Work for Humankind：联想技术为偏远岛屿开启无限可能

Work for Humankind使联想能够通过持久的技术解决方案，在位于鲁滨逊·克鲁索岛的最偏远工作场所之一支持正在进行的保护工作

联想的技术中心首次将鲁滨逊·克鲁索岛的网速从1Mbps升级到了200Mbps

岛上30%的居民现在已经享受到了联想技术中心带来的好处

联想的二氧化碳抵消服务已经抵消了该岛这个项目硬件设备的碳排放

在该偏远岛屿安装了联想ThinkEdge服务器技术后，Island Conservation在短短一周内处理了6个月的相机陷阱数据，在最少的人为干扰下捕捉到了野生动物的图像。现在只用几分钟（而不是几周）便可了解到有关动物状况的重要信息，改进了保护工作。

北卡罗莱纳州研究三角园–(BUSINESS WIRE)–(美国商业资讯)–作为与Island Conservation和鲁滨逊·克鲁索岛社区里程碑式合作的一部分，联想透露了其Work for Humankind项目下一阶段的工作：安装在整个岛屿上的关键智能技术将成为永久固定装置，在这个拥有全球顶级多样化生态系统之一的岛屿上留下持久的遗产和更强大的连接。





在弥合数字鸿沟的同时，这个曾经与世隔绝的900人岛屿现在将通过联想技术与世界保持连接，为旅游业、贸易、就业和教育开辟新的可能性，并提高环境和经济复原力。这个偏远的岛屿社区有史以来第一次拥有了自主公平的互联网接入。这是20多年来他们在互联互通领域取得的最重要的进步。

今年早些时候，Work for Humankind派遣了16名具有各种技能的志愿者前往鲁滨逊·克鲁索岛，他们在远程完成本职工作的同时为这个岛屿带来了持久影响。在岛上工作期间，志愿者贡献了他们在设计、技术、可持续性和生物多样性方面的专业技能，为非政府组织Island Conservation的重要保护工作提供了支持。如今，一项针对志愿者工作的研究表明，他们的努力通过技术和连接的力量帮助改善了岛上人民和动植物的未来。

连接偏远岛屿社区

Work for Humankind计划旨在为偏远社区带来高速连接解决方案，并帮助提升其教育、医疗和保护岛上珍贵生态系统的能力。自那时起，岛上大约30%的人口享受到了联想技术中心带来的好处，它所带来的巨大影响甚至超过了预期，在为鲁滨逊·克鲁索岛社区带来积极的贸易、旅游和IT学习机会的同时也开辟了新的职业可能性。

岛上的工作区拥有一系列强大的联想设备和解决方案，包括笔记本电脑、台式电脑、移动工作站和服务器。这包括ThinkPad、Yoga、联想Legion、ThinkBook和IdeaCentre电脑；用于虚拟会议的ThinkSmart设备；联想平板电脑、显示器和配件；ThinkReality A3增强现实智能眼镜和联想Mirage VR S3虚拟现实头戴设备；在数据生成的边缘直接提供人工智能的ThinkEdge SE450服务器；摩托罗拉edge智能手机；由当地学校使用的LanSchool教育软件；以及智能家居设备等。

所有的工作空间技术都将留在岛上供社区使用。该岛还将继续享受高达200Mbps的互联网连接，轻松通过视频会议进行远程连接和协作。升级之前的网速为1MB，只能简单地浏览网络。随着联想人工智能服务器和网络连接的优化，该岛的保护项目现在能够受益于宝贵的省时效率，包括将相机处理数据的速度提高100%。

改革保护工作

得益于专业志愿者在岛上8周时间所取得的进展，Work for Humankind的保护成果帮助Island Conservation和当地的环保人士在短短几周内完成了数年的工作。Work for Humankind的工作成果加强了对濒危物种的保护，例如粉脚鹱，以及胡安费尔南德斯群岛的6个极度濒危物种和11个脆弱树种。

在联想开展Work for Humankind项目之前，Island Conservation的工作人员要在陡峭的地形上跋涉几十公里，从分布在全岛的70台相机中手动提取数据，然后将数据存入硬盘，通过飞机每两个月将数据送出岛屿，然后在智利大陆进行处理和手工分类——这一过程总共导致了三到四个月的延误。

Work for Humankind经过强化的互联网和新人工智能边缘服务器功能显着加快了数据处理时间，能够在几天（而不是几个月）内有效分析了来自相机的检测事件。

边缘站点通常无人值守且难以到达。借助联想的ThinkEdge SE450 Edge服务器，保护人员现在可以每秒远程访问和处理4.8幅图像——大约每天41.5万张照片——速度是以前的两倍多。利用服务器的人工智能和处理能力，Work for Humankind现在可以通过卫星分析和传输最相关的图像，供他们在大陆的团队进一步分类和评估。

在未来的几个月里，一个由当地社区领导的团队将综合利用技术和Work for Humankind制定的量化模型，提供数据驱动的保护成果。

留下持久的遗产

除了这些立竿见影的效率，联想还致力于在岛上留下持久的遗产。联想技术中心将迁移到当地图书馆，为居民提供新的教育和数字工具。联想还将捐赠10万美元用于其技术中心的维护、持续的项目支持以及重要服务的持续性互联网接入，从而改善医疗和教育。联想已向当地社区和保护团队捐赠了100多台技术设备。

