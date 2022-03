WEBTOON gründet neues europäisches Unternehmen, um seine Position als Marktführer in Europa für die digitale Comicwelt zu festigen

WEBTOON ist die aktuell führende digitale Comicplattform in der Welt und Europa und bietet Dienste für Französisch, Spanisch und Deutsch.

Die französische Plattform von WEBTOON wird dieses Jahr um etwa 200 neue digitale Comics und die deutsche Plattform um 100 neue Comics erweitert.

LOS ANGELES, USA & SEOUL, Südkorea–(BUSINESS WIRE)–WEBTOON wird ein neues europäisches Unternehmen gründen, das seine Präsenz in der Region ausbauen und seine Position als Nummer Eins im europäischen digitalen Comicmarkt und die weltweit größte digitale Comicplattform festigen soll. Das neue europäische WEBTOON-Unternehmen wird seinen Sitz in Frankreich haben.

WEBTOON hat ein globales Ökosystem für digitale Comics aufgebaut, das lokalen europäischen Schaffern hilft, eine neue Generation von Fans in der ganzen Welt zu erreichen. WEBTOON hat den europäischen Markt erstmals 2019 betreten, als es französische und spanische WEBTOON-Dienste anbot, gefolgt von seinem Markteintritt in Deutschland im Jahr 2021. Das neue WEBTOON-Unternehmen wird die internationalen Geschäftszentren des Unternehmens in Schlüsselmärkten erweitern, darunter seinen Hauptsitz in Nordamerika und seine Niederlassungen in Korea und Japan.

Das EU-Unternehmen von WEBTOON wird es dem Unternehmen ermöglichen, sein europäisches Ökosystem für digitale Comicschaffer und Fans zu erweitern. Das Unternehmen wird zudem seine lokalen Content-Programme weiter ausbauen, indem es neue Schaffer und Serien in der Plattform aufnimmt. WEBTOON plant, dieses Jahr rund 200 neue Serien auf Französisch und 100 neue Serien auf Deutsch hinzuzufügen. Die neuen Serien werden Content von lokalen Künstlern sowie übersetzte globale Erfolgsreihen von einigen der größten Künstler von WEBTOON in Korea, Japan und den USA enthalten.

Weitere Initiativen für lokale europäische Schaffer digitaler Comics umfassen einen neuen Wettbewerb für französische Künstler im Juli 2022. Ein großer Wettbewerb zog im Jahr 2021 1.200 lokale französische Bewerber an. In Deutschland wird WEBTOON im Verlauf des Jahres ebenso eine CANVAS-Plattform – seine benutzergenerierte digitale Comicplattform – für deutsche Künstler starten, die Unternehmen hilft, weitere deutsche Künstler der digitalen Comicwelt zu entdecken und zu unterstützen. Das Unternehmen wird zudem seine Wettbewerbsfähigkeit fördern, indem es neue Teams vor Ort einsetzen und seine Arbeit mit lokalen Publishing-Partnern ausbauen wird.

Junkoo Kim, Gründer und Global CEO von WEBTOON, sagte: „Der europäische Markt für digitale Comics steht vor einem unglaublichen Wachstum, während eine vielfältige neue Generation von Comicfans und -schöpfern WEBTOON entdecken. Indem wir ein neues europäisches Unternehmen gründen, werden wir unsere Präsenz und Führungsposition in Europa weiter stärken, wodurch die Community begeisterter WEBTOON-Schaffer und -Fans der EU weiter wächst.“

WEBTOON hat im letzten Jahr ein kontinuierliches Wachstum erlebt und kürzlich ein Rekordhoch von Benutzern verzeichnet, die die 82 Millionen monatlich aktiven Benutzer (MAU) im Januar 2022 überstiegen haben – ein Wachstum von 10 Millionen Benutzern seit Januar 2021. Täglich aktive Benutzer (DAU) der WEBTOON-Dienste auf Englisch, Japanisch, Spanisch, Französisch, Deutsch und Thailändisch haben auch neue Höhen erreicht. Das Unternehmen hat zudem seine monatlich gezahlten Transaktionen gesteigert und einen Zuwachs von 100 Milliarden im Januar 2021 überschritten.

Laut den Daten von data.ai (ehemals App Annie) befinden sich die Französisch- und Deutsch-Dienste von WEBTOON zum Februar dieses Jahres auf Platz Eins der monatlich aktiven Benutzer und Umsätze aus den Webtoon/Comic Apps auf Google Play und dem Apple App Store.

Digitale Comics von WEBTOON haben in den letzten Jahren stetig an Beliebtheit gewonnen. Die sehr beliebte Serie 7FATES: CHAKO des Unternehmens hat in Zusammenarbeit mit BTS die 15 Millionen Aufrufe zwei Tage nach seiner Veröffentlichung Anfang des Jahres überschritten und einen neuen Rekord für Aufrufe unter den Neuveröffentlichungen aufgestellt.

Immer mehr Streaming- und Netflix-Anpassungen – darunter All of Us are Dead, Hellbound, Love and Leashes und Sweet Home – haben WEBTOON für die breite Masse zugänglich gemacht. Wöchentliche Aufrufe von All of US are Dead auf WEBTOON sind, nachdem die Netflix-Serie im Januar an den Start ging, um etwa 80-mal gestiegen.

WEBTOON® ist die weltweit größte digitale Comic-Plattform und das Zuhause einiger der bekanntesten Künstler, IP und Fangemeinden der Comicwelt. Als global führender Anbieter und Vorreiter des mobilen Webcomic-Formats hat WEBTOON die Comicindustrie für Comicfans und -schaffer revolutioniert. Heute hat eine vielfältige neue Generation internationaler Comickünstler in WEBTOON ein Zuhause gefunden, in dem die Storytelling-Technologie des Unternehmens ermöglicht, dass jeder ein Creator werden und sich ein globales Publikum für seine Geschichten schaffen kann.

Mit einem umfangreichen Katalog aus unglaublichen digitalen Comics von neuen Sternen auf der Plattform CANVAS von WEBTOON und einer wachsenden Zahl von berühmten WEBTOON Originals ist auf WEBTOON für jeden Comicfan etwas dabei. WEBTOON verfügt über mehr als 82 Millionen monatlich aktive Benutzer sowie Anpassungen für Netflix, HBO Max und andere Bildschirme in der ganzen Welt, wodurch engagierte Fangemeinden das neue Gesicht der Popkultur sind. Das Unternehmen hat mit DC Comics, Marvel Entertainment, HYBE und vielen anderen der weltweit größten Unterhaltungsmarken zusammengearbeitet.

Die WEBTOON App steht zum kostenlosen Download für Android- und iOS-Geräte zur Verfügung.

