Zynga Lanza Harry Potter: Puzzles & Spells en Todo el Mundo

El único juego de rompecabezas de conecta 3 ambientado en los libros y películas originales de Harry Potter que trae un juego de rompecabezas mágico para dispositivos móviles

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), líder mundial en entretenimiento interactivo, anunció hoy que su mágico juego de rompecabezas de conecta 3 para dispositivos móviles, Harry Potter: Puzzles & Spells (Harry Potter: Rompecabezas y hechizos) se lanzó oficialmente y comenzó a implementarse en lugares de todo el mundo. Con licencia oficial de Warner Bros. Games y publicado bajo la etiqueta Portkey Games, el juego está disponible para su descarga gratuita en dispositivos Android e iOS, así como en Amazon Kindle y Facebook.





“ Cuando la serie de Harry Potter llegó por primera vez a los cines, fue uno de esos extraños momentos en los que todos leían el mismo libro, hablaban de la misma película y se reunían en torno a una experiencia compartida”, manifestó Yaron Leyvand, vicepresidente sénior de Casual Games de Zynga. “Harry Potter: Puzzles & Spells honra la conexión de los fanáticos con la serie a través de un juego para dispositivos móviles que incluye los momentos destacados y las encantadoras apariciones del Wizarding World (Mundo Mágico) que han cautivado a un público mundial. Los comentarios del primer lanzamiento han sido extraordinarios y estamos ansiosos por que los fanáticos de todo el mundo jueguen”.

“ Los juegos para dispositivos móviles nunca han sido más populares o más importantes de lo que son ahora. Las personas juegan para entretenerse, relajarse y como una fuente accesible de comodidad y conexión”, indicó Bernard Kim, presidente de Publicaciones de Zynga. “ Con Harry Potter: Puzzles & Spells, los fanáticos se sumergirán en la magia, los acertijos y las maravillas de la serie y crearán clubes para colaborar y conectarse con otros fanáticos del Wizarding World”.

En Harry Potter: Puzzles & Spells, los jugadores entran en una aventura de conecta 3 repleta de hechizos, humor, color y personajes de la serie de Harry Potter. Con la banda sonora y las grabaciones de voz en off de las películas originales de Harry Potter, los fanáticos siguen un recuento móvil auténtico del viaje de Harry a través del Wizarding World. Al ganar hechizos y potenciadores especiales a medida que avanzan, los jugadores resuelven rompecabezas de conecta 3 poblados con ranas de chocolate que brincan, llaves aladas que revolotean, piezas de ajedrez de magos luchando y otros obstáculos y objetos inesperados. Entre coloridos rompecabezas, los jugadores disfrutarán de momentos icónicos de la narrativa, como el viaje de Harry en el Expreso de Hogwarts, las criaturas mágicas de Hagrid y Hermione lanzando el hechizo Wingardium Leviosa.

Al desarrollar su aptitud mágica, los jugadores ganan hechizos, potenciadores y puntos de experiencia a medida que avanzan en el juego para subir de nivel sus habilidades y personajes en el juego. Los jugadores también pueden ganar poderosas recompensas al completar eventos diarios que hacen referencia a una multitud de momentos de la serie de Harry Potter. En el espíritu de la camaradería y la competencia amistosa de Hogwarts, los jugadores pueden unirse o formar clubes con otros fanáticos para socializar, colaborar en estrategias de rompecabezas, compartir vidas y competir por premios en eventos exclusivos del club.

Durante los próximos siete días, los jugadores que descarguen el juego para su dispositivo Android o iOS recibirán instantáneamente el paquete de bienvenida, que contiene oro, vidas extra y gafas especiales de Quidditch dentro del juego para personalizar sus avatares.

Harry Potter: Puzzles & Spells se puede jugar en dispositivos iOS y Android en todo el mundo, así como en Amazon Kindle y Facebook. Para más detalles, visite el sitio web del juego en www.harrypotterpuzzlesandspells.com. Para obtener más información y conectarse con otros fanáticos, síganos en Facebook, Instagram y Twitter.

