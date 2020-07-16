USB-IF公佈MIDI裝置2.0版的USB裝置類規格

最新更新界定USB裝置類，以支援下一代MIDI裝置

俄勒岡州比弗頓–(BUSINESS WIRE)–(美國商業資訊)–USB科技發展和普及的支援組織USB應用者論壇(USB Implementers Forum, USB-IF)今天公佈更新的MIDI裝置2.0版USB裝置類定義，用於支援MIDI 2.0裝置。該標準是USB-IF、MIDI製造商協會(MMA)和音樂電子事業協會(AMEI)的業界努力成果，旨在為MIDI用戶提供由USB連接而擴大的MIDI環境。

USB-IF總裁兼營運長Jeff Ravencraft表示：「USB-IF很自豪地公佈適用於下一代MIDI裝置的USB裝置類更新規格，為MMA和AMEI提供支援。在過去的20年中，USB已成為MIDI環境不可或缺的一部分，我們期待看到由此次更新後的規格支援的創新型新裝置。」

USB MIDI類規格專案主席兼MMA的MIDI 2.0工作組主席Mike Kent表示：「此次更新的規格將帶來音樂家和藝術家希望從MIDI 2.0中獲得的多項改進，包括雙向通訊、更高的傳輸速率、更多的MIDI通道、精確定時和密集的MIDI串流，以及與MIDI 1.0裝置的向後相容性。USB-IF的工作是MIDI 2.0向前邁出的重要一步。」

支援MIDI 1.0裝置的初版USB裝置類規格於1999年公佈。自那以後，USB MIDI有了長足的發展，現已成為MIDI使用最廣泛的傳輸方式。更新後的規格使用新的USB通用MIDI封包格式，旨在涵蓋最大範圍的MIDI應用和產品。本版USB規格是MIDI 2.0的重要推動因素，在整合MIDI 1.0裝置的向後支援的同時，支援令人振奮的MIDI 2.0裝置的功能。

為更新規格貢獻力量的公司包括Apple Corporation、Knowles Corporation、Native Instruments、樂蘭公司(Roland Corporation)和山葉株式會社(Yamaha Corporation)。

關於USB-IF

非營利性組織USB應用者論壇旨在為推動USB技術的發展和普及（如USB規格中定義）提供支援性組織與論壇。USB-IF透過其標誌和法規遵循計畫，促進品質高、相容性佳的USB裝置的開發，以及宣傳USB的裨益和已通過規範符合性測試的優質產品。如欲取得更多資訊，包括公佈的最新產品和科技，請瀏覽USB-IF網站：www.usb.org。

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