Zynga annuncia Harry Potter: Puzzles & Spells, un gioco mobile match-3 magico

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), leader globale nel campo dell’intrattenimento interattivo, ha annunciato oggi il lancio mondiale di Harry Potter: Puzzles & Spells nei mercati selezionati. Concesso ufficialmente in licenza da Warner Bros. Interactive Entertainment e pubblicato sotto l’etichetta Portkey Games, il gioco intreccia l’innovativo puzzle match-3 con i personaggi iconici, la narrativa, le configurazioni, l’abbondanza di sortilegi e le magiche marachelle di Wizarding World.





“ Siamo incredibilmente orgogliosi di portare Harry Potter in dote al portafoglio di Zynga e siamo impegnati a creare un gioco che sia degno di Wizarding World e delle sue schiere di fan”, ha affermato Bernard Kim, presidente del comparto editoriale di Zynga. “ Combinando l’ubiquità del cellulare e la competenza del team di sviluppo di Zynga in collaborazione con Warner Bros. Interactive Entertainment, stiamo creando un gioco che piacerà ai fan di tutte le età in tutto il mondo.”

I fan hanno continuato a rendere omaggio e ampliare la meraviglia di Wizarding World, impegnandosi nel quiz di Harry Potter, rompicapo e altri giochi ispirati ai puzzle. Harry Potter: Puzzles & Spells celebra questa affinità alla sfida e al mistero con il primo gioco di puzzle match-3 per dispositivi mobili. Nel gioco, i giocatori creano i propri avatar e provano l’eccitazione e i misteri di Wizarding World in un modo nuovo e coinvolgente. Sbloccando gli elementi di Wizarding World e includendo nuovi incantesimi e pozioni via via che avanzano nel gioco, i giocatori si troveranno faccia a faccia con i momenti più iconici e i volti più memorabili tratti dalle pellicole originali di Harry Potter. Utilizzando abilità e oggetti magici per ottenere la vittoria, i giocatori affronteranno puzzle coordinati popolati da rane di cioccolato e altri ostacoli mentre “agitano e colpiscono” superando fantasiosi livelli.

Dimostrando il loro magico temperamento, i giocatori guadagneranno punti-esperienza via via che avanzano nel gioco. Dagli eventi quotidiani ai puzzle interattivi, i giocatori guadagneranno PE per acquisire nuove abilità e premi, innalzare il livello delle loro capacità e degli incantesimi oltre a personalizzare i propri avatar originali all’interno del gioco. I giocatori avranno anche l’opzione di formare club e unire le forze con altri fan per socializzare, partecipare ad attività collaborative speciali all’interno del gioco e provare lo spirito di squadra di Wizarding World.

I fan possono visitare www.zynga.com per rimanere in contatto e ricevere ulteriori aggiornamenti su Harry Potter: Puzzles & Spells, che sarà lanciato in tutto il mondo per dispositivi iOS e Android, oltre che per Amazon Kindle e Facebook.

Informazioni su Zynga



Zynga è leader globale nell’intrattenimento interattivo e punta a connettere il mondo tramite i giochi. Ad oggi, più di un miliardo di persone hanno giocato ai titoli di Zynga, compresi: CSR Racing™, Empires & Puzzles™, Merge Dragons! ™, Words With Friends™ e Zynga Poker™. I giochi di Zynga sono disponibili in oltre 150 Paesi, nelle piattaforme sociali e nei dispositivi mobili di tutto il mondo. Fondata nel 2007, la società ha sede generale a San Francisco, con studi negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito, in Irlanda, in India, in Turchia e in Finlandia. Per ulteriori informazioni visitate www.zynga.com o seguite Zynga su Twitter, Instagram, Facebook o il blog di Zynga.

Informazioni su Warner Bros. Interactive Entertainment



Warner Bros. Interactive Entertainment, una divisione di Warner Bros. Home Entertainment, Inc., è un prestigioso studio impegnato nella pubblicazione, nello sviluppo, nel licensing e nella distribuzione a livello mondiale di contenuti per il settore interattivo su tutte le piattaforme, compresi console da gioco, dispositivi portatili e mobili e giochi per PC per titoli sia interni che di terze parti.

Informazioni su Portkey Games



Portkey Games, il marchio di Warner Bros. Interactive Entertainment specializzato nella creazione di Wizarding World e di nuove esperienze di gaming con giochi mobili e videogiochi in cui il giocatore è al centro dell’avventura, ispirati alle storie originali di J.K. Rowling. Portkey Games offre ai giocatori l’opportunità di fare le proprie scelte narrative e impegnarsi con la configurazione di Wizarding World per creare esperienze nuove e uniche. Il marchio è stato creato per regalare ai giocatori e ai fan nuove esperienze di gioco che permettono loro di penetrare nella magia di Wizarding World in modalità immersive, e all’interno del quale possono illustrare una storia Wizarding World tutta personale.

Dichiarazioni a carattere previsionale



Questo comunicato stampa contiene dichiarazioni a carattere previsionale legate, tra le altre cose, al nome, all’arco temporale del comunicato e ai dettagli della giocabilità di un gioco Harry Potter in arrivo. Le dichiarazioni di previsione contengono spesso termini come “previsioni”, “stimato”, “pianificato”, “intendere”, “volere”, “anticipare”, “ritenere”, “obiettivo” e “aspettarsi” e le dichiarazioni contenenti verbi al futuro costituiscono di norma dichiarazioni di previsione. La concretizzazione dei risultati menzionati in tali dichiarazioni di previsione comporta rischi, incertezze e presupposti significativi. Non è pertanto opportuno fare eccessivo affidamento su siffatte dichiarazioni di previsione che sono basate sulle informazioni che ci risultano alla data di pubblicazione delle medesime. Non ci assumiamo alcun obbligo rispetto all’aggiornamento di tali dichiarazioni. Ulteriori informazioni sui suddetti rischi, incertezze e presupposti sono o saranno descritti in termini maggiormente particolareggiati nei documenti pubblici da noi depositati presso l’ente statunitense Securities and Exchange Commission (“SEC”), di cui si possono ottenere delle copie visitando il nostro sito Web dedicato alle Relazioni con gli investitori all’indirizzo http://investor.zynga.com o il sito Web dell’ente SEC all’indirizzo www.sec.gov.

Diritti di pubblicazione per WIZARDING WORLD, HARRY POTTER © J.K. Rowling. Software HARRY POTTER: PUZZLES & SPELLS, PORTKEY GAMES, WIZARDING WORLD e personaggi, nomi e indizi relativi di HARRY POTTER © e ™ Warner Bros. Entertainment Inc. ™ Zynga Inc. Tutti i diritti riservati.

WBIE LOGO, WB SHIELD: ™ & © Warner Bros. Entertainment Inc. (s20)

