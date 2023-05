Weber zwiększa komfort grillowania dzięki aplikacji do inteligentnego grillowania WEBER CONNECT 2.0

Kompleksowe doświadczenie klasy premium w połączeniu z inteligentną technologią zapewnia fanom grillowania cyfrowe narzędzia umożliwiające przyrządzanie wyśmienitych posiłków na wszelkiego rodzaju grillach na węgiel drzewny, gaz czy pellet, jak również na grillach elektrycznych

Uhonorowana nagrodami aplikacja obejmuje interaktywny pulpit, przepisy, materiały oraz filmiki instruktażowe jako źródła inspiracji dla miłośników gotowania na świeżym powietrzu z całego świata

PALATINE, Illinois–(BUSINESS WIRE)–W przededniu otwarcia sezonu grillowego 2023 firma Weber-Stephen Products, LLC., czołowy producent urządzeń, technologii i wyrobów do przygotowywania posiłków na wolnym powietrzu, zaprezentowała dzisiaj po raz pierwszy nową odsłonę swojej aplikacji do inteligentnego grillowania WEBER CONNECT w wersji 2.0. Wyposażona w nowe funkcje, takie jak dynamiczny pulpit grillowania, wykresy wspomagające sporządzanie posiłków, przepisy, filmiki instruktażowe oraz funkcje gotowania na kilku grillach i przyrządzania wielu przepisów jednocześnie, aplikacja pomaga użytkownikom w monitorowaniu i śledzeniu procesu gotowania – bezpośrednio przy grillu lub na odległość – i zapewnia źródła inspiracji oraz informacje na temat grillowania, a wszystko to w ramach odświeżonego, uproszczonego i estetycznego interfejsu.





Aplikacja WEBER CONNECT, zaprojektowana w całości przez programistów wewnętrznych firmy Weber, jest dostępna dla miłośników grillowania w wielu językach i obsługuje przyrządzanie posiłków na grillach na gaz, węgiel drzewny, pellety drzewne oraz na grillach elektrycznych zarówno marki WEBER, jak i innych producentów. W celu zapewnienia niezrównanego doświadczenia zespół Weber opracował liczne wielowarstwowe punkty danych, które przekazują zestrojone ze sobą informacje do chmury, dostarczając kucharzom przyrządzającym posiłki na świeżym powietrzu stałe, kolorowe i dynamiczne odczyty wartości czasu i temperatury zawsze we właściwym momencie.

– Gotowanie na świeżym powietrzu z Weber to świetna zabawa i doskonały sposób na odprężenie. Przeprojektowaliśmy każdy element nowej aplikacji do inteligentnego grillowania WEBER CONNECT, aby dopełnić doskonałe wrażenia, jakie pragniemy zapewniać nabywcom naszych grillów – powiedział Nikhil Bhogal, starszy wiceprezes ds. technologii i urządzeń połączonych w firmie Weber. – Przystępując do udoskonalania aplikacji, od razu wiedzieliśmy, że poprawimy wygląd i komfort użytkowania, a także rozszerzymy funkcje i zwiększymy użyteczność, aby nasze rozwiązanie było odpowiednie dla wszystkich miłośników grillowania, niezależnie od poziomu umiejętności, pragnąc zasadniczo stworzyć aplikację, która nie będzie miała sobie równych.

– Opracowaliśmy spersonalizowany, oparty na wytycznych sposób grillowania dla właścicieli naszych produktów, na który składają się nowy pulpit, zestaw funkcji, funkcjonalność i materiały przeznaczone zarówno dla początkujących kucharzy, jak i dla ekspertów od grilla. Przykładowo, kucharz korzystający z kilku grilli teraz może śledzić i monitorować postępy dania przygotowywanego na opalanym pelletem drzewnym grillu SMOKEFIRE, przyrządzając jednocześnie inną potrawę na grillu gazowym WEBER GENESIS. Bardziej zaawansowanym grillowiczom nowe precyzyjne wykresy przyrządzania potraw zapewniają graficzny obraz postępów w gotowaniu z dokładnością co do sekundy – dodał Bhogal.

INFORMACJE O APLIKACJI DO INTELIGENTNEGO GRILLOWANIA WEBER CONNECT 2.0

Aplikacja do inteligentnego grillowania WEBER CONNECT, która towarzyszy inteligentnym grillom i urządzeniom Weber, zadebiutowała w 2020 r. wraz z urządzeniem Smart Grilling Hub i zrewolucjonizowała przyrządzanie posiłków na wolnym powietrzu, otrzymując nagrodę Consumer Electronics Show w kategorii Best Connected Home Product (najlepszy połączony w sieci produkt dla gospodarstwa domowego).

Nowa odsłona aplikacji do inteligentnego grillowania WEBER CONNECT w wersji 2.0 obejmuje następujące elementy:

Całkowicie nowe wykresy. Mając na uwadze zapotrzebowanie ze strony konsumentów, obecna wersja aplikacji umożliwia użytkownikom korzystanie z wykresów jednoczesnego przyrządzania kilku posiłków na pulpicie w stylu panelu sterowania misją. Obserwuj zmiany temperatury grilla (i przyrządzanej potrawy!) na pięknych, kolorowych, dynamicznych wykresach prezentujących zakres temperatur podczas grillowania. Każdy inteligentny grill oraz każde urządzenie WEBER CONNECT Smart Grilling Hub teraz mogą obsługiwać do 12 przepisów i minutników jednocześnie, umożliwiając kucharzom skorzystanie z pomocy innych osób w celu odpowiedniego przygotowania posiłku.

