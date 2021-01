Zynga lance Harry Potter: Puzzles & Spells en Corée du Sud

Le jeu mobile à succès, primé a été rendu disponible sur l’App Store d’Apple et sur Google Play en Corée du Sud

QUI :

Zynga Inc. (Nasdaq : ZNGA), un leader mondial du divertissement interactif, a annoncé aujourd’hui que le jeu Harry Potter: Puzzles & Spells avait été lancé en Corée du Sud. Officiellement cédé sous licence par Warner Bros. Games, et publié sous le label Portkey Games, ce jeu mobile primé a commencé à être déployé auprès des joueurs sud-coréens, et est entièrement localisé en coréen.

DE QUOI S’AGIT-IL :

Récipiendaire du Prix Google Play 2020 du Meilleur jeu grand public, et du Prix du choix des éditeurs de l’App Store d’Apple, Harry Potter: Puzzles & Spells est désormais disponible au téléchargement gratuit sur l’App Store et Google Play, en Corée du Sud. Les joueurs de cette région peuvent accéder à tout le contenu publié actuellement et précédemment, comprenant plus de 1 000 énigmes Match-3, infusées de magie et inspirées de l’histoire de Harry Potter et du monde des sorciers.

En plus du lancement du jeu en Corée du Sud, tous les joueurs du jeu peuvent maintenant accéder à de nouvelles personnalisations d’avatar, inspirées par l’artiste et fan de Harry Potter, Zayn Malik. Ces personnalisations, qui comprennent de nouvelles options de barbe, boucles d’oreilles, sourcils, cheveux et yeux, ont été développées pour créer l’avatar de Malik en décembre dernier, et sont désormais déployées dans le jeu pour tous les joueurs.

CITATION :

« Harry Potter : Puzzles & Spells a remporté des prix et une reconnaissance en raison de son gameplay convaincant, ajouté à sa représentation authentique des personnages, des lieux et de la magie, autant d’aspects de la série auxquels les joueurs sont très attachés », a déclaré Bernard Kim, président de la publication, chez Zynga. « Mais il apporte également un esprit de compétition au Monde des sorciers, car les joueurs peuvent rejoindre des clubs dans le cadre du jeu et faire équipe avec d’autres fans pour gravir les échelons des classements mondiaux. Nous sommes ravis d’accueillir les joueurs sud-coréens, qui font partie des joueurs les plus passionnés et les plus compétitifs au monde, et de leur permettre de profiter de la magie, de la communauté et de la compétition entre clubs, qu’offre le jeu Harry Potter: Puzzles & Spells. »

INFORMATIONS DE RÉFÉRENCE :

Dans Harry Potter : Puzzles & Spells, les joueurs s’embarquent pour une aventure en Match-3 débordante de sortilèges, d’humour, de couleur et de personnages tout droit sortis de la série Harry Potter. Avec la bande sonore et les enregistrements en voix off des films Harry Potter originaux, les fans suivent une relecture mobile et authentique du parcours de Harry dans le monde des sorciers. Tout en gagnant des sortilèges et des coups de pouce spéciaux au fur à mesure de leur progression, les joueurs résolvent des énigmes en Match-3, semées de chocogrenouilles bondissantes, de clés ailées volantes et de batailles de pièces d’échec magiques, entre autres obstacles et objets inattendus. Dans l’esprit de la camaraderie et de la compétition amicale de Poudlard, les joueurs peuvent participer à des clubs ou en former avec d’autres fans pour socialiser, collaborer sur des stratégies pour résoudre des énigmes, partager des expériences et se disputer des récompenses dans les Événements de club exclusifs.

Harry Potter: Puzzles & Spells peut se jouer sur les appareils iOS et Android dans le monde entier, ainsi que sur Amazon Kindle et Facebook. Pour en savoir plus et vous connecter avec d’autres fans, suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter, et rendez-vous sur le site Web du jeu à l’adresse www.harrypotterpuzzlesandspells.com.

ÉLÉMENTS D’APPUI :

Actifs visuels de support, disponibles sur : http://bit.ly/HPPS_SouthKoreaLaunch

À propos de Zynga

Zynga est un leader mondial du divertissement interactif dont la mission est de connecter le monde grâce aux jeux. À ce jour, plus d’un milliard de personnes ont joué aux franchises de Zynga, parmi lesquelles CSR RacingTM, Empires & PuzzlesTM, Merge Dragons!TM, Merge Magic!TM, Toon BlastTM, Toy BlastTM, Words With FriendsTM et Zynga PokerTM. Les jeux de Zynga sont disponibles dans plus de 150 pays et jouables sur les plateformes sociales et les appareils mobiles du monde entier. Fondée en 2007, la société a son siège à San Francisco et des sites aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Irlande, en Inde, en Turquie et en Finlande. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.zynga.com, ou suivez Zynga sur Twitter, Instagram et Facebook, ou lisez le blog de Zynga.

À propos de Warner Bros. Games

Warner Bros. Games, division de Warner Bros. Home Entertainment, Inc., est un éditeur, développeur, octroyeur de licence et distributeur de contenu de divertissement, de premier plan, pour l’espace interactif sur toutes les plateformes, notamment pour les jeux sur console, appareils portables, appareils mobiles et PC, aussi bien pour les titres de jeux internes que tiers. Vous trouverez des informations supplémentaires sur Warner Bros. Games sur la page https://www.wbgames.com/.

À propos de Portkey Games

Portkey Games, de Warner Bros. Interactive Entertainment, est le label dédié à la création de nouvelles expériences de jeux mobiles et vidéo, liés au Monde des sorciers, qui placent les joueurs au centre de leur propre aventure en s’inspirant des histoires originales de J.K. Rowling. Portkey Games offre aux joueurs la possibilité de créer leurs propres choix narratifs et de participer au Monde des sorciers, pour donner vie à des expériences nouvelles et uniques. Le label a été créé afin d’offrir aux joueurs et aux fans de nouvelles expériences de jeu, à travers lesquelles ils peuvent explorer de manière immersive la magie du Monde des sorciers, pour y créer leur propre histoire.

WIZARDING WORLD, HARRY POTTER Droits d’édition © J.K. Rowling. HARRY POTTER: PUZZLES & SPELLS, PORTKEY GAMES, WIZARDING WORLD, et les personnages, noms et autres insignes associés © et ™, de HARRY POTTER et Warner Bros. Entertainment Inc. Zynga Inc. Tous droits réservés.

WB SHIELD : ™ & © Warner Bros. Entertainment Inc. (s20)

