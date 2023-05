Weber tager grilningen til et nyt niveau med WEBER CONNECT Smart Grilling 2.0-appen

En førsteklasses end-to-end-brugeroplevelse og intelligent teknologi giver grillentusiaster digitale værktøjer til at lave udsøgte måltider på enhver kul-, gas-, pille- eller elektrisk grill

Den prisvindende app indeholder et interaktivt dashboard, opskrifter og videoer til inspiration forudendørskokke verden over

PALATINE, Ill.–(BUSINESS WIRE)–Lige op til sæsonen for udendørs madlavning i 2023 kunne Weber-Stephen Products, LLC., verdens førende inden for udendørs madlavning, teknologi og produkter, i dag præsentere den nyudviklede app WEBER CONNECT Smart Grilling 2.0. Med helt nye funktioner, såsom et dynamisk grill-dashboard, stegegrafik, opskrifter, instruktionsvideoer og muligheden for at styre flere griller på en gang, hjælper appen brugerne med at følge tilberedelsen af deres mad – enten ved grillen eller fjernbetjent – og tilbyder samtidigt inspiration og grillviden, alt sammen pakket ind i en frisk, strømlinet og smukt designet oplevelse.





WEBER CONNECT-appen, der er udviklet internt af Webers softwareingeniører, er tilgængelig for grillentusiaster på flere sprog og understøtter tilberedning på gas, kul, træpiller samt elektrisk på såvel WEBER-griller som andre griller. For at skabe den bedst mulige oplevelse indsatte Weber-teamet flere lag af datapunkter, der sendes til skyen på koordineret vis, så udendørs kokke modtager kontinuerlige, farverige og dynamiske tids- og temperaturaflæsninger på præcis de rigtige tidspunkter.

“At lave mad udenfor med Weber er sjovt, behageligt og afslappende, og vi har nytænkt hvert element i vores nye WEBER CONNECT Smart Grilling-app for at komplettere den exceptionelle oplevelse, som vi ønsker, man skal have med vores grill,” sagde Nikhil Bhogal, Senior Vice President for teknologi og forbundne enheder hos Weber. “Da vi satte os for at forbedre vores app, vidste vi, at vi ville give udseendet og brugeroplevelsen et løft samt forbedre dens funktionalitet og anvendelighed for udendørs kokke på alle niveauer, og helt grundlæggende udvikle en app, der ikke er tilgængelig andre steder end hos Weber.”

“Vi har skabt en personligt guidet grilloplevelse til vores brugere, som omfatter et nyt dashboard, funktionssæt, funktionalitet og indhold til alle fra begynderkokke til ekspertgrillere. For eksempel kan kokke, der bruger mere end én grill, nu følge med i, hvad der sker på deres træfyrede SMOKEFIRE-pillegrill, mens de tilbereder et andet måltid på deres WEBER GENESIS-gasgrill. Til vores mere avancerede grillere kortlægger en ny tilberedningsgraf visuelt madens tilblivelse med et sekunds præcision,” tilføjede Bhogal.

OM APPEN WEBER CONNECT SMART GRILLING 2.0

Appen WEBER CONNECTSmart Grilling, der følger med Webers smarte griller og enheder revolutionerede den udendørs madlavning, da den første gang blev introduceret i 2020 med virksomhedens Smart Grilling Hub, og modtog Consumer Electronics Shows pris for bedste forbundne produkt til hjemmet .

Den nydesignede app, WEBER CONNECT Smart Grilling 2.0, indeholder følgende:

Nye graftegninger. Som følge af stor efterspørgsel kan brugere nu plotte tilberedningen af flere opskrifter på én gang på et betjeningspanel i mission-control-stil. Se grillens temperatur (og mad!) ændre sig med smukke, farverige grafer over temperaturområder under grilningen. Hver smartgrill og WEBER CONNECTSmart Grilling Hub kan håndtere op til 12 opskrifter og timere på én gang og dele appdata med flere brugere, så kokke efter behov kan få hjælpere til at bistå ved tilberedelse af et måltid.

Derudover kan brugere dele statusopdateringer med venner og familie gennem eksport af grafdata. Ud over billeder kan CSV-filer oprettes og downloades til regnearkelskerne.

