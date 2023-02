Xerox demonstreert schaalbare digitale printtechnologieën en geautomatiseerde workflowoplossingen op Hunkeler Innovationdays 2023

NORWALK, Conn.–(BUSINESS WIRE)–Vanaf vandaag t/m 2 maart zal Xerox tijdens de Hunkeler Innovation Days (HID) in Luzern, Zwitserland zijn portfolio van innovatieve digitale printoplossingen presenteren om printaanbieders te helpen hun bedrijf te laten groeien en hoogwaardige output voor klanten te leveren. Xerox zal zijn end-to-end productieprint-ecosysteem, van invoer tot afwerking, presenteren aan de Xerox Baltoro HF-inkjetpers en de Xerox Iridesse-productiepers, waarmee drukkers op geautomatiseerde en efficiënte manier verbluffende afdrukken voor hun klanten kunnen maken.

Ook te zien is de automatiseringsworkflowsoftware van het bedrijf, waaronder:

Nieuwe FreeFlow Vision met voorspellende analyse: elimineert tijdrovende handmatige taken, verhoogt de capaciteit en verlaagt de bedrijfskosten.

CareAR Assist Service Management Software: voorkomt en lost problemen op met behulp van begeleide visuele ondersteuning waardoor de uitvaltijd van apparatuur wordt verminderd.

Het personalisatieplatform van XMPie: levert gegevensgestuurde en gepersonaliseerde communicatie en volledig geautomatiseerd omnichannel-campagnebeheer.

Deze workflowoplossingen maken gebruik van automatisering en machine learning om printaanbieders te helpen de productiviteit op de werkplek te verbeteren, doorlooptijden te verkorten en kosten te verlagen om een betere klantervaring te bieden.

“Xerox blijft investeren in ons portfolio van schaalbare productieprinttechnologieën met behulp van AI, AR en data-analyse om de productiviteit te verhogen en printaanbieders te versnellen op hun digitale transformatietraject,” aldus Tracey Koziol, Executive Vice President en Chief Product Officer, Xerox. “Tijdens het vierdaagse evenement zijn we verheugd om te delen hoe ons end-to-end productieprintecosysteem kan helpen voldoen aan de uiteenlopende behoeften van printaanbieders en hun klanten.”

Xerox zal zijn volledige spectrum van kleur- en digitale verbeteringen verder benadrukken met Beyond CMYK, waarmee printaanbieders nieuwe klanten kunnen binnenhalen met toepassingen die hun klanten helpen zich te onderscheiden van de massa en zo op hun beurt voor meer omzet en winst zorgen.

Naast de expositie van Xerox in hal 2, stand 7 op Messe Luzern, is het bedrijf aanwezig op de Hunkeler Print Partner Conference en geeft het een presentatie over digitale transformatie tijdens de DoxNet-conferentie.

Ga voor meer informatie over de digitale afdrukoplossingen van Xerox naar Zerox.com.

Over Xerox Holdings Corporation

Al meer dan 100 jaar heeft Xerox de ervaring op de werkplek voortdurend opnieuw gedefinieerd. Door gebruik te maken van onze leidende positie op het gebied van kantoor- en productieprinttechnologie, hebben we ons uitgebreid naar software en services om het personeel van vandaag de dag duurzaam van capaciteiten te voorzien. Van kantooromgevingen tot industriële omgevingen, onze gedifferentieerde zakelijke oplossingen en financiële diensten zijn ontworpen om het dagelijkse werk voor klanten beter te maken, ongeacht waar dat werk wordt gedaan. Tegenwoordig zetten wetenschappers en technici van Xerox ons erfgoed van innovatie voort met ontwrichtende technologieën in digitale transformatie, augmented reality, gerobotiseerde procesautomatisering, additive manufacturing, Industrial Internet of Things en cleantech. Meer informatie op xerox.com.

Opmerking: als u RSS-nieuwsfeeds wilt ontvangen, gaat u naar https://www.news.xerox.com. Ga voor openlijk commentaar, brancheperspectieven en standpunten naar https://www.linkedin.com/company/xerox, https://twitter.com/xerox, https://www.facebook.com/XeroxCorp, https://www.instagram.com/xerox/, https://www.youtube.com/XeroxCorp.

Xerox® is een handelsmerk van Xerox in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Media

Justin Capella, Xerox, +1-203-258-6535, [email protected]

Lisa Graham, Xerox, +1-310-258-6268, [email protected]