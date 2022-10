Verimatrix reçoit le prix CyberSecurity Breakthrough Award 2022 pour la sécurité mobile

La technologie Verimatrix Threat Defense de nouveau plébiscitée par l’industrie

Verimatrix, (Euronext Paris : VMX) (Paris:VMX), fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, annonce ce jour que sa solution App Shield Pro a été désignée solution de sécurité des applications de l’année dans le cadre du 6ème programme annuel CyberSecurity Breakthrough Awards mené par CyberSecurity Breakthrough, organisme indépendant de veille économique qui distingue les meilleures entreprises, technologies et produits sur le marché mondial de la sécurité de l’information.

La solution App Shield, qui fait partie de la famille de produits Verimatrix Extended Threat Defense et qui propose un puissant service de monitoring, permet de protéger efficacement les applications (Android APK et iOS xcarchive) en quelques minutes seulement grâce à une solution cloud rapide d’utilisation et rentable. Ne nécessitant aucun travail d’intégration, les développeurs téléchargent simplement leur application pour bénéficier en retour d’une protection contre la rétro-ingénierie, le reconditionnement d’applications, la modification dynamique et les débogueurs. Toute attaque envers l’application sera ainsi automatiquement détectée, suivie de la diffusion rapide d’une alerte et, si nécessaire, de l’arrêt du fonctionnement de l’application, mettant ainsi fin à la menace avant que les dommages ne se produisent.

“En l’absence de puissantes protections, les développeurs d’applications se retrouvent souvent confrontés à une contrainte supplémentaire : celle de trouver le moyen de protéger les éléments cruciaux de leur propriété intellectuelle, leur code source, leurs API et leurs données personnelles”, a déclaré James Johnson, managing director de CyberSecurity Breakthrough. “Devoir modifier le code ou gérer les intégrations requiert du temps et ne donne souvent pas les résultats escomptés en matière de protection. App Shield est un service SaaS sans code requit, qui offre une protection de cybersécurité innovante pour toute application Android ou iOS, la protégeant ainsi contre des menaces parfois dévastatrices. Félicitations à Verimatrix pour avoir remporté le prix de la “Solution de sécurité des applications de l’année 2022”.

“Nous sommes honorés par la reconnaissance de l’industrie envers notre technologie Extended Threat Defense, notamment de recevoir cette récompense aux côtés de certains des plus grands innovateurs technologiques”, a déclaré Juha Högmander, vice-president cybersecurity business de Verimatrix. “App Shield apporte des technologies de défense autonomes, intelligentes et auto-défensives aux entreprises qui en ont le plus besoin – afin de protéger leurs clients ainsi que leurs revenus.”

A propos de CyberSecurity Breakthrough

Le programme CyberSecurity Breakthrough Awards, qui fait partie de Tech Breakthrough, Tech Breakthrough, une plateforme d’information commerciale et de reconnaissance de l’innovation et du leadership technologiques à échelle mondiale, a pour but de récompenser l’excellence des entreprises, des produits et des personnes dans le domaine de la sécurité de l’information et de la cybersécurité. Les CyberSecurity Breakthrough Awards offrent une véritable vitrine pour la reconnaissance publique des réalisations des entreprises et des produits de sécurité de l’information dans des catégories telles que la sécurité du cloud, la détection des menaces, la gestion des risques, la prévention de la fraude, la sécurité mobile, la sécurité du Web et du courrier électronique, l’UTM, le pare-feu, etc. Pour plus d’informations, visitez le site www.cybersecuritybreakthrough.com.

A propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris : VMX) contribue à rendre plus sûr le monde connecté d’aujourd’hui en offrant des solutions de sécurité pensées pour l’utilisateur. Verimatrix protège les contenus, les applications et les objets connectés en offrant une sécurité intuitive, sans contraintes et entièrement tournée vers l’utilisateur. Les plus grands acteurs du marché font confiance à Verimatrix pour assurer la protection de leurs contenus, tels que les films premium, le sport en streaming, les données financières et médicales sensibles ou encore les applications mobiles indispensables à leur activité. Verimatrix rend possible les relations de confiance dont dépendent ses clients pour offrir un contenu et un service de qualité à des millions de consommateurs dans le monde entier. Verimatrix accompagne ses partenaires pour leur permettre un accès plus rapide au marché, faciliter leur développement, protéger leurs revenus et conquérir de nouveaux clients. Pour en savoir plus, visitez le site www.verimatrix.com.

