Zynga與Girls Who Code合作，幫助提高對科技界女性的認識和支持

為支持2021年國際婦女節，Zynga針對其全球玩家網路發起遊戲內挑戰，並透過Women at Zynga (WaZ)提出多項公司倡議

舊金山–(BUSINESS WIRE)–(美國商業資訊)–全球互動娛樂領導者Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA)今天宣布與Girls Who Code攜手，共同支持2021年國際婦女節。Zynga以提高對科技界女性的認識和支持為使命，從其社會影響基金(Social Impact Fund)中捐款10萬美元，幫助Girls Who Code (GWC)為女性提供全面支持，涵蓋從小學三年級到進入職場的整個教育歷程。





GWC是一個國際性非營利組織，致力於彌合技術領域的性別鴻溝。該組織已為美國、加拿大、英國和印度的30多萬名女孩提供服務；受助女孩中有50%是黑人、拉丁裔或來自低收入家庭。透過免費的Clubs專案，GWC在個人成長最關鍵的節點上為年輕女性提供幫助，讓她們能夠利用電腦科學來影響社群，此外還透過來自女性同齡人和導師的支持讓她們感受到姐妹情誼，進而幫助她們不懈地付出努力並取得成功。

Zynga法務長Phuong Phillips表示：「Zynga很榮幸能與Girls Who Code合作，透過在全球為女孩和成年女性提供更多機會，幫助打造一個更具包容性的科技和遊戲產業。透過為她們提供線上研討會、學校俱樂部、導師計畫、人際網路等各種參與方式，我們希望在STEAM領域培養下一代女性，幫助她們為走上技術職位做好準備並展開成功的職業生涯。在Zynga，我們有一群才華橫溢的女性員工，她們為支持我們世界各地的工作室和員工做出了大量傑出的貢獻。我們必須採取積極措施，在接下來的若干年內幫助加強我們產業的未來，這一點非常重要。」

Girls Who Code即將就任的執行長Tarika Barrett博士表示：「我們知道，充滿熱情、多元化、志向遠大的年輕女性是改變我們的工作場所和世界的關鍵。我們很高興能在這個國際婦女節與Zynga合作，向世界各地的年輕女性大聲做出明確而堅定的承諾：如果你們熱愛技術工作，那麼在你們從校園到職場的旅途中將得到我們的大力支持！Zynga和Girls Who Code具有共同的願景，那就是建立一支更加公平公正的員工團隊，使所有背景的女性都有機會躋身高層職位。」

GWC目前擁有超過8萬名女性大學適齡校友，她們大多主修電腦科學和相關領域，修讀這些專業的比率是美國平均水準的15倍。按照目前的速度，該組織有望在2030年之前在新增入門級電腦科學和相關工作職位中縮小性別差距。在Zynga的大力支持下，GWC將繼續擴大其免費Clubs和校友計畫，幫助年輕女性獲得更多從事技術工作的機會，並幫助她們與榜樣和導師建立連結，以支持她們未來在技術領域的職業生涯。

今年3月，Zynga的社群管道將隆重推介一些做出傑出貢獻的女性，她們曾經幫助將Zynga的全球工作室家族打造成為更加包容的工作場所。此外，Zynga Inc.的子公司Small Giant Games將呼籲其全球網路中的《帝國與謎題》(Empires & Puzzles)玩家修改聯盟描述，透過包含#ChooseToChallenge標籤——今年國際婦女節的主題——來幫助公眾提高認識。從即日起至3月14日，公司在該遊戲的聊天功能中專門加入了一個舉手表情，此外，參與本次活動的玩家還將獲得一個舉手圖案的頭像徽章作為獎勵。

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編者注



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《帝國與謎題》可從iOS和Android平臺免費下載。

關於Zynga Inc.

Zynga是互動娛樂領域的全球領導者，其使命是透過遊戲連接世界。迄今已有超過10億人玩過Zynga的遊戲，包括CSR Racing™、Empires & Puzzles™、Merge Dragons!™、Merge Magic!™、Toon Blast™、Toy Blast™、Words With Friends™和Zynga Poker™。Zynga的遊戲在150多個國家提供，可在全球的社群平臺和行動裝置上暢玩。公司成立於2007年，總部位於舊金山，在美國、加拿大、英國、愛爾蘭、印度、土耳其和芬蘭設有營業據點。如需瞭解更多資訊，請造訪www.zynga.com，或在Twitter、Instagram、Facebook或Zynga部落格上掌握Zynga的最新動態。

關於Girls Who Code

Girls Who Code是一個國際性非營利組織，致力於彌合技術領域的性別鴻溝，改變公眾對程式設計師和程式設計工作的刻板印象。該組織正在透過各種專案領導一場激勵以及教育年輕女性的運動，使她們掌握電腦技能，以在二十一世紀追求更多的工作機會。迄今為止，Girls Who Code已經透過其專案幫助了30萬名女孩，並藉由活動、宣傳工作和《紐約時報》的系列暢銷書等影響了5億人。如需加入該運動或瞭解更多資訊，請造訪 girlswhocode.com。在社群媒體上透過@GirlsWhoCode關注該組織。

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