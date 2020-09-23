Zynga在全球推出《Harry Potter: Puzzles & Spells》

唯一一款以《哈利·波特》原作小说和电影为背景的三消益智游戏为移动设备带来神奇的解谜玩法

旧金山–(BUSINESS WIRE)–(美国商业资讯)–全球互动娱乐领导者Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA)今天宣布，其魔法三消手游《Harry Potter: Puzzles & Spells》已正式推出，并开始向全球各地区推广。这款游戏获得华纳兄弟游戏(Warner Bros. Games)的官方授权，以Portkey Games品牌发行，可在Android和iOS设备以及Amazon Kindle和Facebook上免费下载。





Zynga休闲游戏高级副总裁Yaron Leyvand表示：“ 当《哈利·波特》系列初次登上大荧幕，每一个人都在读同一本书，谈论着同一部电影，聚集在一起感受相同的经历，这是多么珍贵的时刻。《哈利·波特》系列中难忘的瞬间和魔法世界的奇妙繁盛吸引了全世界一大批粉丝的追捧，这些在《Harry Potter: Puzzles & Spells》中都得到了淋漓尽致的体现，这款手游正是向粉丝对《哈利·波特》系列的热爱致敬。测试发行获得了非常好的反响，我们已经迫不及待要让全世界的粉丝体验这款游戏。”

Zynga发行总裁Bernard Kim表示：“ 手游从来没有像现在这样受欢迎，这样重要。人们在游戏中娱乐、放松，通过游戏也很容易获得快乐和与他人社交。通过《Harry Potter: Puzzles & Spells》，粉丝们将深深沉浸在《哈利·波特》系列的魔法、谜题和奇迹中，并可创建俱乐部与魔法世界的其他粉丝合作切磋。”

在《Harry Potter: Puzzles & Spells》中，玩家将开启一段三消冒险之旅，充满了《哈利·波特》系列的魔咒、幽默、色彩和人物。伴随着《哈利·波特》原作影片中的配乐和旁白，粉丝们通过手机便能够身临其境，追随哈利的脚步，穿越魔法世界。随着不断晋级赢取咒语和特殊的辅助道具，玩家可完成三消谜题，里面充满了跳跃的巧克力蛙、拍动翅膀的钥匙、对弈的巫师棋子以及其他意想不到的障碍和物体。在有趣的谜题之间，玩家会回顾来自小说的经典瞬间，例如哈利的霍格沃茨特快之旅，海格的魔法生物以及赫敏的漂浮咒。

在培养魔法才能的同时，玩家可在游戏晋级的过程中赢得咒语、能量升级和体验值，从而提升技能和游戏中的人物水平。玩家还可完成参照《哈利·波特》系列中大量精彩瞬间而设计的“每日事件”，然后赢取强大的奖赏。在霍格沃茨动人的友情和友好竞争的精神下，玩家可以和其他粉丝一起加入或组建俱乐部，参与社交，合作完成解谜策略，分享生活片段，以及在独一无二的俱乐部活动中争夺奖励。

在接下去的七天，使用Android或iOS设备下载游戏的玩家将立即收到欢迎包，其中包括游戏中的黄金，额外的生命和特别的魁地奇护目镜，对游戏中的人物进行量身定制。

《Harry Potter: Puzzles & Spells》将支持全球iOS和Android设备，以及Amazon Kindle和Facebook。如需了解详情，请访问游戏网站www.harrypotterpuzzlesandspells.com。如需了解更多信息及与其他粉丝互动，请在 Facebook、Instagram和Twitter上关注我们。

如需查看配套静态资源和视频资源，请访问：http://bit.ly/HPPuzzlesSpells_WWL

关于Zynga

Zynga是互动娱乐领域的全球领导者，其使命是通过游戏连接世界。迄今为止，已有超过10亿人玩过Zynga的游戏，包括：CSR Racing™、Empires & Puzzles™、Merge Dragons!™、Merge Magic!™、Toon Blast™、Toy Blast™、Words With Friends™和Zynga Poker™。Zynga的游戏在150多个国家提供，可在全球范围的社交平台和移动设备上畅玩。公司成立于2007年，总部位于旧金山，在美国、加拿大、英国、爱尔兰、印度、土耳其和芬兰设有业务场所。如需了解更多信息，请访问www.zynga.com或在Twitter、Instagram、Facebook或Zynga博客关注Zynga。

关于华纳兄弟游戏

华纳兄弟家庭娱乐公司旗下部门华纳兄弟游戏是全球知名的全平台互动空间娱乐内容出版商、开发商、授权商和发行商，这些平台包括针对自行开发游戏和第三方游戏的控制台、手持设备、移动和台式电脑游戏。有关华纳兄弟游戏的其他信息可在https://www.wbgames.com/查阅。

关于Portkey Games

Portkey Games是华纳兄弟游戏旗下游戏商标，致力于打造以J.K.罗琳(J.K. Rowling)的原创故事为灵感的“魔法世界”全新手机和视频游戏体验，玩家可以作为主角，开启属于自己的冒险之旅。Portkey Games让玩家有机会选择自己的故事线，与“魔法世界”情景互动，感受与众不同的新乐趣。Portkey Games为玩家和粉丝带来全新的游戏体验，通过沉浸式的游戏方式，让他们探索“魔法世界”的无穷魔力，并打造专属于自己的“魔法世界”故事。

前瞻性陈述

本新闻稿包含与《Harry Potter: Puzzles & Spells》游戏名称、玩法详情、游戏功能和限期推广等相关的前瞻性陈述。前瞻性陈述通常包括诸如“展望”、“预测”、“计划”、“打算”、“将”、“预期”、“相信”、“目标”、“期望”等词语，将来时态的陈述也一般都具有前瞻性。这些前瞻性陈述所涵盖事项的成就或成功涉及重大风险、不确定性和假设。这些前瞻性陈述是基于我们在此新闻稿发布之时可获知的信息做出的，不可对其过分依赖。我们没有义务更新此类陈述。有关这些风险、不确定性和假设的更多信息已在或将在我们向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的公开文件中有更详细地描述，其副本可从我们的投资者关系网站http://investor.zynga.com或SEC网站 www.sec.gov获得。

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