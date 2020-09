Zynga lance Harry Potter : puzzles et sortilèges dans le monde entier

Le seul jeu de puzzles de type match-3 au sein des livres et films originaux de Harry Potter propose un jeu de puzzle magique sur les appareils mobiles

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Aujourd’hui, Zynga Inc. (Nasdaq : ZNGA), leader mondial du divertissement interactif, a annoncé que son jeu mobile magique de type match-3, Harry Potter : puzzles et sortilèges a été officiellement lancé et a commencé à être déployé dans tous les pays du monde. Officiellement sous licence de Warner Bros. Games et publié sous le label Portkey Games, le jeu est disponible en téléchargement gratuit sur les appareils Android et iOS, ainsi que sur Amazon Kindle et Facebook.





« Lors de la première sortie en salles de la série Harry Potter, c’était l’un de ces rares moments où tout le monde lisait le même livre, parlait du même film et partageait une expérience commune », a affirmé Yaron Leyvand, vice-président directeur responsable des jeux occasionnels chez Zynga. « Harry Potter : puzzles et sortilèges rend hommage à la connexion des fans à la série avec un jeu mobile imprégné des moments phares et de l’épanouissement de l’enchanteur Monde de la sorcellerie qui ont captivé un public planétaire. Les réactions au prélancement ont été exceptionnelles, alors nous avons vraiment hâte que les fans du monde entier commencent à jouer ».

« Les jeux mobiles n’ont jamais été aussi populaires ni importants pour les gens qu’à l’heure actuelle. Les gens jouent pour se divertir, pour se détendre et comme une source accessible de réconfort et de connexion », a déclaré Bernard Kim, président de l’édition chez Zynga. « Avec Harry Potter : puzzles et sortilèges, les fans vont plonger dans la magie, les puzzles et les merveilles de la série, et vont créer des Clubs pour collaborer et se connecter avec d’autres fans du Monde de la sorcellerie ».

Dans Harry Potter : puzzles et sortilèges, les joueurs partent pour une aventure de type match-3 débordante de sortilèges, d’humour, de couleur et de personnages de la série Harry Potter. Avec la bande sonore et les enregistrements de voix off des films Harry Potter d’origine, les fans suivent une relecture mobile et authentique du voyage de Harry dans le Monde de la sorcellerie. En gagnant des sortilèges et des coups de pouce spéciaux au fur à mesure qu’ils progressent, les joueurs résolvent des puzzles de type match-3 remplis de grenouilles sautillantes en chocolat, de clés battant des ailes, de batailles de pièces d’échec magiques et d’autres obstacles et objets inattendus. Entre des puzzles colorés, les joueurs auront droit à des moments emblématiques du récit, comme celui du voyage de Harry à bord du Hogwarts Express, des créatures magiques de Hagrid et de Hermione jetant le sortilège de lévitation Wingardium Leviosa.

En développant leurs aptitudes magiques, les joueurs gagnent des sortilèges, des bonus et des points d’expérience au fur et à mesure qu’ils progressent dans le jeu pour y améliorer leurs compétences et leurs personnages. Les joueurs peuvent aussi gagner de puissantes récompenses en réalisant des Événements quotidiens qui font référence à une multitude de moments de la série Harry Potter. Dans l’esprit de la camaraderie et de la compétition amicale de Hogwarts, les joueurs peuvent participer à des clubs ou en former avec d’autres fans pour socialiser, collaborer sur des stratégies de puzzles, partager des vies et concourir pour des récompenses dans les Événements de club exclusifs.

Pendant les sept prochains jours, les joueurs qui téléchargent le jeu pour leur appareil Android ou iOS recevront instantanément le Pack de bienvenue, contenant de l’or, des vies supplémentaires et des lunettes Quidditch spéciales en jeu pour personnaliser leurs avatars.

Harry Potter : puzzles et sortilèges peut se jouer sur les appareils iOS et Android dans le monde entier, ainsi que sur Amazon Kindle et Facebook. Pour plus de détails, rendez-vous sur le site Web du jeu à l’adresse www.harrypotterpuzzlesandspells.com. Pour en savoir plus et vous connecter avec d’autres fans, suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter.

Pour soutenir les actifs fixes et vidéos, rendez-vous sur : http://bit.ly/HPPuzzlesSpells_WWL

À propos de Zynga

Zynga est un leader mondial du divertissement interactif dont la mission est de connecter le monde grâce aux jeux. À ce jour, plus d’un milliard de personnes ont joué aux franchises de Zynga, parmi lesquelles CSR RacingTM, Empires & PuzzlesTM, Merge Dragons!TM, Merge Magic!TM, Toon Blast™, Toy Blast™, Words With FriendsTM et Zynga PokerTM. Les jeux de Zynga sont disponibles dans plus de 150 pays et jouables sur les plateformes sociales et les appareils mobiles du monde entier. Fondée en 2007, la société a son siège à San Francisco et des sites aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Irlande, en Inde, en Turquie et en Finlande. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.zynga.com ou suivez Zynga sur Twitter, Instagram et Facebook ou lisez le blog de Zynga.

À propos de Warner Bros. Games

Warner Bros. Games, division de Warner Bros. Home Entertainment, Inc., est un éditeur, développeur, octroyeur de licence et distributeur de contenu de divertissement de premier plan pour l’espace interactif sur toutes les plateformes, notamment pour les jeux sur console, les appareils portables, appareils mobiles et sur PC, aussi bien pour les titres de jeux internes que tiers. Vous trouverez des informations supplémentaires sur Warner Bros. Games sur la page https://www.wbgames.com/.

À propos de Portkey Games

Portkey Games, de Warner Bros. Games, est le label de jeux dédié à la création de nouvelles expériences de jeux mobiles et vidéo, liés au nouveau Monde de la sorcellerie, qui placent les joueurs au centre de leur propre aventure en s’inspirant des histoires originales de J.K. Rowling. Portkey Games offre aux joueurs la possibilité de créer leurs propres choix narratifs et de participer au Monde de la sorcellerie, pour donner vie à des expériences nouvelles et uniques. Le label a été créé pour offrir aux joueurs et aux fans de nouvelles expériences de jeu à travers lesquelles ils peuvent explorer de manière immersive la magie du Monde de la sorcellerie et y créer leur propre histoire.

