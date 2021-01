UserTesting lance de nouveaux types de test et des capacités de visualisation interactive pour offrir aux entreprises une meilleure visibilité et une meilleure perception des activités

La dernière version comprend des fonctionnalités de tri de cartes, la capacité de tester les applications mobiles iOS avec TestFlight, une matrice de hiérarchisation, une échelle de facilité d’utilisation du système ainsi que des cartes de clics

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Recueillir rapidement les retours des clients est devenu une mission essentielle face à la concurrence dans un monde des affaires très nouveau et différent. La capacité à être en synergie avec les clients et à comprendre comment leurs comportements d’achat se sont modifiés n’a jamais été aussi importante qu’aujourd’hui. UserTesting, un fournisseur leader de services de perception humaine (human insight) à la demande, a annoncé aujourd’hui plusieurs nouvelles fonctionnalités conçues pour aider les entreprises à répondre aux besoins en constante évolution de leurs clients, avec davantage de types de tests fournissant une meilleure compréhension de la façon dont ils organisent et hiérarchisent les informations, et interprètent les expériences.

La version produit lancée en janvier 2021 comprend de nouveaux types de tests pour les expériences Web et mobiles, ainsi que des capacités de visualisation interactive sous forme de cartes de clic, conçues pour réduire le temps nécessaire à l’examen et à l’analyse des données.

Avec la dernière version d’UserTesting, les entreprises peuvent :

Comprendre comment les clients organisent les informations et hiérarchisent leurs besoins pour pouvoir à terme leur proposer ce qu’ils veulent

La fonction de tri de cartes aide les utilisateurs à regrouper, étiqueter et décrire les informations plus efficacement. Les clients de UserTesting peuvent désormais lancer des tests fermés, ouverts et hybrides de tri de cartes pour obtenir des informations sur le mode d’organisation du contenu et sur la façon d’optimiser leur architecture d’informations. Grâce au tri de cartes, les entreprises peuvent désormais élaborer plus facilement des expériences qui accordent la priorité aux besoins des clients et leur permettent de trouver plus facilement ce qu’ils veulent.

La matrice de priorisation fournit des preuves objectives pour aider les équipes à prioriser les tâches et les projets. Non seulement cela réduit le risque organisationnel en garantissant que les équipes utilisent les retours des clients pour se concentrer sur les tâches les plus importantes, mais cela aide également les équipes à s’aligner plus rapidement en interne avec les commentaires impartiaux provenant directement des clients.

Tirer parti de nouveaux types de tests pour comprendre comment leur expériences produit, numérique et d’applications mobile iOS trouvent un écho parmi les clients

Les développeurs peuvent recueillir des commentaires sur la facilité d’utilisation et la valeur perçue avant de publier en ligne des applications sur l’App Store®, avec prise en charge des liens publics grâce au logiciel TestFlight®. Nous vous avons permis de le faire sans aucune modification de votre projet, ni aucune ligne de code et configuration de votre part. Toute équipe peut facilement recueillir des commentaires qualitatifs de vrais clients tout en enregistrant l’intégralité de leur écran mobile, ce qui permet de bénéficier d’informations précieuses sur la façon dont les utilisateurs interagissent avec votre application, et sur les endroits où vous pouvez optimiser l’expérience.

L’échelle d’utilisation du système (System usability scale plus, SUS+) aide les entreprises à évaluer la facilité d’utilisation d’un produit grâce à un modèle standardisé. Cela permet de suivre les améliorations au fil du temps avec des études longitudinales ou de comparer facilement l’utilisabilité des produits face aux produits concurrents. Des questions facultatives peuvent également permettre aux utilisateurs de mesurer le score du promoteur et les évaluations adjectivales (adjective rating).

Gagner du temps lors des analyses post-test grâce aux visualisations puissantes et interactives

Les cartes de clic fournissent une représentation visuelle interactive de tous les clics et entrées des participants sur les sites Web et les prototypes hébergés. Cela permet de gagner du temps lors des analyses post-test en aidant les entreprises à évaluer rapidement les interactions critiques sur le site, puis à approfondir davantage pour obtenir un contexte supplémentaire et regarder les clients expliquer leur processus de réflexion pendant qu’ils accomplissent des tâches et naviguent sur les sites.

« Les entreprises doivent changer et s’adapter à une vitesse record. Le passage à une stratégie axée d’abord sur le numérique, combiné à l’évolution rapide du sentiment des consommateurs, a rendu la collecte des commentaires des clients vitale pour le processus de conception, de construction et de commercialisation des expériences », a déclaré Kaj van de Loo, directeur technique de UserTesting. « Nos toutes dernières offres visent à donner aux chefs de produit, aux spécialistes du marketing, aux chercheurs spécialisés dans l’expérience utilisateur et aux concepteurs les outils nécessaires pour les aider à collecter, hiérarchiser et analyser les commentaires, afin qu’ils puissent créer des expériences qui trouvent écho auprès de leurs clients, même lorsque les attitudes et les comportements des clients changent rapidement. »

À propos de UserTesting

UserTesting permet à chaque organisation d’offrir la meilleure expérience client alimentée par la perception humaine. Avec la Plateforme Human Insight à la demande de UserTesting, les entreprises de tous les secteurs peuvent prendre des décisions précises, axées sur le client, à tous les niveaux, et à la vitesse exigée par l’activité. Avec UserTesting, les équipes produit, les spécialistes du marketing, les personnes en charge du numérique, les responsables de l’expérience client, les concepteurs et les chercheurs travaillant sur l’expérience utilisateur, sont en mesure de créer en toute confiance et rapidement les bonnes expériences pour tous les publics cibles, augmentant ainsi la fidélité aux marques et les revenus. UserTesting compte parmi ses clients plus de la moitié des plus grandes marques mondiales. UserTesting a son siège à San Francisco, en Californie. Pour en savoir plus, consultez le site www.usertesting.com.

