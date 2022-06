Work for Humankind: tecnologia da Lenovo abre um mundo de possibilidades para ilha remota

Projeto Work for Humankind possibilita à Lenovo apoiar trabalho de conservação contínua na Ilha Robinson Crusoé, um dos espaços de trabalho mais longínquos do mundo, através de soluções tecnológicas duradouras

Pela primeira vez, o centro de tecnologia da Lenovo oferece internet de alta velocidade na Ilha Robinson Crusoé, um aumento de 1 Mbps para até 200 Mbps

30% da comunidade local da ilha já utilizou o centro de tecnologia da Lenovo

O serviço de compensação de CO2 da Lenovo compensou as emissões de carbono dos equipamentos de hardware para este projeto na ilha

Após a instalação da tecnologia de servidores Lenovo ThinkEdge na ilha remota, a Island Conservation processou em apenas uma semana o equivalente a seis meses de dados de armadilhas de câmeras, capturando imagens da vida selvagem com mínima interferência humana. Agora, em poucos minutos ao invés de semanas, importantes percepções sobre a situação dos animais são obtidas, melhorando os esforços de preservação.

RESEARCH PARK TRIANGLE, Carolina do Norte–(BUSINESS WIRE)–Como parte da sua parceria de referência com a Island Conservation e a comunidade da Ilha Robinson Crusoé, a Lenovo revela a próxima etapa do seu projeto Work for Humankind: importantes instrumentos e tecnologia mais avançada instalados na ilha se tornarão elementos fixos para deixar um legado duradouro e maior conectividade em uma ilha que é o lar de um dos ecossistemas mais diversos do mundo.





Eliminando a divisão digital, uma ilha anteriormente isolada e com 900 habitantes agora ficará conectada ao mundo por meio da tecnologia Lenovo para abrir novas possibilidades para o turismo, comércio, emprego e educação, aumentando sua resiliência ambiental e econômica. Pela primeira vez, a comunidade dessa ilha remota tem acesso autodeterminado e equitativo à internet. Este é o avanço mais importante em relação à conectividade em mais de 20 anos.

Anteriormente neste ano, o Work for Humankind enviou 16 voluntários com diversas habilidades para fazer uma diferença duradoura enquanto trabalhavam remotamente em seus próprios empregos na Ilha Robinson Crusoé. Durante o tempo na ilha, os voluntários ofereceram suas habilidades profissionais, que incluíam design, tecnologia, sustentabilidade e biodiversidade para apoiar esforços vitais de preservação com a organização não governamental Island Conservation. Agora, um estudo dos seus trabalhos mostra que seus esforços ajudaram a apoiar melhorias para o futuro das pessoas, flora e fauna da ilha através de poder da tecnologia e da conectividade.

CONECTANDO A COMUNIDADE DE UMA ILHA REMOTA

A iniciativa Work for Humankind teve como objetivo levar soluções de conectividade de alta velocidade para uma comunidade remota e ajudar a promover sua educação, saúde e habilidade para proteger o precioso ecossistema da ilha. Desde então, cerca de 30% da população da ilha aproveita o centro de tecnologia da Lenovo, que causou um impacto ainda maior que o previsto e abriu novas possibilidades de carreiras e oportunidades de comércio, turismo e aprendizado na área de TI para a comunidade local.

A força de trabalho da ilha utiliza vários dispositivos e soluções poderosas da Lenovo, incluindo notebooks, desktops, estações de trabalho portáteis e servidores. Isso inclui as linhas ThinkPad, Yoga, Lenovo Legion, ThinkBook e PCs IdeaCentre; dispositivos ThinkSmart para reuniões virtuais; tablets, monitores e acessórios Lenovo; óculos inteligentes de realidade aumentada ThinkReality A3 e equipamentos de realidade virtual Lenovo Mirage VR S3; servidores ThinkEdge SE450 para entregar IA diretamente onde os dados são produzidos na borda; smartphones motorola edge; software educacional LanSchool que será utilizado pela escola local; dispositivos de casa inteligente e muito mais.

Toda a tecnologia de espaço de trabalho permanecerá na ilha para uso da comunidade. A ilha também continuará usufruindo da conectividade de internet com alta velocidade de até 200 Mbps (anteriormente de 1 MB), uma mudança que faz a diferença entre poder apenas navegar na web e ser capaz de se conectar e colaborar remotamente em videoconferências. Além do servidor de IA Lenovo e da melhor conectividade, os projetos de conservação da ilha agora podem se beneficiar de importantes eficiências que economizam tempo, incluindo o processamento de dados de câmeras 100% mais rápido.