Ponadto użytkownicy mają możliwość udostępniania znajomym i rodzinie aktualnych informacji na temat stanu posiłku za pomocą funkcji eksportu danych z wykresów. Oprócz obrazów uwzględniono również możliwość tworzenia i pobierania plików CSV z myślą o miłośnikach arkuszy kalkulacyjnych.

Więcej przepisów. Aplikacja oferuje ponad 300 przepisów, do których stale dołączają kolejne, dostosowane do wielu różnych wymogów żywieniowych – od diet wegetariańskich po peskatarianizm. Każdy przepis jest opracowywany i testowany przez Mistrzów Grillowania firmy Weber, a ulubione przepisy otrzymują wyróżnienie. Wszystkie przepisy są „inteligentne” i prowadzą użytkownika krok po kroku przez kolejne czynności, wykorzystując zapętlone filmiki i zrozumiałe instrukcje.

Większa użyteczność. Masz kilka grilli lub inteligentnych urządzeń? Żaden problem. Nazwij, a następnie śledź każde z nich w aplikacji. Z łatwością wyświetlaj ostatnio sporządzone potrawy i zachowuj w zakładkach te, które smakowały Ci najbardziej.

Uaktualniona obsługa urządzeń. Aplikacja WEBER CONNECT 2.0 obsługuje urządzenia iPhone, iPad, komputery z procesorami Apple Silicon oraz systemy operacyjne Android. Ponadto w razie potrzeby użytkownicy mogą z łatwością skontaktować się z Działem Obsługi Klienta Weber w celu uzyskania dodatkowej pomocy.

Lepsza dostępność. Programiści Weber dokładnie przemyśleli konstrukcję aplikacji, aby zwiększyć jej dostępność dla większej liczby kucharzy, dlatego zmodernizowali aplikację WEBER CONNECT w wersji 2.0, zapewniając funkcję tekstu dynamicznego (możliwość powiększenia czcionki) i lektora (jako pomoc dla kucharzy niedowidzących). Aplikacja umożliwia również wybór trybu ciemnego, w ramach którego interfejs z kolorowego zmienia się w czarno-biały, aby zapobiec przemęczeniu wzroku.

Monitorowanie temperatury z każdego miejsca. Grille i urządzenia wyposażone w technologię WEBER CONNECTmogą monitorować temperaturę grilla i powiadomić użytkownika, jeżeli spadnie ona poniżej docelowej wartości lub wystąpią jej wahania. Technologia zapewnia również dane dotyczące temperatury żywności pozyskiwane w czasie rzeczywistym dzięki połączonym sondom do pomiaru stanu potraw. Użytkownicy mogą obserwować wzrost temperatury na wykresach i diagramach w aplikacji oraz otrzymywać powiadomienia, gdy potrawy osiągną temperaturę docelową.

Zdalna regulacja temperatury. W przypadku niektórych inteligentnych grilli Weber, takich jak grill na pellet drzewny SMOKEFIRE, właściciele mogą modyfikować temperaturę i tryb przyrządzania potraw za pomocą aplikacji. Podkręcenie temperatury czy też wyłączenie grilla – wszystko to możesz zrobić, nie ruszając się z kanapy.

Nowa aplikacja WEBER CONNECT 2.0 jest dostępna w sklepie Google Play oraz w Apple App Store. Aby zmienić dowolny grill w inteligentne urządzenie, kup rozwiązanie WEBER CONNECT Smart Grilling Hub na stronie weber.com lub u sprzedawców detalicznych i partnerów internetowych Weber.

INFORMACJE O TECHNOLOGII WEBER CONNECT

Technologia WEBER CONNECT to autorska, precyzyjna platforma do przyrządzania posiłków na wolnym powietrzu, która upraszcza grillowanie, zapewniając idealne potrawy dzięki rewolucyjnemu doświadczeniu grillowemu realizowanemu krok po kroku przy wsparciu łączności Wi-Fi/Bluetooth oraz smartfona. Ponadto technologia ta umożliwia miłośnikom grillowania otrzymywanie powiadomień i wsparcia za pomocą inteligentnych urządzeń. W ramach platformy WEBER CONNECT firma Weber oferuje inteligentne grille gazowe GENESIS i SPIRIT oraz grill na pellet drzewny SMOKEFIRE, w których zintegrowana jest ta inteligentna technologia. Firma dostarcza również urządzenia WEBER CONNECT Smart Grilling Hub jako samodzielne rozwiązania, dzięki którym zwykły grill stanie się inteligentnym urządzeniem.

INFORMACJE O WEBER-STEPHEN PRODUCTS, LLC

Spółka Weber z siedzibą w Palatine, Illinois, jest światowym liderem w dziedzinie grillowania. Założyciel firmy, George Stephen sen., zapoczątkował tradycję gotowania na świeżym powietrzu, kiedy ponad 70 lat temu wynalazł oryginalny grill kociołkowy na węgiel drzewny. Weber oferuje kompleksowe, innowacyjne produkty, w tym grille na węgiel drzewny, gazowe, pelletowe i elektryczne, wędzarnie, blachy do pieczenia na wolnym ogniu oraz akcesoria zaprojektowane z myślą o łączeniu ludzi wokół wspaniałych wspomnień i wyśmienitych dań. Weber oferuje swoje grille, akcesoria, usługi oraz doświadczenie wielomilionowej społeczności pasjonatów w 78 krajach.

WEBER, kształt grilla kociołkowego, układ grilla kociołkowego, GENESIS, SPIRIT, SMOKEFIRE oraz WEBER CONNECT stanowią znaki towarowe należące do Weber-Stephen Products LLC i będące przedmiotem rejestracji znaków towarowych i wniosków o rejestrację oczekujących na zatwierdzenie w USA i innych krajach.

