Ya Se Encuentra Abierto el Período de Inscripción Previa para Harry Potter: Puzzles & Spells

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), líder mundial en entretenimiento interactivo, anunció hoy que su mágico juego de rompecabezas de conecta tres para dispositivos móviles, Harry Potter: Puzzles & Spells tiene abierta la inscripción en Google Play. Con licencia oficial de Warner Bros. Interactive Entertainment y publicado con el nombre Portkey Games, los fanáticos pueden visitar www.harrypotterpuzzlesandspells.com y Google Play para registrarse para el juego.





“ Con Harry Potter: Puzzles & Spells, deleitaremos a los fanáticos con personajes memorables, sonido e historia de los libros y películas originales”, comentó Bernard Kim, presidente de Editorial de Zynga. “ Pero también estamos dando más alcance al género de conecta tres. Los jugadores obtendrán XP y serán más fuertes, adquirirán y subirán de nivel en los hechizos, participarán de eventos especiales, y se conectarán y competirán con otro a través de la función Clubs”.

Los jugadores que se inscriban estarán entre los primeros en recibir alertas cuando se presente oficialmente el juego. Durante la primera semana después del lanzamiento, los jugadores que descarguen el juego para su dispositivo Android o iOS recibirán instantáneamente el paquete de bienvenida, que tiene para ellos recompensas especiales y poderes que los ayudarán en su juego. El paquete también incluirá un elemento personalizado para su avatar, y los identificará como verdaderos fanáticos del Mundo de la Hechicería.

Harry Potter: Puzzles & Spells celebra la afinidad por el desafío y el misterio en el Mundo de la Hechicería con el primer juego de rompecabezas de conecta tres para dispositivos móviles. Al combinar el innovador juego de rompecabezas de conecta tres con la magia, los jugadores encontrarán los momentos más icónicos y las caras más memorables de las películas originales de Harry Potter. El juego también viene con la banda sonora de la película original y con las grabaciones de las voces auténticas de las películas de personajes que incluyen Hagrid, Dumbledore, la profesora McGonagall y Sombrero Seleccionador. Al progresar a través de niveles de fantasía, los jugadores utilizarán pociones, hechizos y otras habilidades y objetos mágicos en su recorrido a través del Mundo de la Hechicería. Los jugadores se pueden unir a un club con colegas aficionados y aliarse en estrategias para rompecabezas, compartir vidas y competir por premios en Eventos del Club exclusivos.

Harry Potter: Puzzles & Spells, estará listo para jugar para dispositivos iOS y Android en todo el mundo, así como en Amazon Kindle y Facebook. Para obtener más detalles y registrarse para Harry Potter: Puzzles & Spells, visite www.harrypotterpuzzlesandspells.com. Para obtener más información y conectarse con otros fanáticos, síganos en Facebook, Instagram y Twitter.

Acerca de Zynga

Zynga es un líder global en entretenimiento interactivo con la misión de conectar al mundo a través de juegos. A la fecha, más de mil millones de personas jugaron con las franquicias de Zynga, que incluyen CSR Racing™, Empires & Puzzles™, Merge Dragons!™, Merge Magic!™, Toon Blast™, Toy Blast™, Words With Friends™ y Zynga Poker™. Los juegos de Zynga están disponibles en más de 150 países y se juegan en plataformas sociales y dispositivos móviles en todo el mundo. Fundada en 2007, la empresa tiene sede en San Francisco y oficinas en EE. UU., Canadá, Reino Unido, Irlanda, India, Turquía y Finlandia. Para obtener más información, visite www.zynga.com, o siga a Zynga en Twitter, Instagram, Facebook o en el blog de Zynga.

Acerca de Warner Bros. Interactive Entertainment

Warner Bros. Interactive Entertainment, una división de Warner Bros. Home Entertainment, Inc., es un editor, desarrollador, licenciatario y distribuidor de primer nivel en todo el mundo de los contenidos de entretenimiento para el espacio interactivo en todas las plataformas, incluidos los juegos basados en consola, dispositivos portátiles, móviles y PC, tanto para títulos de juegos internos como de terceros.

Acerca de Portkey Games

Portkey Games, de Warner Bros. Interactive Entertainment, es una marca dedicada a crear nuevas experiencias móviles y videojuegos del Mundo de la Hechicería que colocan al jugador en el centro de su propia aventura, inspirados por las historias originales de J. K. Rowling. Portkey Games ofrece a los jugadores la oportunidad de tomar sus propias decisiones narrativas y participar con el entorno del Mundo de la Hechicería para crear experiencias nuevas y únicas. La marca fue creada para integrar a los jugadores y seguidores en nuevas experiencias de juego, permitiéndoles ahondar en la magia del Mundo de la Hechicería de una manera integral en la que puedan crear su propia historia mágica.

Declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene declaraciones preliminares relacionadas, entre otras cosas, con el nombre, los detalles y beneficios de la inscripción, el plazo de lanzamiento y los detalles de juego de un próximo juego de Harry Potter. Las declaraciones a futuro, a menudo, incluyen palabras como “perspectiva”, “proyectado”, “planificado”, “pretende”, “hará”, “anticipa”, “cree”, “abordar”, “espera”, y los enunciados en tiempo futuro son por lo general declaraciones a futuro. El logro o el éxito de los asuntos que abarcan dichas declaraciones a futuro implican riesgos, incertidumbres y suposiciones importantes. No se debe depositar una confianza indebida en dichas declaraciones a futuro, que se basan en la información que tenemos disponible a la fecha que se menciona en este documento. No asumimos ninguna obligación de actualizar dichas declaraciones. Puede o podrá encontrar más información sobre estos riesgos, incertidumbres y suposiciones en nuestras presentaciones públicas ante la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission, SEC), cuyas copias se pueden conseguir al ingresar a nuestro sitio web de Relaciones con los Inversores en http://investor.zynga.com o en el sitio web de la SEC, en www.sec.gov.

Los derechos editoriales de WIZARDING WORLD, HARRY POTTER son © de J. K. Rowling. HARRY POTTER: Los personajes, nombres y símbolos distintivos relacionados con PUZZLES & SPELLS, PORTKEY GAMES, WIZARDING WORLD y HARRY POTTER son © y ™ de Warner Bros. Entertainment Inc. ™ Zynga Inc. Todos los derechos reservados.

LOGO DE WBIE, EMBLEMA DE WB: ™ y © de Warner Bros. Entertainment Inc. (s20)

