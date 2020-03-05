Zynga發佈魔法三消手遊《Harry Potter: Puzzles & Spells》

舊金山–(BUSINESS WIRE)–(美國商業資訊)–全球互動娛樂領導者Zynga Inc. (Nasdaq:ZNGA)今天宣佈，在某些市場測試發行《Harry Potter: Puzzles & Spells》。這款遊戲獲得華納兄弟互動娛樂(Warner Bros. Interactive Entertainment)的官方授權，以Portkey Games品牌發行，採用創新的三消益智遊戲玩法，擁有「魔法世界」(Wizarding World)中的代表性人物、情節、場景、施咒手法和魔法惡作劇。





Zynga發行總裁Bernard Kim表示：「能夠在Zynga的產品組合中引進哈利波特，我們感到異常驕傲，也致力於打造一款配得上『魔法世界』這個名字、不辜負廣大粉絲期望的遊戲。如今手機已經無處不在，再加上Zynga開發團隊的專長和華納兄弟互動娛樂的傾力合作，我們的遊戲定會讓全世界各個年齡層的粉絲欣喜不已。」

哈利波特測試、腦筋急轉彎和其他益智遊戲使得「魔法世界」的神奇魅力不斷獲得越來越多粉絲的推崇。《Harry Potter: Puzzles & Spells》以第一款針對行動裝置的三消益智遊戲，將挑戰和神秘的巨大吸引力發揮得淋漓盡致。在遊戲中，玩家可創造自己的人物角色，並以令人著迷的新方式感受 「魔法世界」中的刺激和神秘。解鎖 「魔法世界」中的各種元素，包括在晉級過程中的新魔咒和釀製藥劑，玩家將會遇見《哈利波特》原作電影中最具代表性的時刻以及令人難忘的人物。玩家可利用魔力和物體來獲勝，將會面對巧克力蛙配對謎題和其他障礙，在奇妙的配對中層層晉級。

為了證明自己的神奇魔力，玩家將在遊戲晉級的過程中獲得體驗值。從日常活動到互動謎題，玩家將贏取XP來獲得新的魔力和獎賞，提升其技能和咒語水準，並在遊戲中訂製獨一無二的人物形象。玩家還可選擇成立俱樂部，並與其他粉絲聯手，相互交流，參加遊戲中特別的合作活動並感受 「魔法世界」中的友情。

粉絲可造訪www.zynga.com瞭解有關《Harry Potter: Puzzles & Spells》的進一步最新資訊，遊戲將全球發行，可用於iOS和Android裝置，以及Amazon Kindle和Facebook。

關於Zynga



Zynga是互動娛樂領域的全球領導者，其使命是透過遊戲連接世界。迄今為止，已有超過10億人玩過Zynga的遊戲，包括：CSR Racing™、Empires & Puzzles™、Merge Dragons!™、Words With Friends™和Zynga Poker™。Zynga的遊戲在150多個國家提供，可在全球的社群平臺和行動裝置上暢玩。公司成立於2007年，總部位於舊金山，在美國、加拿大、英國、愛爾蘭、印度、土耳其和芬蘭設有工作室。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.zynga.com或在Twitter、Instagram、Facebook或Zynga網誌上關注Zynga。

關於華納兄弟互動娛樂



華納兄弟家庭娛樂公司旗下公司華納兄弟互動娛樂是全球知名的全平臺互動空間娛樂內容出版商、開發商、授權商和發行商，這些平臺包括針對自行開發遊戲和第三方遊戲的遊樂器、手持裝置、手機和電腦遊戲。

關於Portkey Games



Portkey Games是華納兄弟互動娛樂旗下遊戲商標，致力於打造以J.K.羅琳(J.K. Rowling)的原創故事為靈感的 「魔法世界」全新手機和電玩遊戲體驗，玩家可以當作主角，開啟屬於自己的冒險之旅。Portkey Games讓玩家有機會選擇自己的故事線，與 「魔法世界」情景互動，感受與眾不同的新樂趣。Portkey Games為玩家和粉絲帶來全新的遊戲體驗，讓他們以沉浸式的遊戲方式來探索 「魔法世界」的無窮魔力，並打造專屬於自己的 「魔法世界」故事。

前瞻性陳述



本新聞稿包含與未來《哈利波特》遊戲名稱、發行時間和玩法詳情等相關的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常包括諸如「展望」、「預測 」、「計畫 」、「打算 」、「將 」、「預期 」、「相信 」、「目標 」、「期望 」等詞語，未來時態的陳述也一般都具有前瞻性。這些前瞻性陳述所涵蓋事項的成就或成功涉及重大風險、不確定性和假設。這些前瞻性陳述是根據我們在此新聞稿發佈之時可獲知的資訊做出的，不可對其過分依賴。我們沒有義務更新此類陳述。有關這些風險、不確定性和假設的更多資訊，已在或將在我們遞交給美國證券交易委員會(“SEC”)的公開文件中有更詳細的描述，可從我們的投資人關係網站http://investor.zynga.com或SEC網站www.sec.gov取得副本。

WIZARDING WORLD、HARRY POTTER發行權© J.K. Rowling。HARRY POTTER: PUZZLES & SPELLS、PORTKEY GAMES、WIZARDING WORLD和HARRY POTTER人物、姓名和相關標記 ©和™ Warner Bros. Entertainment Inc. ™ Zynga Inc.。保留所有權利。

WBIE LOGO, WB SHIELD: ™ & © Warner Bros. Entertainment Inc. (s20)

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

Zynga媒體：



Dana Whitney（美國）



[email protected]

或



Jonathan Lopera（英國）



[email protected]