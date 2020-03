Zynga anuncia el lanzamiento de Harry Potter: Puzzles & Spells, un juego móvil de conecta tres

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), líder mundial en entretenimiento interactivo, anunció hoy el lanzamiento suave de Harry Potter: Puzzles & Spells en mercados selectos. Con licencia oficial de Warner Bros. Interactive Entertainment y publicado bajo el sello de Portkey Games, el juego combina un innovador puzzle de conecta tres con los personajes emblemáticos, la historia, los lugares, los hechizos y las travesuras mágicas del Mundo de la Hechicería.





“ Estamos increíblemente orgullosos de llevar a Harry Potter a la cartera de Zynga y hemos trabajado mucho para crear un juego digno del Mundo de la Hechicería y sus legiones de fans”, dijo Bernard Kim, presidente de Ediciones de Zynga. “ Al combinar la popularidad de los juegos móviles y la experiencia del equipo de desarrollo de Zynga en asociación con Warner Bros. Interactive Entertainment, estamos creando un juego que hará las delicias de los fans de todas las edades de todo el mundo”.

Los fans han seguido celebrando y ampliando las maravillas del Mundo de la Hechicería participando en concursos, rompecabezas y otros juegos inspirados en Harry Potter. Harry Potter: Puzzles & Spells celebra esta afinidad por el desafío y el misterio con el primer puzzle de conecta tres para dispositivos móviles. En el juego, los jugadores crean su propio personaje y viven la emoción y los misterios del Mundo de la Hechicería de una manera novedosa y mágica. Al desbloquear elementos del Mundo de la Hechicería, incluir nuevos hechizos y pociones mágicas a medida que avanzan, los jugadores se encontrarán con los momentos más emblemáticos y rostros memorables de las películas originales de Harry Potter. Al utilizar habilidades mágicas y objetos para ganar, los jugadores se enfrentarán a rompecabezas poblados con ranas de chocolate y otros obstáculos mientras se mueven por los distintos niveles de fantasía.

Al demostrar su destreza mágica, los jugadores ganarán puntos de experiencia a medida que avancen en el juego. Desde eventos diarios hasta puzzles interactivos, los jugadores ganarán puntos extra para recibir nuevas destrezas mágicas y recompensas, subir el nivel de sus habilidades y hechizos, así como personalizar a sus personajes de juego. Los jugadores también tendrán la opción de formar clubes y unir fuerzas con otros fans para socializar, participar en actividades cooperativas especiales del juego y experimentar la camaradería del Mundo de la Hechicería.

Los fans pueden visitar www.zynga.com y estar atentos a las actualizaciones de Harry Potter: Puzzles & Spells, que se lanzará en todo el mundo para dispositivos iOS y Android, así como en Amazon Kindle y Facebook.

Acerca de Zynga



Zynga es un líder global en entretenimiento interactivo con la misión de conectar al mundo a través de juegos. Hasta la fecha, más de mil millones de personas jugaron con las franquicias de Zynga, que incluyen: CSR Racing™, Empires & Puzzles™, Merge Dragons! ™, Words With Friends™ y Zynga Poker™. Los juegos de Zynga están disponibles en más de 150 países y se juegan en plataformas sociales y dispositivos móviles en todo el mundo. Fundada en 2007, la empresa tiene sede en San Francisco y estudios en EE. UU., Canadá, Reino Unido, Irlanda, India, Turquía y Finlandia. Para obtener más información, visite www.zynga.com, o siga a Zynga en Twitter, Instagram, Facebook o en el blog de Zynga.

Acerca de Warner Bros. Interactive Entertainment



Warner Bros. Interactive Entertainment, una división de Warner Bros. Home Entertainment, Inc., es un editor, desarrollador, licenciatario y distribuidor de primer nivel en todo el mundo de los contenidos de entretenimiento para el espacio interactivo en todas las plataformas, incluidos los juegos basados en consola, dispositivos portátiles, móviles y PC, tanto para títulos de juegos internos como de terceros.

Acerca de Portkey Games



Portkey Games, de Warner Bros. Interactive Entertainment, es una marca dedicada a crear nuevas experiencias móviles y videojuegos del Mundo de la Hechicería que colocan al jugador en el centro de su propia aventura, inspirados por las historias originales de J. K. Rowling. Portkey Games ofrece a los jugadores la oportunidad de tomar sus propias decisiones narrativas y participar con el entorno del Mundo de la Hechicería para crear experiencias nuevas y únicas. La marca fue creada para integrar a los jugadores y seguidores en nuevas experiencias de juego, permitiéndoles ahondar en la magia del Mundo de la Hechicería de una manera integral en la que puedan crear su propia historia mágica.