Flere opskrifter. Appen tilbyder over 300 opskrifter i et fortsat voksende katalog, der understøtter mange forskellige kostbehov – fra vegetarisk til pescetarisk. Hver opskrift er udtænkt og testet af Weber Grill Masters med fremhævede fanfavoritter. Alle opskrifter er “smarte opskrifter”, som vejleder brugerne trin-for-trin med korte videoer og klare instruktioner.

Forbedret brugervenlighed. Har du flere griller eller smarte enheder? Intet problem. Navngiv og følg hver enkelt af dem på appen. Se de senest brugte opskrifter, og bogmærk favoritter.

Opgraderet enhedsunderstøttelse. Appen WEBER CONNECT 2.0 er kompatibel med iPhones, iPads, Apple Silicon-computere og Android-operativsystemer. Derudover kan brugerne nemt kontakte Webers kundeservice, hvis der er behov for ekstra hjælp.

Forbedret tilgængelighed. Webers designere ville gerne gøre appen mere tilgængelig for flere kokke, så de opgraderede WEBER CONNECT 2.0 med dynamisk tekst (mulighed for at øge skriftstørrelsen) og indtaling (til hjælp for synshandicappede kokke). Nu kan man også vælge mørk tilstand, der ændrer app-grænsefladen fra farve til sort-hvid for at reducere øjenbelastningen.

Hold øje med temperaturen fra hvor som helst. Griller og apparater med WEBER CONNECT-teknologikan følge en grills temperatur og advare brugere, når de falder under måltemperaturen eller oplever andre temperaturudsving. Teknologien giver også realtidsdata om madtemperatur med tilsluttede sensorer. Brugere kan se temperaturstigningen i appens diagrammer og grafer og modtage en advarsel, når maden når sin måltemperatur.

Fjernstyr temperaturen. Med udvalgte smarte Weber-griller, såsom den træfyrede SMOKEFIRE-pillegrill, kan brugeren ændre grillens tilberedningstemperatur og tilstand via appen. Skru op for varmen, eller sluk for grillen, mens du sidder i sofaen.

Besøg Google Play Butik eller Apple App Store for at få adgang til den nye app WEBER CONNECT 2.0. Gør enhver grill til en smart grill – køb WEBER CONNECT Smart Grilling Hub på weber.com ogfra Webers detail- og onlinepartnere.

OM WEBER CONNECT-TEKNOLOGIEN

WEBER CONNECT-teknologien er en navnebeskyttet platform til udendørs madlavning, der gør det nemt at grille det perfekte måltid trin for trin via en banebrydende wi-fi-/Bluetooth- og smartphone-aktiveret grilloplevelse. Derudover giver teknologien udendørs kokke mulighed for at modtage meddelelser og hjælp på deres smartenheder. Inden for WEBER CONNECT-platformen udbyder Weber smarte GENESIS- og SPIRIT-gasgriller og den træfyrede SMOKEFIRE-pillegrill, som har denne smarte teknologi indlejret i grillerne. Virksomheden leverer også WEBER CONNECT Smart Grilling Hub som en selvstændig enhed, der gør enhver grill til en smart grill.

OM WEBER-STEPHEN PRODUCTS, LLC

Weber har hovedkontor i Palatine, Ill. og er verdens førende grillmærke. Virksomhedens grundlægger, George Stephen, Sr., etablerede kategorien udendørs madlavning, da han opfandt den originale kuglegrill til kul for mere end 70 år siden. Weber udbyder en omfattende, innovativ produktportefølje, herunder kul-, gas-, pille- og elektriske griller, røgeovne, stegeplader og tilbehør, der er designet til at bringe folk sammen og skabe fantastiske minder og lækker mad. Weber udbyder havegriller, tilbehør, tjenester og oplevelser til et passioneret fællesskab af millioner af mennesker på tværs af 78 lande.

WEBER, kuglesilhuetten, kuglekonfigurationen, GENESIS, SPIRIT, SMOKEFIRE og WEBER CONNECT er alle varemærker ejet af Weber-Stephen Products LLC og er genstand for varemærkeregistreringer og afventende ansøgninger i USA og andre lande.

