Zynga完成对快速增长的超休闲游戏领域的领导者——伊斯坦布尔的Rollic的收购

进军规模最大、增长最快的移动游戏领域之一

促进Zynga广告业务的拓展和多元化

带来非常优秀的团队和广泛的外部开发人员网络

旧金山–(BUSINESS WIRE)–(美国商业资讯)–全球互动娱乐的领导者Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA)和Rollic今天宣布，双方已完成Zynga以大约1.8亿美元现金的总收购价（包括营运资本调整）收购Rollic 80%股权的交易。在未来三年，Zynga将根据基于具体收入和盈利能力目标的估值以等额分期付款方式收购剩余的20%股权。Rollic是伊斯坦布尔的一家移动游戏开发商和发行商，拥有一系列激动人心、颇受欢迎的超休闲游戏，下载量超过3.65亿次。





此次收购Rollic标志着Zynga进军增长最快的超休闲游戏市场，同时也为Zynga带来非常优秀的团队和强大的外部开发人员网络。Rollic还将大大增加Zynga的受众，同时发展公司的广告业务。Rollic将继续由创始人兼首席执行官Burak Vardal及其目前的管理团队带领。此外，该公司还计划保留其位于土耳其伊斯坦布尔的总部。

Zynga首席执行官Frank Gibeau表示：“ 我们非常高兴地欢迎Rollic及其才华横溢的团队，连同其广泛的开发人员网络加入Zynga。Rollic将Zynga带入超休闲游戏的世界，这是最振奋人心、增长最快的移动游戏领域之一。而随着移动游戏和广告市场不断发展，Rollic庞大而多元的受众群体对Zynga也有着非常宝贵的价值。”

Rollic创始人兼首席执行官Burak Vardal表示：“ 我们怀着无比激动的心情加入Zynga，它是Rollic文化和核心价值观的理想归属。在这新的篇章中，Zynga和Rollic将集结强大的生产力，充满创意，品质卓越，有非常出色的团队支撑。我们致力于通过打造新一代的移动游戏，彰显出这种强强联合的潜在能量。”

Rollic于2018年12月由Burak Vardal、Deniz Basaran和Mehmet Can Yavuz创立，是一家总部位于土耳其伊斯坦布尔的超休闲游戏发行商和游戏开发商。Rollic旗下有八款游戏在美国应用商店免费下载游戏排行榜中位列第一或第二名，其最新发布的《Go Knots 3D》和《Tangle Master 3D》是2020年第二季度美国应用商店中下载最多的两款游戏。

此次收购的完成于2020年10月1日起生效。Zynga预计将在公布2020年第三季度财务业绩时更新其2020年全年指引。

编者注：

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关于Zynga Inc.

Zynga是互动娱乐领域的全球领导者，其使命是通过游戏连接世界。迄今为止，已有超过10亿人玩过Zynga的游戏，包括CSR Racing™、Empires & Puzzles™、Merge Dragons!™、Merge Magic!™、Toon Blast™、Toy Blast™、Words With Friends™和Zynga Poker™。Zynga的游戏已进驻150多个国家，可在全球范围的社交平台和移动设备上畅玩。公司成立于2007年，总部位于旧金山，在美国、加拿大、英国、爱尔兰、印度、土耳其和芬兰设有分支机构。如需了解更多信息，请访www.zynga.com或在Twitter、Instagram、Facebook或Zynga博客上关注Zynga。

关于Rollic

Rollic创立于2018年12月，是一家总部位于伊斯坦布尔的游戏开发商和发行商，专注于面向iOS和Android的免费超休闲游戏。Rollic推出的游戏包括Go Knots 3D、Flipper Dunk、Onnect – Pair Matching Puzzle、Pixel Shot 3D、Picker 3D、Repair Master 3D、Tangle Master 3D、Water Shooty和Wheel Smash。Rollic致力于打造具有巨大吸引力的全球性游戏，同时在游戏行业建设繁荣的开发商生态系统。Rollic于2020年被全球互动娱乐的领导者Zynga收购。如需了解更多信息，请访问www.rollicgames.com，或在Facebook、LinkedIn、Instagram、Twitter或Rollic博客上关注Rollic。

前瞻性陈述

本新闻稿包含前瞻性陈述，包括与以下事项等有关的陈述：我们收购Rollic Oyun Yazılım ve Pazarlama Anonim Şirketin（简称“Rollic”）之后能否实现预期效益，包括拓展我们的全球受众和广告业务，促进我们的开发阵容和我们的整体增长；以及我们能否实现财务预期。前瞻性陈述通常包括诸如“展望”、“预测”、“计划”、“打算”、“将”、“预期”、“相信”、“目标”、“期望”等词语，将来时态的陈述也一般都具有前瞻性。这些前瞻性陈述所涵盖事项的成就或成功涉及重大风险、不确定性和假设，我们的实际结果可能与这些预测或暗示的结果大相径庭。这些前瞻性陈述是基于我们在此新闻稿发布之时可获知的信息做出的，不可对其过分依赖。我们没有义务更新此类陈述。可能造成实际结果产生差异的因素包括能否满足交易成交条件，以及我们及时完成交易、有效整合Rollic和实现交易预期效益的能力。有关这些风险、不确定性和假设的更多信息，以及可能造成实际结果产生差异的其他因素已在或将在我们向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的公开文件中有更详细地描述，其副本可从我们的投资者关系网站http://investor.zynga.com或SEC网站www.sec.gov获得。

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