Velodyne Lidar demonstriert umfassende Vision-Lösungen für Robotik, Industrie und Trucking auf der XPONENTIAL 2022

SAN JOSE, Kalifornien (USA),–(BUSINESS WIRE)–Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) wird auf der XPONENTIAL 2022 in Orlando vom 26. bis 28. April an Stand Nr. 2149 seine innovativen Lidar-Sensoren und Software vorstellen. Velodyne wird hervorheben, wie seine Lidar-Technologie autonome Lösungen in der Robotik, der Industrie, dem LKW-Verkehr und anderen Bereichen möglich macht, die die Sicherheit, Nachhaltigkeit, Effizienz und Gleichheit auf globaler Ebene fördern.





Kapazitätsprobleme in der Lieferkette, Staus auf den Straßen, Sicherheitsaspekte und ein Mangel an Arbeitskräften treiben den Einsatz von autonomen Systemen voran. Velodyne stellt Lidar-Sensoren und Software zur Verfügung, die die Herausforderungen der Kunden auf Systemebene lösen, um umfassende autonome Lösungen zu entwickeln und deren Markteinführungszeit zu verkürzen.

Velodyne wird auf der XPONENTIAL seine hochmodernen Sensoren Velarray M1600, Puck und Ultra Puck präsentieren, die den Unternehmen die Leistung, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit liefern, die sie für ein breites Spektrum von Anwendungen brauchen. Darüber hinaus wird das Vella Development Kit vorgestellt, mit dem Kunden das Lidar von Velodyne mit einer Standardbibliothek von Wahrnehmungssoftwarefunktionen verknüpfen können, wodurch die Entwicklung von Lösungen für sich ständig weiterentwickelnde Anwendungen beschleunigt wird.

Die Teilnehmer können in eine Augmented-Reality-Demonstration (AR) eintauchen, um zu erleben, wie die M1600-Sensoren von Velodyne die Welt wahrnehmen. Velodyne wird zudem von Clearpath Robotics unterstützt, das sein unbemanntes Bodenfahrzeug Husky präsentieren wird, welches von Velodynes Puck angetrieben wird und für den Einsatz in rauen, geländegängigen Umgebungen entwickelt wurde.

„Die Teilnehmer der XPONENTIAL können sehen, wie Velodynes Sensor- und Softwareportfolio die Welle der Kommerzialisierung von autonomen Lösungen in den Bereichen Industrie, Robotik und Automotive prägt“, so Sally Frykman, Chief Marketing Officer, Velodyne Lidar. „Mehr denn je leben wir heute in einer Welt, die in Bewegung ist. Um damit Schritt halten zu können, setzt die Industrie intelligentere Technologien ein. Mit unseren Lidar-basierten Lösungen können sich Unternehmen darauf verlassen, dass ihre automatisierten Systeme Leben verändern und Gemeinschaften sicherer machen.“

Wie Lidar-Lösungen die Effizienz von Straßen und Lieferketten verbessern

Auf der XPONENTIAL-Konferenz wird Christina Aizcorbe, Vice President of Government Affairs bei Velodyne, auf einem Podium über die Kommerzialisierung des automatisierten Lkw-Verkehrs sprechen. Frau Aizcorbe wird darauf eingehen, wie die gegenwärtigen automatisierten Lkw-Einsätze nicht nur ein theoretisches Konzept unter Beweis stellen. Sie liefern entscheidende und glaubwürdige Daten aus der realen Welt, die die Expansion unterstützen und die Vorteile, die aus der Kommerzialisierung resultieren werden, für die US-Verbraucher sehr real machen. Außerdem werden Innovationen im Fracht- und Güterverkehr das Wirtschaftswachstum weit über den Lkw-Verkehr hinaus ankurbeln.

Die Sitzung, die den Titel „Wie sieht die Kommerzialisierung des automatisierten Lkw-Verkehrs aus? – Teil 2“ trägt, findet am 25. April von 14:50 Uhr bis 15:45 Uhr Europäischer Sommerzeit in Raum S330A/B statt.

„Wir können ein rasches Wachstum der Automatisierung in anderen Bereichen der Lieferkette beobachten, wie beispielsweise den Einsatz der gleichen fortschrittlichen Sensortechnologien, die in automatisierten Fahrsystemen zur Verbesserung der Effizienz von Lager- und Logistikabläufen und der Hafenautomatisierung eingesetzt werden. Die Lidar-Technologie ist entscheidend für die Gewährleistung der Sensor-Redundanz und der sicheren Leistung dieser Systeme rund um die Uhr“, so Frau Aizcorbe.

Wenn Sie einen Termin für ein XPONENTIAL-Gespräch am Velodyne-Stand vereinbaren möchten, wenden Sie sich bitte an das Velodyne-Sales-Team: 669.275.2526, [email protected].

