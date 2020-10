Zynga Cierra la Adquisición de Rollic, con Sede en Estambul, Líder en el Negocio de Rápido Crecimiento de los Juegos hipercasuales

Entrada en una de las categorías de juegos móviles más grandes y de más rápido crecimiento

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), líder mundial en entretenimiento interactivo, y Rollic, desarrollador y editor de juegos móviles con sede en Estambul que cuenta con una cartera de emocionantes y populares juegos hipercasuales que se han descargado más de 365 millones de veces, anunciaron hoy que las empresas han cerrado la transacción en virtud de la cual Zynga adquirió el 80 % de Rollic por un precio de compra total, incluidos los ajustes de capital de trabajo, de aproximadamente 180 millones de USD en efectivo. Durante los próximos tres años, Zynga adquirirá el 20 % restante en cuotas iguales en valoraciones basadas en objetivos de rentabilidad específicos.





La adquisición de Rollic marca la entrada de Zynga en el mercado hipercasual de rápido crecimiento y trae a Zynga un equipo altamente talentoso con una red sustancial de desarrolladores externos. Rollic también aumenta significativamente la audiencia de Zynga y, a su vez, amplía su negocio publicitario. Rollic continuará siendo liderada por su fundador y director ejecutivo, Burak Vardal, y su equipo administrativo actual. Además, la empresa planea mantener su sede en Estambul, Turquía.

“ Estamos encantados de dar la bienvenida a Rollic y su increíblemente talentoso equipo, junto con su extensa red de desarrolladores, a Zynga”, afirmó Frank Gibeau, director ejecutivo de Zynga. “ Rollic lleva a Zynga al mundo hipercasual, que es una de las categorías de juegos móviles más emocionantes y de más rápido crecimiento. La amplia y diversificada base de audiencia de Rollic también será valiosa para Zynga a medida que el panorama de los juegos móviles y la publicidad continúe creciendo”.

“ Estamos muy emocionados de unirnos a Zynga, hogar perfecto para la cultura y los valores fundamentales de Rollic”, manifestó Burak Vardal, fundador y director ejecutivo de Rollic. “ En este nuevo capítulo, Zynga y Rollic reunirán un enorme poder de producción lleno de creatividad, calidad y equipos extremadamente talentosos. Estamos enfocados en reflejar la energía potencial de esta unión creando la próxima generación de juegos móviles”.

Fundada en diciembre de 2018 por Burak Vardal, Deniz Basaran y Mehmet Can Yavuz, Rollic es un editor y desarrollador de juegos hipercasuales con sede en Estambul, Turquía. Ocho de los juegos de Rollic han alcanzado el número 1 o el número 2 de juegos descargados gratis en la App Store de los EE. UU., y sus últimos lanzamientos, Go Knots 3D y Tangle Master 3D, fueron los dos juegos más descargados en la App Store de EE. UU. en el segundo trimestre de 2020.

El cierre de esta adquisición entrará en vigor a partir del 1º de octubre de 2020. Zynga espera actualizar su guía completa del año 2020 cuando informe los resultados financieros del tercer trimestre de 2020.

Acerca de Zynga Inc.

Zynga es un líder global en entretenimiento interactivo con la misión de conectar al mundo a través de juegos. A la fecha, más de mil millones de personas jugaron con las franquicias de Zynga, que incluyen CSR Racing™, Empires & Puzzles™, Merge Dragons!™, Merge Magic!™, Toon Blast™, Toy Blast™, Words With Friends™ y Zynga Poker™. Los juegos de Zynga están disponibles en más de 150 países y se juegan en plataformas sociales y dispositivos móviles en todo el mundo. Fundada en 2007, la empresa tiene sede en San Francisco y oficinas en EE. UU., Canadá, Reino Unido, Irlanda, India, Turquía y Finlandia. Para obtener más información, visite www.zynga.com, o siga a Zynga en Twitter, Instagram, Facebook o en el blog de Zynga.

Acerca de Rollic

Fundada en diciembre de 2018, Rollic es un desarrollador y editor de juegos con sede en Estambul, centrado en juegos hipercasuales gratuitos para iOS y Android. Los juegos lanzados por Rollic incluyen Go Knots 3D, Flipper Dunk, Onnect –Pair Matching Puzzle, Pixel Shot 3D, Picker 3D, Repair Master 3D, Tangle Master 3D, Water Shooty y Wheel Smash–. Rollic está comprometido a producir títulos globales masivamente atractivos mientras construye un próspero ecosistema de desarrolladores en la industria del juego. Rollic fue adquirida por Zynga, líder mundial en entretenimiento interactivo, en 2020. Para obtener más información, visite www.rollicgames.com o siga a Rollic en Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter o el blog de Rollic.

Declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro, incluidas aquellas relacionadas con lo siguiente, entre otras cosas: nuestra capacidad para lograr los beneficios previstos de adquirir Rollic Oyun Yazılım ve Pazarlama Anonim Şirketin (“Rollic”), incluida la expansión de nuestra audiencia global y el negocio de publicidad, aumentar nuestra cartera de desarrollo y nuestro crecimiento general y nuestra capacidad para lograr proyecciones financieras. Las declaraciones a futuro, a menudo, incluyen palabras como “perspectiva”, “proyectado”, “planificado”, “pretende”, “hará”, “anticipa”, “cree”, “abordar”, “espera”, y los enunciados en tiempo futuro son por lo general declaraciones a futuro. El logro o el éxito de los asuntos cubiertos por dichas declaraciones prospectivas implica riesgos, incertidumbres y suposiciones importantes, y nuestros resultados reales podrían diferir materialmente de los previstos o implícitos. No se debe depositar una confianza indebida en dichas declaraciones a futuro, que se basan en la información que tenemos disponible a la fecha que se menciona en este documento. No asumimos ninguna obligación de actualizar dichas declaraciones. Los factores que podrían causar que los resultados reales difieran incluyen la satisfacción de las condiciones de cierre de la transacción y nuestra capacidad para cerrar la transacción a tiempo, integrar efectivamente Rollic y lograr los beneficios esperados de la transacción. Puede o podrá encontrar más información sobre estos riesgos, incertidumbres y suposiciones y factores adicionales que podrían hacer que los resultados reales difieran en nuestras presentaciones públicas ante la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission, SEC), cuyas copias se pueden conseguir al ingresar a nuestro sitio web de Relaciones con los Inversores en http://investor.zynga.com o en el sitio web de la SEC, en www.sec.gov.

