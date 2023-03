Voor Mary Kay is het missiekritisch: we hebben onze inspanningen op het gebied van digitale innovatie versneld om het volledige potentieel van vrouwelijke ondernemers te ontketenen

Verklaring van Deborah Gibbins, Chief Operating Officer bij Mary Kay op Internationale Vrouwendag 2023

DALLAS–(BUSINESS WIRE)–Hieronder staat een verklaring van Deborah Gibbins, Chief Operating Officer, Mary Kay Inc., ter ere van Internationale Vrouwendag 2023.





37% van de vrouwen wereldwijd heeft geen toegang tot internet. Ik weet het – ik moest dat ook twee keer lezen.1

37%! Het cijfer is onthutsend. Het voelt onmogelijk. Hoe kan in onze altijd actieve, altijd verbonden wereld meer dan een derde van alle vrouwen ter wereld ‘niet verbonden’ blijven? Deze schokkende realiteit – en de implicaties ervan – voeden het thema van Internationale Vrouwendag van dit jaar: ‘DigitALL: Innovation and technology for gender equality.’

Als Chief Operating Officer bij Mary Kay weet ik welke rol technologie speelt in alle aspecten van het bedrijfsleven, met name voor ondernemers. Om de kansen die technologie biedt te maximaliseren, is digitale geletterdheid een absolute vereiste voor vrouwelijke ondernemers om volledig deel te nemen aan onze wereldeconomie. Ze zijn ook een noodzaak voor maatschappelijke en sociale betrokkenheid.

De fundamenten voor de Vierde Industriële Revolutie zijn digitaal en worden op dit moment gelegd. Voor ons allemaal biedt deze revolutie de geweldige kans om technologie en innovatie te benutten om vrouwelijk ondernemerschap en gelijkheid te bevorderen. Het is nu tijd om ervoor te zorgen dat vrouwen de vruchten plukken van deze digitale transformatie.

De digitale economie wacht niet tot iemand haar achterstand inhaalt. De uitsluiting van vrouwen uit de digitale wereld heeft de afgelopen tien jaar 1 biljoen dollar gekost aan het bruto binnenlands product van lage- en middeninkomenslanden.2 Opnieuw gaat de verandering niet snel genoeg voor vrouwen.

We kunnen dit oplossen. We moeten dit oplossen.

Om hun volledige potentieel te bereiken, moeten vrouwelijke ondernemers over de hele wereld niet alleen toegang hebben tot de digitale tools die we als vanzelfsprekend beschouwen, maar ze moeten ook de juiste vaardigheden en training hebben om ze effectief te gebruiken.

Daarom is het overbruggen van de digitale genderkloof zo persoonlijk voor ons bij Mary Kay, een bedrijf opgericht door een vrouw voor vrouwen.

Onze oprichter, Mary Kay Ash, had een visie om vrouwen ongeëvenaarde ondernemerskansen te bieden voor vooruitgang en persoonlijk succes. Dat betekent vandaag iets anders dan in de jaren ’60, maar diezelfde geest blijft. Als bedrijf voor de ontwikkeling van ondernemerschap ligt onze focus op het aanmoedigen van vrouwelijke ondernemers en het aanpakken van de belemmeringen waarmee ze worden geconfronteerd bij het opzetten of laten groeien van hun bedrijf. Digitalisering is er daar één van.

Bij Mary Kay zijn we vastbesloten om vrouwelijke ondernemers centraal te stellen in de digitale transformatie.

We hebben onze inspanningen op het gebied van digitale innovatie versneld. Dit omvat een revolutie in het vermogen van de Independent Beauty Consultants (IBC’s) van Mary Kay om hun volledige potentieel te ontketenen door middel van digitale bijscholing, de ontwikkeling en uitrol van innovatieve digitale tools, van bekroonde apps met augmented reality (AR) tot het op meer effectieve en naadloze manieren verbinden van IBC’s met hun klanten. We verbeteren niet alleen de ervaring voor het onafhankelijke verkoopteam, maar ook voor hun klanten over de hele wereld.

Hier zijn enkele van de nieuwste voorbeelden van onze toewijding om het onafhankelijke verkoopteam van Mary Kay in staat te stellen de kracht van digitaal te benutten:

In Europa is ons bekroonde ‘Link & Learn’ een geïntegreerd onderwijsplatform met een robuust leercurriculum waar IBC’s altijd en overal toegang toe hebben. Dit interactieve leersysteem in eigen tempo helpt consultants hun dromen in daden om te zetten door een op competenties gebaseerd curriculum te bieden met relevante, door experts aangestuurde inhoud, terwijl ze worden verbonden met een gemeenschap van gelijkgestemde consultants. Het bevat inhoud gericht op de belangrijkste competentiegebieden die essentieel zijn voor succes bij elke stap van het carrièretraject. Met deze inhoud richten consultants zich strategisch op belangrijke onderwerpen en verwerven ze vaardigheden zoals verkoopvaardigheden, zakelijke vaardigheden, productkennis en inzicht in de Mary Kay Way. Mary Kay heeft talloze onderscheidingen ontvangen voor dit educatieve platform, waaronder een felbegeerde gouden rangschikking in de categorie Education bij de ‘2019 Spring Omni Awards.’ In 2021 ontving Mary Kay Poland de prijs ‘Innovative Company’ voor het programma van het tijdschrift Home & Market, en in 2018 ontving het een ‘Technology Excellence Award’ van de Brandon Hall Group.

We geloven ook in digitale samenwerkingen om vrouwelijke ondernemers te helpen de kracht van digitaal overal ter wereld te benutten. Hiervoor hebben wij de krachten gebundeld met:

En we zijn nog maar net begonnen. De digitale revolutie is aan de gang. Laten we deze gouden kans niet missen om vrouwen en meisjes in staat te stellen op te komen voor ondernemerschap in het digitale tijdperk!

