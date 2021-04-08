Zynga推出行動平臺現代三消遊戲Puzzle Combat

承襲《帝國與解謎》(Empires & Puzzles)，Puzzle Combat將角色扮演遊戲系統與獨特配對組合相結合

舊金山–(BUSINESS WIRE)–(美國商業資訊)–互動娛樂領域的全球領導者Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA)今天宣布針對全球市場推出全新行動平臺三消動作角色扮演遊戲(RPG)——Puzzle Combat。這款遊戲擁有僵屍主題的環境設定，玩家可以招募英雄，建立基地，並在玩家對玩家(PvP)戰鬥模式中一決高下。Puzzle Combat由總部位於赫爾辛基的Small Giant Games開發。該公司是Zynga Inc.的子公司，也是熱門遊戲《帝國與解謎》(Empires & Puzzles)的開發者。





在Puzzle Combat中，玩家將透過建立獨特的配對組合來武裝自己，並沉浸在與兇殘而嗜血的僵屍軍團Dread Army的殊死戰鬥中。玩家可以招募間諜、醫生、爆破專家等特殊角色為自己戰鬥，每種特殊角色都能為戰鬥帶來獨特的攻擊方式。玩家還可以建造和升級多種建築，如鑄造廠、車間、培訓學校和兵營等，並用它們來打造出固若金湯的基地。

Small Giant Games的董事總經理Jose Saarniniemi表示：「Puzzle Combat讓玩家們迫不及待想要掌控一支終極英雄隊伍，而這一切還伴隨著三消遊戲體驗中熟悉的樂趣。Puzzle Combat將《帝國與解謎》的關鍵元素與全新的現代戰鬥主題遊戲設計相結合，讓玩家沉浸在一個以僵屍為主題、動作密集的動態虛擬世界中。今天發布後，我們預計Puzzle Combat將很快建立一個由鐵桿遊戲玩家組成的社群，因為該遊戲具有旨在吸引世界各地玩家的更多主題和升級功能。」

Puzzle Combat允許PvP戰鬥模式中的玩家配對全球各地的其他玩家。為了達成在戰鬥中壓制對手的目的，玩家可召喚數百名個性各異、均有獨特能力的強大英雄，並收集和升級不同的武器以在戰場上使用。隨著經驗值提升，玩家還可以加入不同的聯盟來分享優秀戰術，並在極富挑戰性的團隊活動中參與競爭，與聯盟成員一起提升英雄能力，並肩衝鋒向前，形成極致戰鬥力。

遊戲主要亮點包括：

超過200名各具特色的英雄供玩家收藏和升級。

快節奏的三消動作，以獨特組合配對相似的方塊來解鎖特殊攻擊。

基地建築旨在讓玩家將新兵訓練成英雄，還可種植糧食、開採金屬、打造關鍵戰鬥物品等等。

內容豐富的PvP突襲賽季，獎勵豐厚！

合作聯盟遊戲模式，共同對抗強大的戰爭機器，在團戰中攻擊對手，在團隊活動中爭奪上風。

全球和聯盟聊天等社群功能讓玩家能夠交流戰術和組織團隊，以獲得更高等級的遊戲體驗。

參加限時活動，以獲得獨特獎勵並與其他玩家激烈競爭。

Puzzle Combat現在可在iOS和Android設備上免費下載。

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Zynga將於2021年5月5日（星期三）市場收盤後發布2021年第一季業績。

編者注：

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關於Zynga Inc.

Zynga是互動娛樂領域的全球領導者，其使命是透過遊戲連接世界。已有超過10億人玩過Zynga的遊戲，包括CSR Racing™、Empires & Puzzles™、Merge Dragons!™、Merge Magic!™、Toon Blast™、Toy Blast™、Words With Friends™和Zynga Poker™。Zynga的遊戲在150多個國家提供，可在全球的社群平臺和行動裝置上暢玩。公司成立於2007年，總部位於舊金山，在美國、加拿大、英國、愛爾蘭、印度、土耳其和芬蘭設有營業據點。如需瞭解更多資訊，請造訪www.zynga.com或在Twitter、Instagram、Facebook或Zynga部落格上掌握Zynga的最新動態。

前瞻性陳述

本新聞稿含有前瞻性陳述；這些陳述涉及我們與Puzzle Combat發布相關的期望，包括發部和反應、玩家使用、遊戲功能和亮點以及整體成長機會。前瞻性陳述通常包括諸如「將」、「計畫」、「打算」、「預期」、「相信」、「目標」、「期望」等詞彙，將來時態的陳述也一般都具有前瞻性。這些前瞻性陳述所涵蓋事項的成就或成功涉及重大風險、不確定性和假設。這些前瞻性陳述是根據我們在此新聞稿發布時可獲知的資訊做出的，不可對其過分依賴。我們沒有義務更新此類陳述。有關這些風險、不確定性和假設的更多資訊已在或將在我們向美國證券交易委員會(SEC)提交的公開文件中有更詳細的描述，其副本可從我們的投資人關係網站http://investor.zynga.com或SEC網站www.sec.gov獲得。

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