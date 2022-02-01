 Work for Humankind：聯想技術為偏遠島嶼開啟無限可能

Work for Humankind使聯想能夠透過持久的技術解決方案，在位於魯濱遜·克魯索島的最偏遠工作場所之一支援正在進行的保護工作

聯想的技術中心首次將魯濱遜·克魯索島的網速從1Mbps升級到了200Mbps

島上30%的居民現在已經享受到了聯想技術中心帶來的好處

聯想的二氧化碳抵消服務已經抵消了該島這個專案硬體設備的碳排放

在該偏遠島嶼安裝了聯想ThinkEdge伺服器技術後，Island Conservation在短短一周內處理了6個月的相機陷阱資料，在最少的人為干擾下捕捉到了野生動物的影像。現在只用幾分鐘（而不是幾周）便可瞭解到有關動物狀況的重要資訊，改進了保護工作。





北卡羅萊納州研究三角園區–(BUSINESS WIRE)–(美國商業資訊)–作為與Island Conservation和魯濱遜·克魯索島社區里程碑式合作的一部分，聯想透露了其Work for Humankind專案下一階段的工作：安裝在整個島嶼上的關鍵智慧技術將成為永久固定裝置，在這個擁有全球頂級多樣化生態系統之一的島嶼上留下持久的遺產和更強大的連接。

在彌合數位鴻溝的同時，這個曾經與世隔絕的900人島嶼現在將透過聯想技術與世界保持連接，為旅遊業、貿易、就業和教育開闢新的可能性，並提高環境和經濟復原力。這個偏遠的島嶼社區有史以來第一次擁有了自主公平的網路接取。這是20多年來他們在互聯互通領域取得的最重要的進步。

今年稍早，Work for Humankind派遣了16名具有各種技能的志工前往魯濱遜·克魯索島，他們在遠端完成本職工作的同時為這個島嶼帶來了持久影響。在島上工作期間，志工貢獻了他們在設計、技術、永續性和生物多樣性方面的專業技能，為非政府組織Island Conservation的重要保護工作提供了支援。如今，一項針對志工工作的研究顯示，他們的努力透過技術和連接的力量幫助改善了島上人民和動植物的未來。

連接偏遠島嶼社區

Work for Humankind計畫旨在為偏遠社區帶來高速連接解決方案，並幫助提升其教育、醫療和保護島上珍貴生態系統的能力。自那時起，島上大約30%的人口享受到了聯想技術中心帶來的好處，它所帶來的巨大影響甚至超過了預期，在為魯濱遜·克魯索島社區帶來積極的貿易、旅遊和IT學習機會的同時也開闢了新的職業可能性。

島上的工作區擁有一系列強大的聯想設備和解決方案，包括筆記型電腦、桌上型電腦、行動工作站和伺服器。這包括ThinkPad、Yoga、Lenovo Legion、ThinkBook和IdeaCentre電腦；用於虛擬會議的ThinkSmart設備；聯想平板電腦、顯示器和配件；ThinkReality A3擴增實境智慧眼鏡和聯想Mirage VR S3虛擬實境頭戴設備；在資料產生的邊緣直接提供人工智慧的ThinkEdge SE450伺服器；摩托羅拉edge智惠手機；由當地學校使用的LanSchool教育軟體；以及智慧家庭設備等。

所有的工作空間技術都將留在島上供社區使用。該島還將繼續享受高達200Mbps的網路連接，輕鬆透過視訊會議進行遠端連接和協作。升級之前的網速為1MB，只能簡單地瀏覽網路。隨著聯想人工智慧伺服器和網路連接的最佳化，該島的保護計畫現在能夠受惠於寶貴的省時效率，包括將相機處理資料的速度提高100%。

改革保護工作

歸功於專業志工在島上8周時間所取得的進展，Work for Humankind的保護成果幫助Island Conservation和當地的環保人士在短短幾周內完成了數年的工作。Work for Humankind的工作成果加強了對瀕危物種的保護，例如粉腳鸌，以及胡安費爾南德斯群島(Juan Fernandez Archipelago)的6個極度瀕危物種和11個脆弱樹種。

在聯想推展Work for Humankind專案之前，Island Conservation的工作人員要在陡峭的地形上跋涉幾十公里，從分布在全島的70台相機中手動提取資料，然後將資料存入硬碟，透過飛機每兩個月將資料送出島嶼，然後在智利大陸進行處理和手工分類——這項過程總共導致了三到四個月的延誤。

Work for Humankind經過強化的網路和新人工智慧邊緣伺服器功能顯著加快了資料處理時間，能夠在幾天（而不是幾個月）內有效分析了來自相機的偵測事件。

邊緣網站通常無人值守且難以到達。使用聯想的ThinkEdge SE450 Edge伺服器，保護人員現在可以每秒遠端存取和處理4.8幅影像——大約每天41.5萬張照片——速度是以前的兩倍多。利用伺服器的人工智慧和處理能力，Work for Humankind現在可以透過衛星分析和傳輸最相關的影像，供他們在大陸的團隊進一步分類和評估。

