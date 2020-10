Zynga perfeziona l’acquisizione di Rollic, società con sede ad Istanbul leader del segmento in rapida crescita dei giochi iper-casual

Ingresso in una delle categorie di giochi per dispositivi mobili più grandi e in più rapida crescita

Espansione e diversificazione delle attività di Zynga nel ramo della pubblicità

Acquisizione di un team altamente competente e di una vasta rete di sviluppatori esterni

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), leader globale del settore dell’intrattenimento interattivo, e Rollic, società con sede generale ad Istanbul impegnata nello sviluppo e nella pubblicazione di giochi per dispositivi mobili con un portafoglio entusiasmante di popolari giochi iper-casual che sono stati scaricati più di 365 milioni di volte, hanno annunciato in data odierna il perfezionamento della transazione mediante cui Zynga ha acquisito l’80% di Rollic a un prezzo d’acquisto complessivo, comprendente degli adeguamenti del capitale circolante, pari ad approssimativamente 180 milioni di dollari in contanti. Nel corso dei prossimi tre anni Zynga acquisirà il restante 20% mediante pagamenti rateali d’importo equo basato sul raggiungimento di obiettivi di redditività e ricavi lordi prestabiliti.





L’acquisizione di Rollic segna l’ingresso di Zynga nel mercato in rapida crescita dei giochi iper-casual e metterà a disposizione di Zynga un team altamente competente con una rete ragguardevole di sviluppatori esterni. Rollic determinerà inoltre una crescita significativa dell’utenza di Zynga e del suo segmento di attività relativo alla pubblicità. Rollic continuerà a essere diretta dal fondatore e amministratore delegato Burak Vardal e dall’attuale squadra dirigenziale. Inoltre l’azienda intende mantenere la propria sede centrale a Istanbul, Turchia.

“ Siamo felicissimi di porgere a Rollic e al suo team incredibilmente talentuoso, nonché alla sua vasta rete di sviluppatori, il benvenuto a Zynga” ha dichiarato Frank Gibeau, amministratore delegato di Zynga. “ Rollic introduce Zynga nel mondo dei giochi iper-casual che è una delle categorie più entusiasmanti e in più rapida crescita del settore dei giochi per dispositivi mobili. Inoltre, la folta utenza diversificata di Rollic non mancherà di rivelarsi preziosa per Zynga in questo momento in cui i settori dei giochi per dispositivi mobili e della pubblicità mobile stanno registrando una crescita sostenuta.”

“ Siamo super eccitati di entrare a far parte di Zynga, una dimora ideale per la cultura e i valori di Rollic” ha dichiarato Burak Vardal, fondatore e amministratore delegato di Rollic. “ In questo nuovo capitolo Zynga e Rollic andranno a formare una casa di produzione gigantesca dotata di team estremamente talentuosi dove creatività e qualità abbondano. Ci proponiamo di far sì che l’energia potenziale scaturente da questa unione venga espressa nella creazione dei giochi mobili di prossima generazione.”

Fondata nel dicembre del 2018 da Burak Vardal, Deniz Basaran e Mehmet Can Yavuz, Rollic è uno sviluppatore ed editore di giochi iper-casual con sede generale ad Istanbul, Turchia. Otto dei giochi di Rollic si sono classificati al primo e al secondo posto nella classifica dei giochi gratuiti più scaricati dall’App Store negli Stati Uniti, mentre i suoi titoli più recenti, Go Knots 3D e Tangle Master 3D, erano i due giochi più scaricati dall’App Store negli Stati Uniti nel secondo trimestre del 2020.

L’acquisizione in oggetto è stata perfezionata il 1° ottobre 2020. Zynga prevede di aggiornare la sua guida per l’intero esercizio 2020 quando dichiarerà i risultati finanziari registrati nel terzo trimestre del 2020.

Informazioni su Zynga Inc.