TRANSFORMANDO ESFORÇOS DE PRESERVAÇÃO

Os resultados de preservação do Work for Humankind ajudam a Island Conservation e os conservacionistas locais a alcançarem anos de trabalho em poucas semanas, após o progresso dos profissionais voluntários feitos durantes suas oito semanas de trabalho na ilha. O legado do Work for Humankind inclui maior proteção de espécies ameaçadas, como a pardela-de-pernas-rosadas, além de seis espécies criticamente ameaçadas e 11 espécies de árvores vulneráveis no Arquipélago Juan Fernandez.

Antes do projeto Work for Humankind da Lenovo, a equipe da Island Conservation fazia a captura manual de dados de 70 câmeras na ilha, caminhando por dezenas de quilômetros de trilhas em terrenos íngremes, colocando os dados em um disco rígido e enviando pelo avião quinzenal para processamento e classificação manual no Chile – levando a atrasos de três a quatro meses no total.

A internet aprimorada da Work for Humankind e novos recursos do servidor de borda de IA aceleraram significativamente o tempo de processamento de dados e analisaram efetivamente os eventos de detecção das câmeras em questão de dias em lugar de meses.

Localidades de borda geralmente são inabitadas e de difícil acesso. O uso do servidor de borda ThinkEdge SE450 da Lenovo permite que conservacionistas agora acessem e processem remotamente 4,8 imagens por segundo, aproximadamente 415.000 fotos por dia, mais de duas vezes a velocidade da solução anterior. Aproveitando os recursos de IA e de processamento do servidor, o Work for Humankind agora pode analisar e transferir apenas as imagens mais relevantes via satélite para classificação e avaliação adicionais por sua equipe de terra.

Durante os próximos meses, uma equipe liderada pela comunidade utilizará a combinação de tecnologia e modelagem quantitativa estabelecida pelo Work for Humankind para fornecer resultados de conservação baseados em dados.

DEIXANDO UM LEGADO DURADOURO

Além dessas competências imediatas, a Lenovo está comprometida em deixa um legado duradouro na ilha. O centro de tecnologia da Lenovo migrará a biblioteca local para oferecer aos moradores acesso a novas ferramentas educacionais e digitais. A Lenovo também está doando US$ 100.000 para a manutenção do seu centro de tecnologia, apoio permanente ao projeto e acesso contínuo à internet para serviços vitais para melhorar a saúde e educação. A Lenovo já doou mais de 100 dispositivos tecnológicos para a comunidade e equipe de conservação.

David Will, chefe de inovação da Island Conservation, comenta: “Graças à colaboração e tecnologia fornecidas pela Lenovo, podemos implementar uma coleta consistente de dados, desenvolver fluxos de trabalho de aprendizado de máquina gerenciáveis transformando fotografias em dados e fornecer acesso em tempo real aos dados. Agora realmente conseguimos ultrapassar as barreiras que antes existiam, quando não havia conectividade de internet suficiente, e transformamos completamente a maneira como nossa equipe trabalha, já que reduzimos significativamente o precioso tempo para nos ajudar a alcançar nossos objetivos”.

“Poucos meses após conectar a comunidade dessa ilha remota à tecnologia avançada, e a um grupo de profissionais dedicados, já observamos significativos impactos da tecnologia na Ilha Robinson Crusoé, acelerando os preciosos trabalhos de conservação em 100%. Este é o poder da tecnologia mais inteligente para todos”, afirmou Emily Ketchen, vice-presidente e diretora de marketing do grupo de dispositivos inteligentes da Lenovo. “Nosso trabalho ainda não acabou, pois a Lenovo está comprometida em garantir que nosso impacto seja sentido de maneira positiva por muitos anos.”

Pablo Manríquez Angulo, prefeito de Robinson Crusoé, acrescenta: “O Work for Humankind fez exatamente o que prometeu fazer. Pela primeira vez, um grupo de voluntários talentosos e determinados do mundo inteiro se reuniu para usar a tecnologia e suas várias habilidades para causar um impacto duradouro na ilha.

Desde especialistas em redes sociais, um veterinário, profissionais sustentáveis a nômades digitais, todos os voluntários deram uma contribuição diferente à iniciativa, e, juntamente com a comunidade, a experiência foi enriquecedora e uma oportunidade única.

