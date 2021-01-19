Zynga 在韩国发布游戏《Harry Potter: Puzzles & Spells》

屡获殊荣的热门手游已在韩国苹果应用商店和Google Play上架

–(BUSINESS WIRE)–(美国商业资讯) — Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA)：





人物：

全球互动娱乐领域的领军企业Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA)宣布，《Harry Potter: Puzzles & Spells》已在韩国上线。这个屡获殊荣的手游获得了华纳兄弟游戏(Warner Bros. Games)的官方授权，以Portkey Games品牌发行，并已面向韩国玩家发布了充分本土化的韩语版。

事件：

作为Google Play 2020年最佳休闲游戏奖以及苹果应用商店编辑选择奖得主，《Harry Potter: Puzzles & Spells》如今已可于韩国的苹果应用商店和Google Play上免费下载。该地区的玩家可下载所有当前和此前发布的内容，共有1,000多个受《哈利·波特》故事及其魔法世界启发的魔法三消谜题。

除了在韩国发布游戏之外，所有游戏玩家都可获取新的头像定制功能，其灵感来自于唱片艺人、《哈利·波特》粉丝Zayn Malik。这些于12月开发、用于打造Malik头像的定制功能包括新的胡子、耳环、眉毛、头发和眼睛选项，如今已在游戏中面向所有玩家发布。

评论：

Zynga发行业务总裁Bernard Kim表示：“凭借其极具吸引力的游戏玩法以及对该系列备受喜爱的角色、地点和魔法的真实演绎，《Harry Potter: Puzzles & Spells》获得了众多奖项和认可。同时，游戏还将竞争精神引入魔法世界，玩家会与其他粉丝一道加入游戏俱乐部，提升自己在全球排行榜上的排名。韩国玩家在世界上是非常有热情和竞争力的游戏玩家，我们非常高兴欢迎韩国玩家去享受《Harry Potter: Puzzles & Spells》所带来的魔法、社区和俱乐部竞赛。”

背景：

在《Harry Potter: Puzzles & Spells》中，玩家将开启一段三消冒险之旅，《哈利·波特》系列的魔咒、幽默、色彩和人物将让玩家目不暇接。伴随着《哈利·波特》原作影片中的配乐和旁白，粉丝们通过手机便能够身临其境，追随哈利的脚步，穿越魔法世界。玩家完成三消谜题，在不断晋级的同时赢取咒语和特殊的辅助道具，期间充满了跳跃的巧克力蛙、拍动翅膀的钥匙、对弈的巫师棋子以及其他意想不到的障碍和物体。在霍格沃茨动人的友情和友好竞争的精神下，玩家可以和其他粉丝一起加入或组建俱乐部，参与社交，合作完成解谜策略，分享生活片段，以及在独一无二的俱乐部活动中争夺奖励。

《Harry Potter: Puzzles & Spells》支持全球iOS和Android设备，以及Amazon Kindle和Facebook。如需了解更多信息及与其他粉丝互动，请在Facebook,、 Instagram和Twitter上关注我们，并访问游戏网站www.harrypotterpuzzlesandspells.com。

配套资源：

配套图像资源请访问：http://bit.ly/HPPS_SouthKoreaLaunch

关于Zynga

Zynga是互动娱乐领域的全球领导者，其使命是通过游戏连接世界。迄今为止，已有超过10亿人玩过Zynga的游戏，包括：CSR Racing™、Empires & Puzzles™、Merge Dragons!™、Merge Magic!™、Toon Blast™、Toy Blast™、Words With Friends™和Zynga Poker™。Zynga的游戏在150多个国家提供，可在全球范围的社交平台和移动设备上畅玩。公司成立于2007年，总部位于旧金山，在美国、加拿大、英国、爱尔兰、印度、土耳其和芬兰设有分支机构。如需了解更多信息，请访问www.zynga.com 或在Twitter、Instagram、Facebook或 Zynga博客上关注Zynga。

关于华纳兄弟游戏

华纳兄弟家庭娱乐公司旗下部门华纳兄弟游戏是全球知名的全平台互动空间娱乐内容出版商、开发商、授权商和发行商，这些平台包括针对内部开发游戏和第三方游戏的控制台、手持设备、移动和台式电脑游戏。有关华纳兄弟游戏的其他信息可在https://www.wbgames.com/查阅。

关于Portkey Games

Portkey Games是华纳兄弟互动娱乐(Warner Bros. Interactive Entertainment)旗下游戏商标，致力于打造以J.K.罗琳(J.K. Rowling)的原创故事为灵感的全新“魔法世界”手游和视频游戏体验，玩家可以作为主角，开启属于自己的冒险之旅。Portkey Games让玩家有机会选择自己的故事线，与“魔法世界”情景互动，感受与众不同的新乐趣。Portkey Games为玩家和粉丝带来全新的游戏体验，通过沉浸式的游戏方式，让他们探索“魔法世界”的无穷魔力，打造属于自己的“魔法世界”故事。

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