点。已签署的合同还涉及其它战略目的地，包括拉斯维加斯、圣卢西亚和多哈。

凯悦总裁兼首席执行官Mark Hoplamazian表示：“我们非常尊重Dream Hotel Group创始人Sant Singh Chatwal、首席执行官Jay Stein及其团队所创造的一切，也感谢Dream Hotel Group对我们的信任，感谢他们将自己的品牌交由我们照管，并将他们的成功延续到未来。我们期待与600多个新的凯悦家族成员继续增长之旅，它们将进一步提升我们的生活方式专长，扩大我们生活方式部门的成功。我们很高兴能为我们的客人和忠诚会员提供更多激动人心的体验和欢乐节目，并将凯悦酒店网络的价值带给世界各地越来越多有眼光的酒店业主和开发商。”

Dream Hotel Group创始人兼董事长Sant Singh Chatwal表示：“凯悦在保持生活方式酒店的特殊性方面有着优越表现，是不断增长的Dream Hotel Group品牌的理想新归宿。作为Dream Hotel Group酒店的所有者，我期待着我们的下一段旅程，同时也相信，作为凯悦家族的一员，我们的酒店、业主、客人和团队成员都有一个光明的未来。”

这项交易预计将在未来几个月内完成，具体取决于惯例成交条件。交易完成后，凯悦将努力迎接新酒店加入凯悦天地忠诚度计划，为会员群带来更多住宿机会和目的地。凯悦天地会员是业内一些最尊贵的旅行者，他们消费更多，入住时间更长，将为Dream Hotel Group酒店的所有者创造高质量的收入。

Dream Hotel Group创始人Sant Singh Chatwal将作为预计加入凯悦品牌组合的四家开业酒店和两家未开业酒店的所有者履行承诺。Dream Hotel Group首席执行官Jay Stein将加入凯悦担任Dream Hotels负责人，指导Dream Hotel Group品牌与凯悦品牌组合的整合，确保每个品牌的独特DNA都得到保留，同时利用凯悦的能力来优化酒店表现。此外，Dream Hotel Group首席发展官David Kuperberg将加入凯悦担任Dream Hotels发展部负责人；首席运营官Michael Lindenbaum将加入凯悦担任Dream Hotels全球运营部负责人。

在此次交易中，Moelis & Company LLC担任凯悦的财务顾问，Latham & Watkins LLP担任法律顾问。

本新闻稿中“凯悦”一词是对凯悦酒店集团和/或集团旗下一家或多家关联公司的简称。

关于凯悦酒店集团

凯悦酒店集团总部位于芝加哥，是全球领先的酒店管理公司，公司始终秉持关爱员工，以便人尽其才的宗旨。截至2022年9月30日，公司的投资组合包括位于六大洲72个国家的1,200多家酒店和全包式物业。公司的服务包含永恒经典系列(Timeless Collection)品牌，包括Park Hyatt®、Grand Hyatt®、Hyatt Regency®、Hyatt®、Hyatt Residence Club®、Hyatt Place®、Hyatt House®和UrCove；创意无限系列(Boundless Collection)品牌，包括Miraval®、Alila®、Andaz®、Thompson Hotels®、Hyatt Centric®和Caption by Hyatt；独立品牌系列(Independent Collection)品牌，包括The Unbound Collection by Hyatt®、Destination by Hyatt™和JdV by Hyatt™；以及畅享度假系列(Inclusive Collection)品牌，包括Hyatt Ziva®, Hyatt Zilara®，Zoëtry® Wellness & Spa Resorts、Secrets® Resorts & Spas、Breathless Resorts & Spas®、Dreams® Resorts & Spas、Vivid Hotels & Resorts®、Alua Hotels & Resorts®和Sunscape® Resorts & Spas。凯悦的子公司经营的业务包括World of Hyatt®忠诚度计划、ALG Vacations®、Unlimited Vacation Club®、Amstar DMC目的地管理服务和Trisept Solutions®技术服务。如需了解更多信息，请访问www.hyatt.com。

关于Dream Hotel Group

Dream Hotel Group是一家拥有35年丰富历史的酒店品牌和管理公司，旗下管理的酒店遍布世界一些竞争最激烈的酒店环境，包括纽约、洛杉矶、迈阿密、曼谷和最近进入的纳什维尔市场。Dream Hotel Group旗下拥有Dream Hotels、Unscripted Hotels、The Chatwal和新的By Dream Hotel Group品牌，包括三大业务线：自有品牌、酒店管理以及餐饮和夜生活。公司秉承在所有细分市场提供前瞻性设计、服务和客户体验的理念。Dream Hotel Group致力于通过真正独创的方法为旅客提供与其所选目的地真正的连接。如需了解更多关于Dream Hotel Group及其品牌的信息，请访问www.DreamHotelGroup.com，并在Twitter和LinkedIn上关注@dreamhotelgroup。

