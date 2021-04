WINDTRE Lanza una Innovadora Marca Digital con MATRIXX Software

FOSTER CITY, California–(BUSINESS WIRE)–MATRIXX Software, líder mundial en monetización 5G para la industria de las comunicaciones, anunció hoy que ha ampliado su asociación con WINDTRE de Italia para impulsar su marca móvil digital llamada Very Mobile. Como el primero en comercializar en Italia con un servicio móvil basado en aplicaciones, Very Mobile ha utilizado la agilidad y la flexibilidad habilitadas por MATRIXX para revolucionar el mercado. Al beneficiarse del crecimiento sólido en el lanzamiento, Very Mobile es una de las marcas móviles de más rápido avance en el país. MATRIXX y WINDTRE han completado recientemente una extensión de siete años de su asociación.

“Para que Very Mobile cumpliera su misión e innovara en el mercado, debíamos hacer algo mejor que ofrecer precios simples y una excelente experiencia al cliente desde el primer día”, expresó Benoit Hanssen, director de Tecnología de WINDTRE. “A medida que adoptamos el futuro de los servicios móviles y la experiencia del cliente, necesitamos un socio de monetización con un producto creado para el comercio moderno y la habilitación digital. MATRIXX es ese socio”.

Lanzado oficialmente en febrero de 2020, Very Mobile es la marca verdaderamente omnicanal de WINDTRE; ya sea que un cliente se sume a través de la e-SIM o de un canal minorista tradicional, el servicio basado en la aplicación ofrece una experiencia al cliente enriquecida y simple de forma constante en todos los puntos de contacto. En las características líderes en el mercado de Very Mobile se incluyen soporte a lo largo de todo el ciclo de vida del cliente, incluida la e-SIM, la integración totalmente digital y la atención al cliente, la recarga automática, la función de reinicio del paquete y las recargas con solo 1 clic.

“Nos enorgullece ser el socio de monetización que impulsa la oferta innovadora del mercado de Very Mobile”, expresó Glo Gordon, directora ejecutiva de MATRIXX. “Presenciar cómo el equipo ha aprovechado nuestra solución que prioriza el producto para ofrecer experiencias flexibles en tiempo real es un gran recordatorio de lo que se puede lograr cuando un proveedor de servicios integra las posibilidades de lo digital”.

Como motor de monetización en el corazón de la nueva pila digital de Very Mobile, MATRIXX Digital Commerce permite a los clientes una visibilidad completa de los saldos de sus cuentas, servicios y gastos en todo momento. Fabricado con un diseño que prioriza la interfaz de programación de aplicaciones (Application Programming Interface, API), MATRIXX permitió a Very Mobile simplificar su infraestructura tecnológica para reducir la complejidad y los costos. Como solución nativa en la nube líder en la industria, MATRIXX Digital Commerce está lista para la tecnología 5G, a fin de admitir casos de uso de carga emergentes, como juegos mejorados y experiencias de realidad virtual (Virtual Reality, V/R) que estarán disponibles para los clientes de Very Mobile con conocimientos digitales.

Acerca de MATRIXX Software

MATRIXX Software es el líder mundial en monetización 5G para la industria de las comunicaciones. Al servir a muchos de los grupos de operadores, operadores regionales y proveedores de servicios digitales emergentes más grandes del mundo, MATRIXX ofrece una solución de comercio digital nativa en la nube que permite una agilidad comercial y operativa inigualable. Con la unificación de TI y las redes, MATRIXX ofrece un sistema de carga convergente (CCS) de grado de red, lo que permite un hiperescalado eficaz de la infraestructura para respaldar los servicios al consumidor, los mercados mayoristas y empresariales. A través de su compromiso implacable con la excelencia de los productos y con el éxito de los clientes, MATRIXX permite a las empresas aprovechar los activos de la red y la agilidad empresarial para tener éxito a escala web.

