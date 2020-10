Zynga dokončila akvizici istanbulské společnosti Rollic, jedničky na rychle rostoucím trhu her pro volný čas

Zynga vstupuje do jedné z největších a nejrychleji rostoucích kategorií mobilních her

Transakce pomůže firmě Zynga rozšířit a diverzifikovat svou nabídku reklamních služeb

Firma Zynga získává talentovaný tým špičkových odborníků a externích vývojářů

SAN FRANCISKO–(BUSINESS WIRE)–Společnosti Zynga Inc. (index Nasdaq: ZNGA), světová jednička v oblasti interaktivní zábavy a Rollic, istanbulský vydavatel a výrobce úspěšných mobilních her pro volný čas, které byly dosud staženy více než 365 milionkrát, dnes oznámily, že dokončily transakci, na jejímž základě firma Zynga koupila 80% podíl na společnosti Rollic. Celková kupní cena po započtení kapitálových změn činí zhruba 180 milionů dolarů v hotovosti. V průběhu následujících tří let společnost Zynga koupí zbylý 20% podíl na společnosti, za který zaplatí v několika splátkách ve stejné výši, jejichž výše bude záviset na splnění konkrétních cílů a výši zisku.





Díky akvizici společnosti Rollic firma Zynga vstupuje na rychle rostoucí trh mobilních her pro volný čas a získává talentovaný tým špičkových odborníků a externích vývojářů. Navíc akvizice společnosti Rollic podstatně zvýší reklamní dosah společnosti Zynga. Firmu Rollic i nadále povede její zakladatel a generální ředitel Burak Vardal se svým stávajícím manažerským týmem. Firma navíc plánuje ponechat sídlo společnosti v tureckém Istanbulu.

“ S nadšením vítáme firmu Rollic a její neuvěřitelně talentovaný tým špičkových odborníků a externích vývojářů do rodiny společnosti Zynga,“ řekl Frank Gibeau, generální ředitel firmy Zynga. “Díky společnosti Rollic vstupuje Zynga do světa volnočasových her, které patří mezi nejrychleji rostoucí a nejzajímavější segment mobilních her. Cenným přínosem pro firmu Zynga je i diverzifikovaná uživatelská základna společnosti Rollic, protože poptávka po mobilních hrách i reklamních službách stále roste.“

“ Velice nás těší, že se stáváme součástí rodiny Zynga, která je pro kulturu a klíčové hodnoty firmy Rollic skvělou volbou,“ řekl Burak Vardal, zakladatel a generální ředitel firmy Rollic. „Otevíráme novou historickou kapitolu, která podstatně zvyšuje kreativní schopnosti obou firem a spojuje špičkové, kvalitní a velice talentované týmy společností Zynga a Rollic. Chceme tuto pozitivní energii využít při vývoji nové generace mobilních her.“

Společnost Rollic založili v prosinci 2018 Burak Vardal, Deniz Basaran a Mehmet Can Yavuz. Firma vyvíjí a vydává mobilní hry pro volný čas a sídlí v tureckém Istanbulu. Již osm her společnosti Rollic se stalo 1. či 2. nejstahovanější hrou ve Spojených státech amerických, podle údajů obchodu U.S. App Store a nejnovější hry firmy Rollic – Go Knots 3D a Tangle Master 3D, byly ve druhém čtvrtletí roku 2020 vůbec nejstahovanějšími hrami v obchodě U.S. App Store.

Tato akvizice byla uzavřena s účinností od 1. října 2020. Na základě této akvizice firma Zynga upraví svůj výhled finančních výsledků za celý rok 2020, a to ve zprávě oznamující finanční výsledky firmy za 3. čtvrtletí roku 2020.

Upozornění vydavatele:

Materiály pro tisk si můžete stáhnout prostřednictvím následujícího odkazu: https://www.dropbox.com/sh/mpjq5uayxvavjfu/AAC06swtg_3lwFJAwNddRz4Ra?dl=0

O společnosti Zynga Inc.

