Wereldwijde smartphonemarkt vertoont tekenen van herstel in derde kwartaal

Xiaomi staat op derde plaats; realme groeit het snelst met 132% op kwartaalbasis

NEW DELHI & HONGKONG & SEOUL & LONDEN & BEIJING & SAN DIEGO & BUENOS AIRES–(BUSINESS WIRE)–De wereldwijde smartphonemarkt is met 4% gedaald op jaarbasis, maar groeide met 32% op kwartaalbasis tot 366 miljoen eenheden in het derde kwartaal van 2020, volgens het laatste onderzoek van de Market Monitor Service van Counterpoint. Dit herstel werd gedreven door alle belangrijke markten, zoals de VS, India en Latijns-Amerika, die langzaam weer normaal werden als gevolg van versoepelde lockdown-omstandigheden. De smartphonemarkt is veerkrachtig gebleken tegen de nadelige gevolgen van COVID-19, zowel aan de aanbod- als aan de vraagzijde.





In een reactie op de algemene marktdynamiek verklaarde Associate Director Tarun Pathak : “ De versoepeling van de lockdown-omstandigheden in alle belangrijke markten heeft plaats gemaakt voor export en import, waardoor de toeleveringsketen opnieuw werd gestroomlijnd. Bovendien hielp de inhaalvraag als gevolg van lockdowns de smartphonemarkt een hersteltraject te volgen.”

Samsung herwon de eerste plaats en verscheepte 79,8 miljoen eenheden en registreerde een groei van 47% op kwartaalbasis en 2% op jaarbasis. Dit is de hoogste verzending ooit door Samsung in de afgelopen drie jaar. Het bedrijf slaagde erin om te herstellen in markten als India, West-Europa en LATAM, aangedreven door nieuwe modellen. In India was Samsung sterker dan Xiaomi en werd zo de topspeler, gedreven door het succes van de M Series. Huawei was de nummer twee op de wereldmarkt, maar vertoonde een dalende trend terwijl het aandeel van het bedrijf daalde van 20% in het tweede kwartaal van 2020 tot 14% in het derde kwartaal. De snelle groei van realme zette zich gedurende het kwartaal voort. Het bedrijf groeide met 132% op kwartaalbasis in verzendvolume, wat het sterkste groeimomentum vertegenwoordigt van de belangrijkste wereldwijde OEM’s. Hiermee werd het ‘s werelds snelste merk dat sinds de oprichting 50 miljoen smartphone-eenheden heeft verzonden.

Xiaomi groeide met 75% op kwartaalbasis tot een marktaandeel van 13% voor het kwartaal. Noemenswaardig is dat dit ook de eerste keer was dat Xiaomi Apple overtrof om de derde plek te veroveren. Onderzoeksanalist Abhilash Kumar stelde: “ Xiaomi bereikte het hoogste aantal zendingen ooit met 46,2 miljoen stuks in het derde kwartaal van 2020. In China kwam een eind aan de strijd van Xiaomi om te groeien: de verzendingen zijn gestegen met 28% op jaarbasis en 35% op kwartaalbasis. Deze indrukwekkende prestatie van Xiaomi in China werd aangestuurd door een reeks campagnes tijdens de tienjarige viering van het merk in augustus. Ook in nieuwe markten zoals LATAM, Europa en de MEA-regio groeide het aandeel van Xiaomi snel ten koste van Huawei te midden van handelssancties tussen de VS en China.”

