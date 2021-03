Zynga navazuje spolupráci s organizací Girls Who Code za účelem rozšíření povědomí o ženách v technologických odvětvích a jejich podpory

Zynga vyzývá svou globální síť hráčů, spouští herní výzvy a zakládá firemní iniciativy prostřednictvím organizace Women in Zynga (WAZ) na podporu Mezinárodního dne žen 2021

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Společnost Zynga Inc (NASDAQ: ZNGA), globální lídr v interaktivní zábavě, dnes oznámila, že navázala spolupráci s organizací Girls Who Code (GWC) na podporu Mezinárodního dne žen 2021. Společnost Zynga přislíbila 100 000 USD ze svého fondu sociálního dopadu na podporu této organizace s cílem podpořit ženy v technologických odvětvích a rozšířit o nich obecné povědomí. Tento příspěvek má pomoci dívkám ve všech fázích vzdělávací cesty poskytované GWC všem od žákyň třetí třídy po zaměstnankyně.





GWC je mezinárodní nezisková organizace, která se zaměřuje na odstranění genderových rozdílů v technologickém sektoru. Organizace oslovila již více než 300 000 dívek v USA, Kanadě, Velké Británii a Indii; 50 procent zúčastněných dívek jsou buďto černošky, latinskoamerického příslušnosti či pochází z nízkopříjmových domácností. GWC oslovuje prostřednictvím svého bezplatného klubového programu Clubs mladé ženy v nejkritičtějším bodě přípravy na budoucí uplatnění a vybavuje je znalostmi počítačové vědy potřebnými k pozitivnímu ovlivnění jejich komunity a poskytuje jim sesterskou komunitu nápomocných vrstevnic a mentorek, které jim pomáhají na této cestě vytrvat a uspět.

„Společnost Zynga je poctěna možností spojit se s Girls Who Code, a podpořit tak rozvoj inkluzivního technologického a herního průmyslu rozšiřováním příležitostí pro dívky a ženy po celém světě,“ uvedla ředitelka právního oddělení společnosti Zynga, Phuong Phillips. „Doufáme, že prostřednictvím virtuálních workshopů, školních klubů, mentorských programů, vytvářením kontaktních sítí a dalších služeb poskytovaných GWC pomůžeme vybudovat novou generaci žen ve STEAM oborech a pomůžeme je připravit na perspektivní kariéru v technologických odvětvích. Již v současnosti vynakládá neuvěřitelná skupina žen v naší společnosti spoustu úsilí na podporu našich studií a zaměstnanců a je důležité, abychom přijaly pozitivní kroky, které pomohou posílit budoucnost našeho odvětví na roky dopředu.“

„Víme, že zapálené, odlišné a ambiciózní mladé ženy jsou klíčem k transformaci našeho pracoviště a našeho světa,“ uvedla Dr. Tarika Barrett, nastupující generální ředitelka Girls Who Code. „Jsme nadšeni, že jsme mohli pro letošní Mezinárodní den žen navázat spolupráci se společností Zynga, a dát tak mladým ženám z celého světa jasně najevo, že patří do technologických odvětví a že je plně podporujeme v jejich cestě – od školy po nástup do zaměstnání. Zynga a Girls Who Code sdílejí vizi lepšího a spravedlivějšího pracovního prostředí, ve kterém mohou ženy ze všech prostředí stoupat až na vrchol.“

GWC má nyní více než 80 000 vysokoškolských absolventů, kteří se specializují na počítačovou vědu a související obory, což je 15krát více, než je americký průměr. Při jejím současném tempu je organizace na dobré cestě k odstranění genderové propasti na vstupních pozicích souvisejících s počítačovou vědou a podobných pracovních místech do roku 2030. S podporou společnosti Zynga bude GWC nadále rozšiřovat své bezplatné kluby a mentorské programy pro absolvent(k)y, pomáhat mladým ženám zpřístupnit pracovní příležitosti v technologickém odvětví a propojovat je s jejich vzory a mentorkami, které je podpoří v jejich cestě za uplatněním v technologickém sektoru.

Letos v březnu se sociální kanály Zyngy zaměří na některé z neuvěřitelných žen, které pomáhají propagovat inkluzivnější pracoviště pro rodinu studií Zynga po celém světě. Kromě toho bude dceřiná společnost firmy Zynga Inc, Small Giant Games, vyzývat svou globální síť hráčů ve hře Empires & Puzzles, aby pomohla zvýšit povědomí změnou popisu své aliance tak, aby zahrnovala hashtag #ChooseToChallenge – téma letošního Mezinárodního dne žen. Od této chvíle až do 14. března bude do herního chatu přidáno emoji zvednuté ruky. Navíc budou hráči, kteří se této události účastní, odměněni odznáčkem s avatarem se zvednutou rukou.

Empires & Puzzles je k dispozici ke stažení zdarma na iOS a Android.

O společnosti Zynga

Zynga je globálním lídrem v interaktivní zábavě s posláním spojit svět prostřednictvím her. Herní franšízy společnosti Zynga, včetně CSR Racing™, Empires & Puzzles™,Merge Dragons!™,Merge Magic!™,Toon Blast™,Toy Blast™, Words With Friends™ a Zynga Poker™ hrála k dnešnímu dni již více než jedna miliarda lidí. Hry společnosti Zynga jsou k dispozici ve více než 150 zemích a jsou hratelné napříč sociálními platformami a mobilními zařízeními po celém světě. Společnost byla založena v roce 2007 a sídlí v San Francisku s dalšími pobočkami v USA, Kanadě, Velké Británii, Irsku, Indii, Turecku a Finsku. Další informace naleznete na webových stránkách www.zynga.com nebo sledujte Zyngu na Twitteru, Instagramu, Facebooku nebo na Zynga blogu.

O Girls Who Code

Girls Who Code je mezinárodní nezisková organizace, která usiluje o odstranění genderových rozdílů v technologickém sektoru a změnu veřejné představy o tom, jak programátor vypadá a co dělá. Programy GWC jsou v čele inspirativního a vzdělávacího hnutí, které vybavuje mladé ženy znalostmi v IT, čímž jim usnadňuje využívat příležitosti 21. století. Girls Who Code oslovilo prostřednictvím svých programů již 300 000 dívek a 500 milionů lidí skrze své kampaně, advokační práce a New York Times best-sellerovou knižní sérií. Chcete-li se připojit k hnutí nebo se dozvědět více, navštivte webovou stránku girlswhocode.com. Organizaci můžete sledovat na sociálních sítích: @GirlsWhoCode.