前瞻性陈述

本新闻稿中关于非历史事实的前瞻性陈述为《1995年美国私人证券诉讼改革法案》中所界定的前瞻性陈述。这些陈述包括与公司拟收购Dream Hotel Group旗下生活方式酒店品牌和管理平台有关的陈述，包括收购带来的预期财务和运营效益、收购带来的客人和业主优势、作为收购的一部分预期在未来开业的酒店数量、预期将收购的酒店纳入凯悦天地忠诚度计划、完成收购的预期时间表、前景或未来事件。这些陈述涉及难以预测的已知和未知风险。因此，我们的实际结果、绩效或成就与这些前瞻性陈述中所明示或暗示的结果、绩效或成就之间可能存在重大差异。在某些情况下，您可以通过使用诸如“可能”、“可以”、“期望”、“打算”、“计划”、“寻求”、“预期”、“认为”、“估计”、“预言”、“潜在”、“继续”、“很可能”、“将”、“会”等词语以及这些词语和类似词语的变体或这些词语或类似词语的否定词来标识前瞻性陈述。这种前瞻性的陈述必然基于估计和假设，尽管我们和我们的管理层认为这些估计和假设是合理的，但它们本质上是不确定的。可能导致实际结果与当前预期存在重大差异的因素包括但不限于，与收购Apple Leisure Group有关的风险，包括Apple Leisure Group业务的成功整合；新冠肺炎疫情的持续时间和严重程度或任何其他复发，以及疫情或任何其他复发后的恢复速度；新冠肺炎疫情的短期和长期影响，包括对旅行需求、短期和团体业务以及消费者信心水平的影响；政府、企业和个人采取的新冠疫情应对行动对全球和区域经济、旅行限制或禁令以及经济活动的影响；第三方业主、特许经营者或酒店企业合作伙伴成功应对新冠肺炎疫情或任何其他复发所造成影响的能力；全球主要市场普遍存在的经济不确定性，全球经济状况恶化或经济增长水平低下；经济衰退后经济复苏的速度和步伐；全球供应链限制和中断，与建筑有关的劳动力和材料成本的上升，以及由于通货膨胀或其他因素造成的可能无法完全被我们业务收入的增加所抵消的成本增加；影响奢华酒店、度假村和全包式住宿行业的风险；商务、休闲和团体领域的支出水平以及消费者的信心；入住率和日均房价下降；关于未来预订的可见性有限；关键人员流失；国内和国际政治和地缘政治状况，包括政治动荡或内乱或贸易政策的变化；影响旅行的敌对行动或对敌对行动（包括未来的恐怖袭击）的恐惧；与旅行相关的事故；地震、海啸、龙卷风、飓风、洪水、野火、石油泄漏、核事故等自然或人为灾害，以及全球大流行病或传染病的爆发，或对此类爆发的恐惧；我们在酒店成功实现一定水平的营业利润的能力，这些营业利润提供有利于我们的第三方业主的业绩验证或保证；酒店翻新和改建的影响；与我们的资本分配计划、股份回购计划和股息支付相关的风险，包括回购活动或股息支付的减少、取消或暂停；地产和酒店业的季节性和周期性；分销安排的变化，例如通过互联网旅游中介机构；客户品味和偏好的变化；与同仁和工会的关系以及劳动法的变化；第三方业主、特许经营者和酒店企业合作伙伴的财务状况以及我们与他们的关系；第三方业主、特许经营者或开发合作伙伴可能无法获得为当前运营提供资金或实施我们的增长计划所需的资本；与潜在收购和处置以及引入新品牌概念相关的风险；收购和处置的时机，以及我们将已完成的收购与现有业务成功整合的能力；未能成功完成拟议的交易（包括未能满足成交条件或获得所需的批准）；我们成功执行自身的战略，以扩大管理和特许经营业务，同时在目标时间框架内以预期价值减少我们的地产资产基础的能力；我们的地产资产价值下降；我们的管理或特许经营协议的意外终止；联邦、州、地方或外国税法的变化；利率、工资和其它运营成本增加；外汇汇率波动或货币重组；缺乏对新品牌或创新的接受；资本市场的一般波动性以及我们进入此类市场的能力；本行业竞争环境的变化，包括由于新冠肺炎疫情、行业整合以及我们经营的市场导致的竞争环境变化；我们成功推进凯悦天地忠诚度计划和Unlimited Vacation Club付费会员服务的能力；网络事件和信息技术故障；法律或行政诉讼的结果；违反与我们的特许经营业务相关的法规或法律；以及在公司提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件（包括我们的Form 10-K年度报告）中讨论的其他风险。所有归属于我们或代表我们行事的人的前瞻性陈述都明确受到上述警告性陈述的全面限制。请您不要过度依赖任何前瞻性陈述，因为它仅代表本新闻稿发布之日的情况。我们不承担任何义务公开更新任何前瞻性陈述，以反映实际结果、新信息或未来事件、假设的变化或影响前瞻性陈述的其他因素的变化，但适用法律要求的情况除外。如果我们更新一个或多个前瞻性陈述，不应推断我们将对这些或其他前瞻性陈述进行额外更新。

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