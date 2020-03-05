Zynga发布魔法三消手游《Harry Potter: Puzzles & Spells》

旧金山–(BUSINESS WIRE)–(美国商业资讯)–全球互动娱乐领导者Zynga Inc. (Nasdaq:ZNGA)今天宣布，在某些市场测试发行《Harry Potter: Puzzles & Spells》。这款游戏获得华纳兄弟互动娱乐(Warner Bros. Interactive Entertainment)的官方授权，以Portkey Games品牌发行，采用创新的三消益智游戏玩法，拥有“魔法世界”(Wizarding World)中代表性的人物、情节、场景、施咒手法和魔法恶作剧。





Zynga发行总裁Bernard Kim表示：“ 能够在Zynga的产品组合中引入哈利·波特，我们感到异常骄傲，也致力于打造一款配得上‘魔法世界’这个名字，不辜负广大粉丝期望的游戏。如今手机已经无处不在，再加上Zynga开发团队的专长和华纳兄弟互动娱乐的倾力协作，我们的游戏定会让全世界各个年龄层的粉丝欣喜不已。”

通过哈利·波特测试、脑筋急转弯和其他益智游戏，“魔法世界”的神奇魅力不断获得越来越多粉丝的崇尚。通过第一款针对移动设备的三消益智游戏，挑战和神秘的巨大吸引力在《Harry Potter: Puzzles & Spells》中得到了淋漓尽致的体现。在游戏中，玩家可创造自己的人物角色，并以令人着迷的新方式感受“魔法世界”中的刺激和神秘。通过解锁“魔法世界”中的各种元素，包括在晋级过程中的新魔咒和酿制药剂，玩家将会遇见《哈利·波特》原作电影中最具代表性的时刻以及令人难忘的人物。玩家可利用魔力和物体来获胜，将会面对巧克力蛙配对谜题和其他障碍，在奇妙的配对中层层晋级。

为了证明自己的神奇魔力，玩家会在游戏晋级的过程中获得体验值。从日常活动到互动谜题，玩家将赢取XP来获得新的魔力和奖赏，提升其技能和咒语水平，并在游戏中定制独一无二的人物形象。玩家还可选择组建俱乐部，并与其他粉丝联手，相互交流，参加游戏中特别的合作活动并感受“魔法世界”中的友情。

粉丝可访问www.zynga.com了解有关《Harry Potter: Puzzles & Spells》进一步的最新信息，游戏将面向iOS和Android设备，以及Amazon Kindle和Facebook全球发行。

关于Zynga



Zynga是互动娱乐领域的全球领导者，其使命是通过游戏连接世界。迄今为止，已有超过10亿人玩过Zynga的游戏，包括：CSR Racing™、Empires & Puzzles™、Merge Dragons!™、Words With Friends™和Zynga Poker™。Zynga的游戏在150多个国家提供，可在全球范围的社交平台和移动设备上畅玩。公司成立于2007年，总部位于旧金山，在美国、加拿大、英国、爱尔兰、印度、土耳其和芬兰设有工作室。如需了解更多信息，请访问www.zynga.com或在Twitter、Instagram、Facebook或Zynga博客关注Zynga。

关于华纳兄弟互动娱乐



华纳兄弟家庭娱乐公司旗下公司华纳兄弟互动娱乐是全球知名的全平台互动空间娱乐内容出版商、开发商、授权商和发行商，这些平台包括针对自行开发游戏和第三方游戏的控制台、手持设备、移动和台式电脑游戏。

关于Portkey Games



Portkey Games是华纳兄弟互动娱乐旗下游戏商标，致力于打造以J.K.罗琳(J.K. Rowling)的原创故事为灵感的“魔法世界”全新手机和视频游戏体验，玩家可以作为主角，开启属于自己的冒险之旅。Portkey Games让玩家有机会选择自己的故事线，与“魔法世界”情景互动，感受与众不同的新乐趣。Portkey Games为玩家和粉丝带来全新的游戏体验，通过沉浸式的游戏方式，让他们探索“魔法世界”的无穷魔力，并打造专属于自己的“魔法世界”故事。

前瞻性陈述



本新闻稿包含与未来《哈利·波特》游戏名称、发行时间和玩法详情等相关的前瞻性陈述。前瞻性陈述通常包括诸如“展望”、“预测”、“计划”、“打算”、“将”、“预期”、“相信”、“目标”、“期望”等词语，将来时态的陈述也一般都具有前瞻性。这些前瞻性陈述所涵盖事项的成就或成功涉及重大风险、不确定性和假设。这些前瞻性陈述是基于我们在此新闻稿发布之时可获知的信息做出的，不可对其过分依赖。我们没有义务更新此类陈述。有关这些风险、不确定性和假设的更多信息已在或将在我们向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的公开文件中有更详细地描述，其副本可从我们的投资者关系网站http://investor.zynga.com或SEC网站www.sec.gov获得。

WIZARDING WORLD、HARRY POTTER发行权© J.K. Rowling。HARRY POTTER: PUZZLES & SPELLS、PORTKEY GAMES、WIZARDING WORLD和HARRY POTTER人物、姓名和相关标记 ©和™ Warner Bros. Entertainment Inc. ™ Zynga Inc.。保留所有权利。

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