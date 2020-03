Zynga lanceert Harry Potter: Puzzles & Spells, Een magische Match-3 mobiele game

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Vandaag heeft, Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), een wereldwijde leider op het gebied van interactieve entertainment, de stille lancering aangekondigd van Harry Potter: Puzzles & Spells in bepaalde markten. Officieel gelicenseerd door Warner Bros. Interactive Entertainment en gepubliceerd onder het label Portkey Games, weeft de game innovatieve match-3 puzzel-gameplay met de iconische personages, het verhaal, de omgevingen, de tovenarij en duistere zaken van de Wizarding World.





“ We zijn ongelooflijk trots om Harry Potter naar de portfolio van Zynga te brengen en zijn toegewijd aan het maken van een game die de Wizarding World en zijn legioen aan fans waardig is,” zei Bernard Kim, President of Publishing bij Zynga. “ Door de alomtegenwoordigheid van mobiel te combineren met de expertise van het ontwikkelingsteam van Zynga in samenwerking met Warner Bros. Interactive Entertainment, creëren we een game die fans van alle leeftijden over de hele wereld zal verrassen.”

Fans zijn het wonder van de Wizarding World blijven eren en uitbreiden door deel te nemen aan Harry Potter-quizzen, -hersenkrakers en andere door puzzels geïnspireerde spellen. Harry Potter: Puzzles & Spells viert deze affiniteit voor uitdaging en mysterie met de eerste match-3-puzzelgame voor mobiele apparaten. In de game creëren spelers hun eigen personage en ervaren de opwinding en mysteries van de Wizarding World op een betoverende nieuwe manier. Door ontsluiting van Wizarding World-elementen, waaronder nieuwe spreuken en gebrouwen drankjes, zullen spelers de meest iconische momenten en memorabele gezichten uit de originele Harry Potter-films tegenkomen. Door gebruik te maken van magische vaardigheden en objecten om te overwinnen, worden spelers geconfronteerd met bijpassende puzzels gevuld met chocoladekikkers en andere obstakels terwijl ze “suizen en tikken” door fantasievolle levels.

Spelers verdienen ervaringspunten naarmate ze verder komen in het spel door hun magische kracht te bewijzen. Van dagelijkse gebeurtenissen tot interactieve puzzels, verdienen spelers XP om nieuwe magische vaardigheden en beloningen te verkrijgen, hun vaardigheden en spreuken te verbeteren en hun unieke personages in de game aan te passen. Spelers hebben ook de mogelijkheid om clubs te vormen en hun krachten te bundelen met andere fans voor de gezelligheid, om deel te nemen aan speciale samenwerkingsactiviteiten in de game en de kameraadschap van de Wizarding World te ervaren.

Fans kunnen www.zynga.com bezoeken om op de hoogte te blijven van verdere updates voor Harry Potter: Puzzles & Spells, wordt wereldwijd gelanceerd voor iOS- en Android-apparaten, en voor Amazon Kindle en Facebook.

Zynga is wereldleider in interactief entertainment met een missie om de wereld via games te verbinden. Tot op de dag van vandaag hebben meer dan één miljard mensen de franchises van Zynga gespeeld, waaronder: CSR Racing™, Empires & Puzzles™, Merge Dragons! ™, Words With Friends™ en Zynga Poker™. Zynga’s games zijn beschikbaar in meer dan 150 landen en kunnen wereldwijd op sociale platforms en mobiele apparaten worden gespeeld. Het bedrijf, opgericht in 2007, heeft zijn hoofdkantoor in San Francisco en heeft studio’s in de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, India, Turkije en Finland. Ga voor meer informatie naar www.zynga.com of volg Zynga op Twitter, Instagram, Facebook of de blog van Zynga.

Warner Bros. Interactive Entertainment, een afdeling van Warner Bros. Home Entertainment, Inc., is een vooraanstaande wereldwijde uitgever, ontwikkelaar, licentiehouder en distributeur van entertainmentcontent voor de interactieve ruimte op alle platforms, waaronder console, handheld, mobiel en PC-gebaseerde gaming voor zowel interne en externe game-titels.

Portkey Games, van Warner Bros. Interactive Entertainment’s is een label gewijd aan het creëren van nieuwe ervaringen op het gebied van mobiele en videogames van Wizarding World waarbij de speler in het middelpunt van hun eigen avontuur zal staan. De game is geïnspireerd door de originele verhalen van J.K. Rowling. Portkey Games biedt spelers de mogelijkheid om hun eigen keuzes voor de verhaallijn te maken en de Wizarding World-instelling te gebruiken om nieuwe en unieke ervaringen te creëren. Het label werd opgericht om gamers en fans nieuwe game-ervaringen te bieden waarmee ze zich kunnen onderdompelen in de magie van de Wizarding World waar ze hun eigen magische Wizarding World-verhaal kunnen definiëren.

Dit persbericht bevat toekomstgerichte uitspraken met betrekking tot, onder andere, de naam, het tijdsbestek en de details van de gameplay van een aankomende Harry Potter-game. Toekomstgerichte uitspraken omvatten vaak woorden zoals ‘perspectief’, ‘verwacht’, ‘gepland’, ‘voornemens’, ‘zullen’, ‘anticiperen’, ‘geloven’, ‘target’, ‘verwachten’, en andere termen met betrekking in de toekomende tijd die in het algemeen toekomstgericht zijn. De verwezenlijking of het succes van de zaken zoals beschreven door dergelijke toekomstgerichte uitspraken omvatten belangrijke risico’s, onzekerheden en veronderstellingen. In dergelijke toekomstgerichte uitspraken, die gebaseerd zijn op informatie die ons ter beschikking stond op de datum van dit bericht, moet geen overmatig vertrouwen worden gesteld. Wij nemen geen verplichting op ons om dergelijke uitspraken te actualiseren. Meer informatie over deze risico’s, onzekerheden en veronderstellingen zijn, of zullen, in meer detail worden beschreven in onze publieke deponeringen bij de Securities and Exchange Commission (de “SEC”), waarvan kopieën verkregen kunnen worden door de website van onze Investor Relations te bezoeken via http://investor.zynga.com of de website van de SEC op www.sec.gov.

WIZARDING WORLD, HARRY POTTER Publishing Rights © J.K. Rowling. HARRY POTTER: PUZZLES & SPELLS, PORTKEY GAMES, WIZARDING WORLD en HARRY POTTER karakters, namen en gerelateerde indicia zijn handelsmerken van © en ™ Warner Bros. Entertainment Inc. ™ Zynga Inc. Alle rechten voorbehouden.

WBIE LOGO, WB SHIELD: ™ & © Warner Bros. Entertainment Inc. (s20)