Island Conservation创新负责人David Will评论道：“受益于与联想的合作和他们提供的技术，我们现在能够开展一致的数据收集，开发可管理的机器学习工作流程，将相机照片转化为数据，并提供对数据的实时访问。我们现在已经有效克服了之前因缺少互联网连接而导致的障碍，并完全改变了我们团队的工作方式，因为我们现在能够大大缩短宝贵的时间来帮助我们实现目标。”

联想智能设备事业部副总裁兼首席营销官Emily Ketchen表示：“在首次将这个偏远的岛屿社区与先进技术和一群充满热情的人联系起来的几个月内，我们已经看到了技术对鲁滨逊·克鲁索岛的重大影响——将他们宝贵的保护工作的效率加快了100%。这是为所有人带来更智能技术所产生的力量。不过，我们的工作还没有结束，因为联想致力于确保我们的影响能够在未来几年内得到积极体现。”

鲁滨逊·克鲁索岛市长Pablo Manríquez Angulo补充道：“Work for Humankind完全实现了它的目标。世界各地一群有才华、积极进取的志愿者聚集在一起，利用技术和他们的一系列技能，真正给这个岛屿留下了持久影响，这是有史以来第一次。

从社交媒体专家、兽医、可持续发展专家到数字游民，所有的志愿者都为这一项目贡献了不同的力量；与社区一起，这种体验不断丰富，是真正的千载难逢的机会。”

Work for Humankind的志愿者现在已经打下了基础，真正帮助一个偏远的岛屿社区做出了积极的改变。现在通过联想的遗产，我们的社区将利用新的技能和他们的热情继续取得重大进展。”

关于Work for Humankind研究报告

这项新的全球调查研究采用八种语言对巴西、中国、法国、德国、印度、意大利、日本、墨西哥、英国和美国这10个全球市场的1.5万多人进行了调查。这项研究基于联想了解技术与人类之间强大关联的探索历程，相关早期项目还包括“This is Life”项目、“New Realities”和“Kind City”项目。他们发现，人们相信更智能的技术可以让我们感到更有力量、同情心和奉献精神，同时帮助人类实现个人和职业成长。

关于鲁滨逊·克鲁索岛

鲁滨逊·克鲁索岛旧称“Más a Tierra”（意为“更接近陆地”）是胡安·费尔南德斯群岛的第二大岛屿。它位于南太平洋智利圣安东尼奥西部，是该群岛人居岛屿中人口最稠密的岛屿之一，大多数人住在北岸坎伯兰湾的圣胡安包蒂斯塔镇。鲁滨逊·克鲁索岛是小说家丹尼尔·笛福的小说《鲁滨逊漂流记》的灵感来源。1966年，智利政府参照其文学遗产，将该岛重新命名为鲁滨逊·克鲁索岛。

关于胡安·费尔南德斯社区

大约有900人生活在鲁滨逊·克鲁索岛的圣胡安包蒂斯塔，它是拉丁美洲一个偏远地区的农村社区。当地经济在很大程度上依赖于可持续管理的龙虾手工捕捞业，这在世界上其它地方绝无仅有。在当地机构的支持下，该社区努力保护其自然遗产，在1995年建立了国家公园，1977年建立了联合国教科文组织生物圈保护区，建立了占地28.6万平方公里的胡安费尔南德斯海洋公园。当地旅游业包括岛上的许多自然美景、文化、潜水、骑马、观鸟、钓鱼，当然还有丹尼尔·笛福的著名小说《鲁滨逊漂流记》中的故事和地点。

关于Island Conservation

Island Conservation是一个全球性非营利保护组织，致力于防止物种灭绝和实施岛屿恢复。我们工作的地方是生物多样性和物种灭绝最集中的地方——岛屿。消除主要威胁——引入的入侵脊椎动物——是拯救濒危动植物的最关键的干预措施之一。原生的岛屿物种和生态系统通常在很少的额外干预下就能恢复。当动物在当地消失时，我们会将其重新引入。Island Conservation协助土地管理者和当地社区实现他们的愿景。迄今为止，我们已经成功修复了全球65个岛屿，使504个物种和亚种的1218个种群受益。如需了解更多信息，请访问https://www.islandconservation.org/。

关于联想

联想(HKSE: 992) (ADR: LNVGY)是一家年收入700亿美元的全球化科技公司，位列《财富》世界500强第159名，在世界各地共有75,000名员工，服务遍布全球180个市场数以百万计的客户。为实现“智能，为每一个可能”的公司愿景，我们在不断夯实个人电脑全球市场冠军地位的基础上，向包括基础设施、手机、服务和解决方案在内的新增长领域拓展。这种变革与联想改变世界的创新共同为世界各地的人成就一个更加包容、值得信赖和可持续发展的数字化社会。如需了解更多信息，访问https://www.lenovo.com，并通过StoryHub获取联想最新动态。

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