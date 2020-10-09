Zynga完成對快速成長的超休閒遊戲領域的領導者——伊斯坦堡Rollic的收購

進軍規模最大、成長最快的行動遊戲領域之一

促進Zynga廣告業務的擴張和多元化

帶來非常優秀的團隊和廣泛的外部開發人員網路

舊金山–(BUSINESS WIRE)–(美國商業資訊)–全球互動娛樂的領導者Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA)和Rollic今天宣佈，雙方已完成Zynga以大約1.8億美元現金的總收購價（包括營運資金調整）收購Rollic 80%股權的交易。在未來三年，Zynga將根據具體收入和獲利能力目標的估值，以等額分期付款方式收購剩餘的20%股權。Rollic是位於伊斯坦堡的行動遊戲開發商和發行商，擁有一系列精彩、頗受歡迎的超休閒遊戲，下載量超過3.65億次。





此次收購Rollic代表Zynga進軍成長最快的超休閒遊戲市場，同時也為Zynga帶來非常優秀的團隊和強大的外部開發人員網路。Rollic還將大幅增加Zynga的受眾，同時促進廣告業務的成長。Rollic將繼續由創辦人兼執行長Burak Vardal及其目前的管理團隊領導。此外，該公司還計畫保留其位於土耳其伊斯坦堡的總部。

Zynga執行長Frank Gibeau表示：「我們欣然歡迎Rollic及其才華洋溢的團隊，連同其廣泛的開發人員網路加入Zynga。Rollic將Zynga帶入超休閒遊戲的世界，這是最振奮人心、成長最快的行動遊戲領域之一。而隨著行動遊戲和廣告市場不斷成長，Rollic龐大而多元的受眾群對Zynga也有著非常寶貴的價值。」

Rollic創辦人兼執行長Burak Vardal表示：「我們懷著無比興奮的心情加入Zynga，它是Rollic文化和核心價值的理想歸屬。在這新的篇章中，Zynga和Rollic將集結強大的生產力，充滿創意，品質卓越，有非常出色的團隊支撐。我們致力於打造新一代的行動遊戲，以反映出兩者結合的潛在能量。」

Rollic由Burak Vardal、Deniz Basaran和Mehmet Can Yavuz於2018年12月創立，是總部位於土耳其伊斯坦堡的超休閒遊戲發行商和遊戲開發商。Rollic旗下有八款遊戲在美國應用程式商店免費下載遊戲排行榜中位居第一或第二名，其最新推出的《Go Knots 3D》和《Tangle Master 3D》是2020年第二季美國應用程式商店中下載最多的兩款遊戲。

此次收購的完成於2020年10月1日起生效。Zynga預計將在公佈2020年第三季財務業績時更新其2020年全年指引。

編者註：

可在以下連結使用我們主要的藝術與資產：https://www.dropbox.com/sh/mpjq5uayxvavjfu/AAC06swtg_3lwFJAwNddRz4Ra?dl=0

關於Zynga Inc.

Zynga是互動娛樂領域的全球領導者，其使命是透過遊戲連接世界。迄今為止，已有超過10億人玩過Zynga的遊戲，包括CSR Racing™、Empires & Puzzles™、Merge Dragons!™、Merge Magic!™、Toon Blast™、Toy Blast™、Words With Friends™和Zynga Poker™。Zynga的遊戲已進駐150多個國家，可在全球的社群平臺和行動裝置上暢玩。公司成立於2007年，總部位於舊金山，在美國、加拿大、英國、愛爾蘭、印度、土耳其和芬蘭設有分支機搆。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.zynga.com或在Twitter、Instagram、Facebook或Zynga網誌上關注Zynga。

關於Rollic

Rollic創立於2018年12月，是總部位於伊斯坦堡的遊戲開發商和發行商，專注於用於iOS和Android的免費超休閒遊戲。Rollic推出的遊戲包括Go Knots 3D、Flipper Dunk、Onnect – Pair Matching Puzzle、Pixel Shot 3D、Picker 3D、Repair Master 3D、Tangle Master 3D、Water Shooty和Wheel Smash。Rollic致力於打造具有龐大吸引力的全球性遊戲，同時在遊戲產業建立繁榮的開發商生態系統。Rollic於2020年被全球互動娛樂的領導者Zynga收購。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.rollicgames.com，或在Facebook、LinkedIn、Instagram、Twitter或Rollic網誌上關注Rollic。

前瞻性陳述

本新聞稿包含前瞻性陳述，包括與以下事項等有關的陳述：我們收購Rollic Oyun Yazılım ve Pazarlama Anonim Şirketin（簡稱“Rollic”）之後能否達成預期效益，包括擴展我們的全球受眾和廣告業務，促進我們的開發陣容和我們的整體成長；以及我們能否達成財務預期。前瞻性陳述通常包括諸如「展望」、「預測 」、「計畫 」、「打算 」、「將 」、「預期 」、「相信 」、「目標 」、「期望 」等詞語，未來時態的陳述也一般都具有前瞻性。這些前瞻性陳述所涵蓋事項的成就或成功涉及重大風險、不確定性和假設，我們的實際結果可能與這些預測或暗示的結果大相逕庭。這些前瞻性陳述是根據我們在此新聞稿發佈之時可獲知的資訊做出的，不可對其過分依賴。我們沒有義務更新此類陳述。可能造成實際結果產生差異的因素包括能否滿足交易成交條件，以及我們及時完成交易、有效整合Rollic和達成交易預期效益的能力。有關這些風險、不確定性和假設的更多資訊，以及可能造成實際結果產生差異的其他因素，已在或將在我們向美國證券交易委員會(“SEC”)遞交的公開文件中有更詳細地描述，其副本可從我們的投資人關係網站http://investor.zynga.com或SEC網站www.sec.gov獲得。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

Zynga投資人關係：



Rebecca Lau



[email protected]

Zynga媒體：



Sarah Ross



[email protected]