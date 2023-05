Weber eleva o nível do prazer de fazer churrasco com o aplicativo WEBER CONNECT Smart Grilling 2.0

A experiência completa de usuário premium mais a tecnologia inteligente oferecem aos entusiastas do churrasco ferramentas digitais para criar refeições de dar água na boca em qualquer churrasqueira a carvão, gás, pellet ou elétrica

O premiado aplicativo apresenta um painel interativo, receitas, conteúdo e vídeos explicativos para inspirar cozinheiros ao ar livre do mundo inteiro

PALATINE, Illinois–(BUSINESS WIRE)–Um pouco à frente da temporada de culinária ao ar livre de 2023, a Weber-Stephen Products, LLC., líder global em culinária, tecnologia e produtos ao ar livre, lançou hoje o seu reformulado aplicativo WEBER CONNECT Smart Grilling 2.0. Apresentando novas experiências, como um painel dinâmico para grelhar, gráficos de culinária, receitas, vídeos instrutivos e recursos de culinária multi-grill e de várias receitas, o aplicativo ajuda os usuários a monitorar e acompanhar sua refeição, seja na própria churrasqueira ou remotamente, e oferece inspiração e conhecimento para grelhar, tudo em uma experiência nova, simplificada e lindamente projetada.





O aplicativo WEBER CONNECT, criado todo internamente pelos engenheiros de software da Weber, está disponível para os entusiastas do churrasco em vários idiomas e é compatível com cozimento a gás, carvão, pellets de madeira e elétrico em grelhas da marca WEBER e não WEBER. Para criar a experiência, a equipe da Weber colocou vários pontos de dados em camadas que alimentam a nuvem de uma maneira altamente organizada para que os cozinheiros ao ar livre recebam leituras contínuas de tempo e temperatura, coloridas, dinâmicas e com precisão no momento certo.

“Cozinhar ao ar livre com o aplicativo da Weber é divertido, agradável e relaxante, e reprojetamos cada elemento em nosso novo aplicativo WEBER CONNECT Smart Grilling para complementar a experiência excepcional que nos esforçamos para trazer com nossas churrasqueiras e grelhas”, disse Nikhil Bhogal, vice-presidente sênior, Tecnologia e Dispositivos Conectados na Weber. “Quando nos propusemos a melhorar o nosso aplicativo, já tínhamos ideia de que queríamos aprimorar o seu visual, além de aprofundar sua funcionalidade e usabilidade para falar com cozinheiros ao ar livre de todos os níveis de habilidade, criando essencialmente um aplicativo que não está disponível em nenhum outro lugar, a não ser com a Weber.”

“Criamos uma experiência de grelhar guiada e personalizada para nossos proprietários, que inclui um novo painel, conjuntos de recursos, funcionalidade e conteúdo que abrange desde cozinheiros iniciantes até churrasqueiros especializados. Por exemplo, um cozinheiro que utiliza mais de uma grelha pode agora acompanhar e monitorar o que está acontecendo em sua churrasqueira de pellets de madeira SMOKEFIRE, enquanto cozinha uma refeição diferente em sua churrasqueira a gás WEBER GENESIS. Ou, para os nossos mais avançados churrasqueiros, novos gráficos de precisão para cozinheiros representam visualmente o progresso de um cozinheiro a cada segundo”, acrescentou Bhogal.

SOBRE O APLICATIVO WEBER CONNECT SMART GRILLING 2.0

O aplicativo WEBER CONNECTSmart Grilling, o aplicativo complementar para churrasqueiras e dispositivos inteligentes da Weber, revolucionou a culinária ao ar livre quando foi primeiro apresentado em 2020 com o Smart Grilling Hub da empresa, recebendo o prêmio Melhor Produto Doméstico Conectado da Feira de Eletrônicos de Consumo.

O recém-reprojetado aplicativo WEBER CONNECT Smart Grilling 2.0 inclui o seguinte:

Gráficos totalmente novos. Como base na demanda de consumo, os usuários agora podem criar gráficos de várias receitas ao mesmo tempo em um painel no estilo controle da missão. Observe a temperatura da grelha (e da comida!) mudar com gráficos belos e coloridos ao vivo das faixas de temperatura durante o cozimento. Cada grelha inteligente e WEBER CONNECTSmart Grilling Hub podem lidar com até 12 receitas e temporizadores de uma só vez, além de compartilhar os dados do aplicativo com vários usuários para que os cozinheiros possam obter ajuda de outras pessoas para preparar uma refeição, quando necessário.

Além disso, os usuários podem compartilhar as atualizações de status com amigos e a família por meio da exportação dos dados dos gráficos. Além de imagens, é possível criar e baixar arquivos CSV para aqueles que adoram planilhas.