Os voluntários do Work for Humankind estabeleceram a base para realmente ajudar a comunidade de uma ilha remota a fazer uma diferença positiva, e agora, com o legado da Lenovo, está nas mãos da nossa comunidade continuar fazendo progressos significativos, armada com novas habilidades e sua paixão iluminada”.

Sobre o relatório de pesquisa Work for Humankind

Esta nova pesquisa global entrevistou mais de 15.000 pessoas em oito idiomas de 10 mercados globais: Brasil, China, França, Alemanha, Índia, Itália, Japão, México, Reino Unido e Estados Unidos. A pesquisa se baseia na jornada da Lenovo em prol do entendimento da poderosa conexão entre tecnologia e humanidade, que começou com o projeto “This is Life”, “New Realities” e o projeto “Kind City”. Eles revelaram que as pessoas acreditam que a tecnologia mais inteligente pode nos faz sentir mais empoderados, empáticos e generosos, permitindo ao mesmo tempo que a humanidade continue crescendo pessoal e profissionalmente.

Sobre a Ilha Robinson Crusoé

A Ilha Robinson Crusoé ou Isla Robinson Crusoe, anteriormente conhecida como Más a Tierra (“Mais Próxima à Terra”) é a segunda maior do arquipélago Juan Fernández. Ela está localizada a oeste de San Antonio, Chile, no Pacífico Sul. É uma das ilhas habitadas mais populosas do arquipélago, com a maioria da população vivendo na cidade de San Juan Bautista na Baía de Cumberland na costa norte da ilha. O governo chileno rebatizou o local como Ilha Robinson Crusoé em 1966, em referência ao seu legado na literatura, que foi a inspiração do escritor Daniel Defoe para sua obra de ficção Robinson Crusoé.

Sobre a comunidade de Juan Fernandez

Aproximadamente 900 pessoas vivem em San Juan Bautista, uma comunidade rural na Ilha Robinson Crusoé que é uma das localidades mais remotas da América Latina. A economia local é altamente dependente da pesca artesanal da lagosta gerida de forma sustentável, algo inexistente em qualquer outro lugar do mundo. A comunidade, com o apoio de instituições locais, liderou esforços para proteger seu patrimônio cultural criando um Parque Nacional em 1995, uma Reserva da Biosfera da UNESCO em 1977, e o Parque Marinho do Mar de Juan Fernandez que abrange 286.000 km2 de área protegida. O turismo local inclui as diversas belezas naturais da ilha, sua cultura, mergulhos, passeios a cavalo, observação de pássaros, pesca e, claro, as histórias e lugares da famosa obra “Robinson Crusoé” de Daniel Defoe.

Sobre a Island Conservation

A Island Conservation é uma organização global e sem fins lucrativos para a conservação que previne extinções e recupera ilhas. Trabalhamos onde a concentração da biodiversidade e da extinção das espécies é maior: ilhas. Remover uma ameaça primária — vertebrados invasivos introduzidos — é uma das intervenções mais importantes para salvar plantas e animais ameaçados. Espécies nativas das ilhas e ecossistemas geralmente se recuperam com pouca intervenção adicional, e quando os animais são extintos localmente, os reintroduzimos na natureza. A Island Conservation auxilia gestores de terras e comunidade locais a implementar suas visões. Até hoje, recuperamos com sucesso 65 ilhas em todo o mundo, beneficiando 1.218 populações de 504 espécies e subespécies. Saiba mais em https://www.islandconservation.org/.

Sobre a Lenovo

A Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) é uma potência tecnológica global com receita de US$ 70 bilhões, classificada em 159.º lugar na lista Fortune Global 500, empregando 75.000 pessoas em todo o mundo e atendendo a milhões de clientes, todos os dias, em 180 mercados. Com foco em uma visão ousada de fornecer tecnologia mais inteligente para todos, a Lenovo construiu seu sucesso como líder mundial em PCs e expandiu seus negócios para novas áreas de crescimento de infraestrutura, dispositivos móveis, soluções e serviços. Com essa transformação, juntamente com sua capacidade de inovação que muda o mundo, a Lenovo está construindo uma sociedade digital mais inclusiva, confiável e sustentável para todos, em todos os lugares. Para saber mais, acesse https://www.lenovo.com e leia as mais recentes notícias em nosso StoryHub.

