Zynga introduce in tutto il mondo Harry Potter: Puzzles & Spells

L’unico gioco rompicapo Match-3 ambientato nei tre libri e film originali di Harry Potter porta il magico gioco rompicapo sui dispositivi mobili

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), leader globale del settore dell’intrattenimento interattivo, ha annunciato che il suo magico gioco Match-3 Harry Potter: Puzzles & Spells è stato lanciato ufficialmente e ha iniziato la diffusione sul territorio mondiale. Concesso in licenza ufficialmente dalla Warner Bros. Games e pubblicato con l’etichetta Portkey Games, il gioco è scaricabile gratuitamente su Android iOS, oltre che su Amazon Kindle e Facebook.





“ Quando la serie Harry Potter fece il suo debutto al cinema, fu uno dei rari momenti in cui tutti leggevano lo stesso libro, parlavano dello stesso film e si radunavano in un’esperienza comune”, ha detto Yaron Leyvand, vicepresidente senior di Casual Games presso Zynga. “Harry Potter: Puzzles & Spells rende omaggio allo stretto legame che i fan hanno con la serie con un gioco mobile impregnato di momenti cospicui e delle deliziose trovate che hanno incantato il pubblico globale. Il riscontro della fase pilota del lancio è stato fenomenale e abbiamo grandi aspettative per la risposta dei fan del gioco in tutto il mondo.”

“ I giochi mobili non sono mai stati più popolari o più importanti di quanto non lo siano oggi. Si gioca per divertirsi, per rilassarsi, considerandolo un modo accessibile di ricavare svago e rinsaldare i legami”, ha detto Bernard Kim, presidente dell’ufficio pubblicazione a Zynga. “ Con Harry Potter: Puzzles & Spells, i fan s’immergeranno nella magia, negli enigmi e nella meraviglia della serie e creeranno i club per collaborare e collegarsi ad altri fan del mondo dei maghi.”

In Harry Potter: Puzzles & Spells i giocatori entrano in un’avventura Match-3 piena di incantesimi, humour, colore e caratteri della serie Harry Potter. Seguendo la colonna sonora e le registrazioni del narratore dei film originali di Harry Potter, i fan seguono un’autentica rinarrazione mobile del viaggio di Harry nel mondo dei maghi. Guadagnando incantesimi e spinte speciali durante l’avanzamento, i giocatori risolvono enigmi Match-3 in cui si trovano rane di cioccolata saltellanti, chiavi alate svolazzanti, pezzi di scacchiera magici in assetto di battaglia e altri ostacoli e oggetti inattesi. Tra gli enigmi coloriti i giocatori saranno deliziati di momenti simbolici della narrazione, come il viaggio di Harry sull’Hogwarts Express, le creature magiche di Hagrid ed Hermione che getta l’incantesimo Wingardium Leviosa.

Costruendo la loro personalità magica, i giocatori guadagnano incantesimi, progressione di potenza e punti esperienza mentre avanzano nel gioco per incrementare le loro capacità e il loro personaggio di gioco. I giocatori possono anche guadagnare ricche ricompense completando gli Eventi del giorno che si riferiscono a un gran numero di scene della serie Harry Potter. Nello spirito del cameratismo e dell’amichevole competizione di Hogwarts, i giocatori possono riunirsi o formare club con altri fan per stare in compagnia, collaborare alle strategie dei rompicapo, condividere le vite e gareggiare per i premi negli esclusivi Eventi del club.

Per i successivi sette giorni i giocatori che scaricano il gioco nella versione Android o iOS, riceveranno all’istante il pacco di benvenuto, contenente oro del gioco, vite extra e gli occhialini Quidditch speciali per personalizzare i loro avatar.

Harry Potter: Puzzles & Spells si potrà giocare in tutto il mondo per dispositivi iOS e Android, oltre che per Amazon Kindle e Facebook. Per maggiori dettagli visitate il sito del gioco all’URL www.harrypotterpuzzlesandspells.com. Per ulteriori informazioni e per connettervi con altri fan, seguiteci su Facebook Instagram e Twitter.

Per risorse immagine e video di sostegno visitate: http://bit.ly/HPPuzzlesSpells_WWL

Informazioni su Zynga

Zynga è leader globale del settore dell’intrattenimento interattivo la cui missione consiste nel connettere il mondo attraverso i giochi. A oggi, più di un miliardo di persone hanno giocato ai franchise di Zynga, tra cui CSR RacingTM, Empires & PuzzlesTM, Merge Dragons!TM, Merge Magic!TM, Toon Blast™, Toy Blast™, Words With FriendsTM e Zynga PokerTM. I giochi di Zynga sono disponibili in oltre 150 Paesi, sulle piattaforme social e sui dispositivi mobili di tutto il mondo. Fondata nel 2007, il quartier generale della società è ubicato a San Francisco, con studi negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito, in Irlanda, in India, in Turchia e in Finlandia. Per ulteriori informazioni visitate www.zynga.com o seguite Zynga su Twitter, Instagram, Facebook o il blog di Zynga.

Informazioni su Warner Bros. Games

Warner Bros. Games, divisione di Warner Bros. Home Entertainment, Inc., è un prestigioso studio impegnato nella pubblicazione, nello sviluppo, nella concessione e nella distribuzione a livello mondiale di contenuti per il settore interattivo su tutte le piattaforme, compresi console da gioco, dispositivi portatili e mobili e giochi per PC per titoli sia interni che di terze parti. Altre informazioni su Warner Bros. Games sono reperibili su https://www.wbgames.com/.

Informazioni su Portkey Games

Portkey Games, di Warner Bros. Games, è il marchio di giochi dedicato alla creazione di nuove esperienze di gaming e su dispositivi mobili ambientate nel Mondo Magico ispirato alle storie originali di J.K. Rowling, in cui il giocatore è al centro dell’avventura. Portkey Games offre ai giocatori l’opportunità di fare le proprie scelte narrative e lasciarsi coinvolgere dall’ambiente del Mondo magico per creare esperienze nuove e uniche. Il marchio è stato creato per regalare ai giocatori e ai fan nuove esperienze di gioco che permettono loro di penetrare nell’immaginario coinvolgente del Mondo magico dove possono definire una storia del tutto personale.

Diritti di pubblicazione per WIZARDING WORLD, HARRY POTTER © J.K. Rowling. HARRY POTTER: PUZZLES & SPELLS, PORTKEY GAMES, WIZARDING WORLD e personaggi, nomi e indizi relativi di HARRY POTTER © e ™ Warner Bros. Entertainment Inc. ™ Zynga Inc. Tutti i diritti riservati.

WB SHIELD: ™ & © Warner Bros. Entertainment Inc. (s20)