Mais receitas. O aplicativo oferece mais de 300 receitas, com novas receitas sendo adicionadas frequentemente, que apoiam a diversas necessidades dietéticas diferentes – do vegetariano ao pescetariano. Cada receita é elaborada e testada pelos Weber Grill Masters, com os favoritos dos fãs em destaque. Todas as receitas são “receitas inteligentes” que orientam os usuários passo a passo, com vídeos curtos em loop e instruções claras.

Usabilidade aprimorada. Você tem várias churrasqueiras e dispositivos inteligentes? Sem problemas. Digite o nome e depois acompanhe cada um no aplicativo. Veja receitas preparadas recentemente de forma fácil e marque as favoritas.

Suporte de dispositivo atualizado. O aplicativo WEBER CONNECT 2.0 é compatível com iPhones, iPads, computadores Apple Silicon e sistemas operacionais Android. Além disso, os usuários podem contatar facilmente o Atendimento ao Cliente Weber, se necessitar de ajuda adicional.

Acessibilidade aprimorada. Os designers da Weber consideraram cuidadosamente tornar o aplicativo mais acessível para mais cozinheiros, por isso, atualizaram o WEBER CONNECT 2.0 para permitir o texto dinâmico (capacidade de aumentar o tamanho da fonte) e narração (ajuda cozinheiros com deficiência visual). Também há o modo escuro para alterar a interface do aplicativo de colorida para preto e branco para reduzir o cansaço visual.

Acompanhe temperaturas de qualquer lugar. Churrasqueiras e dispositivos com a tecnologia WEBER CONNECT podem acompanhar a temperatura das churrasqueiras e alertar os usuários quando ela cair abaixo da temperatura alvo desejada ou experimentar outras flutuações de temperatura. A tecnologia também fornece dados em tempo real sobre a temperatura dos alimentos com sondas de alimentos conectadas. Os usuários podem ver a temperatura subir nos gráficos do aplicativo e receber um alerta quando o comida alcançar a temperatura ideal.

Ajuste a temperatura remotamente. Com algumas churrasqueiras da Weber, como a churrasqueira de pellets de madeira SMOKEFIRE, os proprietários podem alterar a temperatura e o modo de cozimento da churrasqueira por meio do aplicativo. Aumente a temperatura ou desligue a churrasqueira, tudo a partir do conforto do seu sofá.

Para acessar o novo aplicativo WEBER CONNECT 2.0, visite a Google Play Store ou a Apple App Store. Para tornar qualquer churrasqueira uma churrasqueira inteligente, adquira o WEBER CONNECT Smart Grilling Hub no site weber.com e de parceiros de varejo e online da Weber.

SOBRE A TECNOLOGIA WEBER CONNECT

A tecnologia WEBER CONNECT é uma plataforma proprietária de cozimento de precisão ao ar livre que torna simples grelhar a refeição perfeita por meio de uma experiência inovadora passo a passo de grelhar habilitada para dispositivos smartphone e WiFi/Bluetooth. Na plataforma WEBER CONNECT, a Weber oferece as churrasqueiras a gás inteligentes GENESIS e SPIRIT e a churrasqueira com pellets de madeira SMOKEFIRE, que contam com esta tecnologia inteligente integrada às churrasqueiras. A empresa também oferece o WEBER CONNECT Smart Grilling Hub como uma unidade independente que transforma qualquer churrasqueira em uma churrasqueira inteligente.

SOBRE A WEBER-STEPHEN PRODUCTS, LLC

A Weber, com sede em Palatine, Illinois, é a marca líder mundial de churrasqueiras. O fundador da empresa, George Stephen, Sr., estabeleceu a categoria de cozinha ao ar livre quando inventou a churrasqueira a carvão original há cerca de 70 anos. A Weber oferece um portfólio abrangente de produtos inovadores, incluindo churrasqueiras a carvão, gás, pellets e elétricas, defumadores, chapas e acessórios idealizados para unir as pessoas para criar memórias incríveis e comida deliciosa. A Weber oferece suas churrasqueiras, acessórios, serviços e experiências para uma comunidade apaixonada de milhões em 78 países.

WEBER, a silhueta da chaleira, a configuração da chaleira, GENESIS, SPIRIT, SMOKEFIRE e WEBER CONNECT são todas marcas registradas de propriedade da Weber-Stephen Products LLC e estão sujeitas a registros de marcas e pedidos pendentes nos EUA e em outros países.

A versão oficial e autorizada do comunicado é a emitida na língua original do mesmo. A tradução é apenas uma ajuda, devendo a mesma ser conferida com o texto na sua língua original, que é a única versão com validade legal.