在未來的幾個月裡，一個由當地社區領導的團隊將綜合利用技術和Work for Humankind制定的量化模型，提供資料驅動的保護成果。

留下持久的遺產

除了這些立竿見影的效率，聯想還致力於在島上留下持久的遺產。聯想技術中心將遷移到當地圖書館，為居民提供新的教育和數位工具。聯想還將捐贈10萬美元用於其技術中心的維護、持續的專案支援以及重要服務的持續性網路存取，從而改善醫療和教育。聯想已向當地社區和保護團隊捐贈了100多台技術設備。

Island Conservation創新負責人David Will評論道：「受惠於與聯想的合作和他們提供的技術，我們現在能夠展開一致的資料收集，開發可管理的機器學習工作流程，將相機照片轉化為資料，並提供對資料的即時存取。我們現在已經有效克服了之前因缺少網路連接而導致的障礙，並完全改變了我們團隊的工作方式，因為我們現在能夠大幅縮短寶貴的時間來幫助我們實現目標。」

聯想智慧設備事業部副總裁兼行銷長Emily Ketchen表示：「在首次將這個偏遠的島嶼社區與先進技術和一群充滿熱情的人連結起來的幾個月內，我們已經看到了技術對魯濱遜·克魯索島的重大影響——將他們寶貴的保護工作的效率加快了100%。這是為所有人帶來更智慧技術所產生的力量。不過，我們的工作還沒有結束，因為聯想致力於確保我們的影響能夠在未來幾年內得到積極體現。」

魯濱遜·克魯索島市長Pablo Manríquez Angulo補充道：「Work for Humankind完全實現了它的目標。世界各地一群有才華、積極進取的志工聚集在一起，利用技術和他們的一系列技能，真正給這個島嶼留下了持久影響，這是有史以來第一次。

從社群媒體專家、獸醫、永續發展專家到數位遊民，所有的志工都為這一專案貢獻了不同的力量；與社區一起，這種體驗不斷豐富，是真正的千載難逢的機會。」

Work for Humankind的志工現在已經打下了基礎，真正幫助一個偏遠的島嶼社區做出了積極的改變。現在透過聯想的遺產，我們的社區將利用新的技能和他們的熱情繼續取得重大進展。」

關於Work for Humankind研究報告

這項新的全球調查研究採用八種語言對巴西、中國、法國、德國、印度、義大利、日本、墨西哥、英國和美國這10個全球市場的1.5萬多人進行了調查。這項研究根據聯想瞭解技術與人類之間強大關聯的探索歷程，相關早期專案還包括This is Life專案、New Realities 和Kind City專案。他們發現，人們相信更智慧的技術可以讓我們感到更有力量、同情心和奉獻精神，同時幫助人類實現個人和職業成長。

關於魯濱遜·克魯索島

魯濱遜·克魯索島舊稱Más a Tierra（意為「更接近陸地」）是胡安·費爾南德斯群島的第二大島嶼。它位於南太平洋智利聖安東尼奧西部，是該群島人居島嶼中人口最稠密的島嶼之一，大多數人住在北岸坎伯蘭灣的聖胡安包蒂斯塔鎮(San Juan Bautista)。魯濱遜·克魯索島是小說家丹尼爾·笛福(Daniel Defoe)的小說《魯濱遜漂流記》的靈感來源。1966年，智利政府參照其文學遺產，將該島重新命名為魯濱遜·克魯索島。

關於胡安·費爾南德斯社區

大約有900人生活在魯濱遜·克魯索島的聖胡安包蒂斯塔，它是拉丁美洲一個偏遠地區的農村社區。當地經濟在很大程度上依賴於永續管理的龍蝦手工捕撈業，這在世界上其它地方絕無僅有。在當地機構的支持下，該社區努力保護其自然遺產，在1995年建立了國家公園，1977年建立了聯合國教科文組織生物圈保護區，建立了占地28.6萬平方公里的胡安費爾南德斯海洋公園。當地旅遊業包括島上的許多自然美景、文化、潛水、騎馬、賞鳥、釣魚，當然還有丹尼爾·笛福的著名小說《魯濱遜漂流記》中的故事和地點。

關於Island Conservation

Island Conservation是一個全球性非營利保護組織，致力於防止物種滅絕和實施島嶼恢復。我們工作的地方是生物多樣性和物種滅絕最集中的地方——島嶼。消除主要威脅——引進的入侵脊椎動物——是拯救瀕危動植物的最關鍵的干預措施之一。原生的島嶼物種和生態系統通常在很少的額外干預下就能恢復。當動物在當地消失時，我們會將其重新引進。Island Conservation協助土地管理者和當地社區實現他們的願景。迄今為止，我們已經成功修復了全球65個島嶼，使504個物種和亞種的1218個種群受惠。如需瞭解更多資訊，請造訪https://www.islandconservation.org/。

關於聯想

聯想(HKSE: 992) (ADR: LNVGY)是一家年收入700億美元的全球化科技公司，位列《財星》世界500大第159名，在世界各地共有75,000名員工，服務遍佈全球180個市場數以百萬計的客戶。為實現「智慧，為每一個可能」的公司願景，我們在不斷鞏固個人電腦全球市場冠軍地位的基礎上，向包括基礎架構、手機、服務和解決方案在內的新成長領域拓展。這種變革與聯想改變世界的創新共同為世界各地的人成就一個更加包容、值得信賴和永續發展的數位化社會。如需瞭解更多資訊，請造訪https://www.lenovo.com，並黈過StoryHub了解聯想最新動態。

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