Zynga je světová jednička v oblasti interaktivní zábavy a jejím posláním je spojovat svět prostřednictvím her. Více než miliarda lidí hraje různé hry od firmy Zynga, jako jsou například CSR Racing™, Empires & Puzzles™, Merge Dragons!™, Merge Magic!™, Toon Blast™, Toy Blast™, Words With Friends™ a Zynga Poker™. Hry od společnosti Zynga jsou dostupné ve více než 150 zemích a lze je hrát na sociálních sítích nebo mobilních zařízeních po celém světě. Firma Zynga byla založena v roce 2007 a sídlí v San Francisku. Kromě toho má další pobočky ve Spojených státech amerických, Kanadě, Velké Británii, Irsku, Indii, Turecku a Finsku. Více informací najdete na webových stránkách www.zynga.com nebo sledujte firmu Zynga na sociálních sítích Twitter, Instagram, Facebook či blogu.

O společnosti Rollic

Firma Rollic je istanbulský vývojář a vydavatel her, který se zaměřuje na oblíbené hry zdarma pro systémy iOS a Android. Firma byla založena v prosinci 2018. Mezi herní počiny studia Rollic, mimo jiné, patří hry: Go Knots 3D, Flipper Dunk, Onnect – Pair Matching Puzzle, Pixel Shot 3D, Picker 3D, Repair Master 3D, Tangle Master 3D, Water Shooty, a Wheel Smash. Firma Rollic se snaží vytvářet hry, které osloví široké spektrum hráčů a současně si buduje skvělý vývojářský ekosystém v herním průmyslu. V roce 2020 firmu Rollic koupila společnost Zynga, světová jednička v interaktivní zábavě. Další informace získáte na webové stránce www.rollicgames.com nebo sledujte firmu Rollic na sociálních sítích Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter či blogu.

Výhledová prohlášení

Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení, která se týkají naší schopnosti využít očekávaný přínos z akvizice firmy Rollic Oyun Yazilim ve Pazarlama Anonim Şirketi (dále jen „Rollic“ ), včetně, mimo jiné: naší schopnosti zvýšit počet našich zákazníků na celém světě a/nebo zvýšit objem prodané reklamy; naší schopnosti dosahovat dalšího růstu společnosti a naší schopnosti splnit očekávané či předpokládané finanční výsledky. Výhledová prohlášení jsou v textu často uvozena slovy, jako například “výhled,” “očekávaný,” “plánovaný,” “zamýšlíme,” “bude,” “předpokládat,” “věřit,” “cíl,” “předpoklad,” a další. V zásadě platí, že všechna prohlášení v této tiskové zprávě, která jsou uvedena v budoucím čase, jsou považována za výhledová prohlášení. Dosažení nebo splnění cílů či předpokladů, které jsou v těchto výhledových prohlášeních uváděny, je podmíněno řadou rizikových faktorů a odhadů. Proto se na výhledová prohlášení nespoléhejte, jsou založena na informacích, které jsme měli k dispozici k datu jejich vydání. Nepřijímáme žádnou povinnost výhledová prohlášení jakkoli aktualizovat. Mezi faktory, které mohou způsobit, že se skutečné finanční výsledky naší společnosti budou lišit od údajů uvedených ve výhledových prohlášeních, mimo jiné patří: splnění všech podmínek pro uzavření transakce a naše schopnost včasného uzavření této transakce; úspěšná integrace podnikání firmy Rollic do struktur společnosti Zynga a schopnost využít očekávané výhody této transakce. Podrobnější informace o rizikových faktorech a předpokladech, které ovlivňují naše podnikání, najdete v našich pravidelných zprávách podávaných Komisi pro cenné papíry (SEC – Securities and Exchange Commission – “SEC”). Kopie těchto zpráv si můžete stáhnout na našich webových stránkách, v části pro investory (Investor Relations) – http://investor.zynga.com nebo přímo na webových stránkách Komise pro cenné papíry (SEC) – www.sec.gov.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

Contacts

Zynga – vztahy s investory:



Rebecca Lau



[email protected]

Zynga – tisk:



Sarah Ross



[email protected]