Zynga è leader globale del settore dell’intrattenimento interattivo la cui missione consiste nel connettere il mondo attraverso i giochi. A oggi più di un miliardo di persone ha giocato ai franchise di Zynga, tra cui CSR Racing™, Empires & Puzzles™, Merge Dragons!™, Merge Magic!™, Toon Blast™, Toy Blast™, Words With Friends™ e Zynga Poker™. I giochi di Zynga sono disponibili in oltre 150 Paesi, sulle piattaforme social e sui dispositivi mobili di tutto il mondo. Fondata nel 2007, la sede generale della società è ubicata a San Francisco, con sedi negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito, in Irlanda, in India, in Turchia e in Finlandia. Per ulteriori informazioni visitate www.zynga.com o seguite Zynga su Twitter, Instagram, Facebook o il blog di Zynga.

Informazioni su Rollic

Fondata nel dicembre del 2018, Rollic è uno sviluppatore ed editore di giochi con sede generale ad Istanbul specializzato in giochi gratuiti iper-casual per dispositivi iOS e Android. I giochi lanciati da Rollic includono Go Knots 3D, Flipper Dunk, Onnect – Pair Matching Puzzle, Pixel Shot 3D, Picker 3D, Repair Master 3D, Tangle Master 3D, Water Shooty e Wheel Smash. Rollic produce titoli che attirano un foltissimo numero di utenti a livello globale contribuendo al tempo stesso allo sviluppo di un prospero ecosistema di sviluppatori nel settore giochi. Rollic è stata acquisita da Zynga, leader globale del settore dell’intrattenimento interattivo, nel 2020. Per ulteriori informazioni visitate www.rollicgames.com o seguite Rollic su Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter o il blog di Rollic.

Dichiarazioni di previsione

Il presente comunicato stampa contiene delle dichiarazioni di carattere previsionale, comprese, tra le altre, quelle in merito a: la nostra capacità di conseguire i benefici previsti derivabili dall’acquisizione di Rollic Oyun Yazılım ve Pazarlama Anonim Şirketin (“Rollic”), compresi la crescita della nostra utenza e del nostro segmento di attività relativo alla pubblicità a livello globale, l’ampliamento del nostro portafoglio di titoli in corso di sviluppo e la nostra crescita in generale, e la nostra capacità di concretizzare le nostre prestazioni finanziare stimate. Le dichiarazioni di previsione contengono spesso termini come “previsioni”, “stimato”, “pianificato”, “intendere”, “volere”, “anticipare”, “ritenere”, “obiettivo” e “aspettarsi” e le dichiarazioni contenenti verbi al futuro costituiscono di norma dichiarazioni di previsione. La concretizzazione o il buon esito dei propositi menzionati in tali dichiarazioni di previsione comporta rischi, incertezze e presupposti significativi e i risultati effettivi da noi conseguiti potrebbero discostarsi in maniera sostanziale da quelli previsti, espressamente o implicitamente. Non è pertanto opportuno fare eccessivo affidamento su siffatte dichiarazioni di previsione che sono basate sulle informazioni che ci risultano alla data della loro pubblicazione. Non ci assumiamo alcun obbligo di aggiornamento di tali dichiarazioni. I fattori in considerazione dei quali i risultati effettivi potrebbero discostarsi da quelli previsti comprendono il soddisfacimento delle condizioni per il perfezionamento della transazione e la nostra capacità di perfezionare la transazione a tempo debito, di integrare in maniera efficiente Rollic e di concretizzare i benefici attesi della transazione. Ulteriori informazioni sui suddetti rischi, incertezze e presupposti e altri fattori in considerazione dei quali i risultati effettivi potrebbero discostarsi da quelli attesi sono o saranno descritti in maggiore dettaglio nei documenti pubblici da noi depositati presso l’ente statunitense Securities and Exchange Commission (“SEC”), copie dei quali possono essere acquisite visitando il nostro sito web dedicato alle relazioni con gli investitori all’indirizzo http://investor.zynga.com o il sito web dell’ente SEC all’indirizzo www.sec.gov.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

