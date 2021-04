Une transformation numérique : Mary Kay Inc. lance sa plateforme d’expérience virtuelle immersive Suite 13TM

Une plateforme de réalité virtuelle permettant à Mary Kay et ses consultants indépendants en produits de beauté de présenter dans un espace flexible la toute dernière gamme de produits, de propager l’histoire de la marque, et de véhiculer son héritage

DALLAS–(BUSINESS WIRE)–La marque mondiale de produits de beauté Mary Kay Inc. et son Mary Kay Global Design Studio présentent Suite 13TM, une expérience virtuelle autour de la beauté, qui recourt à la réalité virtuelle pour numériser la première salle de présentation virtuelle animée de Mary Kay. Conçue au moyen des toutes dernières technologies de réalité virtuelle, la nouvelle plateforme Suite 13TM offre aux consultants indépendants en produits de beauté de Mary Kay, ainsi qu’à leurs clients, une expérience de beauté à 360 degrés en 3D, permettant aux utilisateurs de consulter la gamme de produits de soins pour la peau de la marque de beauté, ainsi que d’explorer l’histoire de l’entreprise et de sa fondatrice Mary Kay Ash.





La nouvelle plateforme Suite 13TM invite les utilisateurs à visiter différentes « salles » virtuelles. En pénétrant dans le « hall d’entrée », les utilisateurs peuvent découvrir l’héritage mondial de la Société. Parmi les autres salles virtuelles, la « Pink Plaza » explore les valeurs de la Société, tandis que le « Centre d’innovation » présente les produits de soins cutanés innovants de Mary Kay, tout en exposant les principaux bienfaits et ingrédients des produits. La plateforme permet également aux utilisateurs d’ajouter leurs produits Mary Kay préférés à une Liste de souhaits, qu’ils peuvent partager avec leur consultant indépendant en produits de beauté.

« Le lancement de Suite 13TM est le résultat de plusieurs mois de créativité, de passion et d’engagement visant à fournir aux consultants indépendants en produits de beauté de Mary Kay les outils les plus performants et les plus innovants sur le marché, pour les aider à gérer leur activité », a déclaré Sheryl Adkins-Green, directrice marketing chez Mary Kay Inc. « Aujourd’hui, la technologie est au centre de tout, et les personnes – notamment la jeune génération – souhaitent découvrir, apprendre et en savoir plus sur les nouveaux produits en ligne. La plateforme Suite 13TM fournira aux consultants indépendants en produits de beauté de Mary Kay la souplesse d’une activité numérique, en leur permettant de présenter notre marque Mary Kay n’importe où et à tout moment, ainsi que d’améliorer leur manière de nouer des relations avec leurs clients, en partageant une expérience immersive en matière de beauté. Pour l’emporter dans ce nouvel environnement axé sur le numérique, nous continuerons de proposer aux personnes de nouvelles interactions virtuelles, pour des expériences sans contact personnalisées et fondées sur l’innovation de haute technologie. »

Pour concevoir Suite 13TM, Mary Kay a fait équipe avec Obsess, une importante plateforme expérientielle de commerce électronique, qui permet aux marques de créer des expériences virtuelles interactives en ligne, grâce à la réalité virtuelle. Dirigée par l’entrepreneuse Neha Singh, Obsess travaille avec d’autres marques mondiales de beauté et de mode autour de la création d’expériences virtuelles de marque mémorables pour les consommateurs. En phase avec sa mission consistant à enrichir la vie des femmes, Mary Kay s’est également associée avec plusieurs femmes photographes, pour produire les images exposées dans la plateforme virtuelle.

« Suite 13TM a pour vocation de rendre l’expérience de beauté de Mary Kay beaucoup plus accessible aux consultants indépendants en produits de beauté et à leurs clients, où qu’ils soient », a déclaré Neha Singh, fondatrice et PDG d’Obsess. « À travers Suite13TM, l’équipe de Mary Kay a soigné chaque détail de la plateforme, pour vous immerger dans une salle de présentation virtuelle de Mary Kay sans être physiquement présent en réalité. Notre plateforme permet aux marques de créer des expériences virtuelles immersives et visuellement attrayantes, qui transforment la manière dont elles interagissent avec leurs clients, et nous sommes heureux que les clients de Mary Kay puissent continuer de découvrir, d’apprendre et d’interagir avec la marque dans un nouvel environnement numérique. »

Suite 13TM a initialement été lancée au Mexique début 2021, puis au Brésil, en Argentine, en Espagne, en Colombie et au Pérou. La Société prévoit de lancer la plateforme sur la plupart de ses marchés d’ici la fin de l’année 2021. Mary Kay est la première entreprise à lancer ce type d’expérience virtuelle dans son secteur. Suite 13TM n’est que la plus récente des innovations technologiques de Mary Kay et de son Mary Kay Global Design Studio. Mary Kay a lancé Mary Kay® Skin Analyzer, une application qui recourt à la plus avancée et la plus scientifiquement étayée par intelligence artificielle des technologies de recommandation de peau du visage, qui permet aux consultants indépendants en produits de beauté de proposer un protocole personnalisé de soins cutanés grâce aux produits Mary Kay, en l’espace d’une simple analyse de la peau. Autre innovation, Mary Kay® MirrorMe™ offre aux clients un moyen virtuel d’« essayer avant d’acheter », directement sur le site Web d’un consultant indépendant en produits de beauté, en recourant à une technologie de réalité virtuelle. MirrorMe™ est également disponible pour les appareils iOS et Android.

À propos de Mary Kay

Comptant parmi les premières à avoir brisé le plafond de verre, Mary Kay Ash a fondé sa société de beauté il y a près de 60 ans avec à l’esprit trois objectifs : développer des opportunités enrichissantes pour les femmes, proposer des produits irrésistibles, et contribuer à un monde meilleur. De ce rêve est née une entreprise qui représente aujourd’hui plusieurs milliards de dollars avec des millions de commerciaux indépendants dans près de 40 pays. Mary Kay a pour vocation d’investir dans la science qui sous-tend la beauté et dans la fabrication de soins pour la peau, de produits cosmétiques de couleur, de suppléments nutritionnels, et de parfums, à la pointe de la technologie. Mary Kay s’engage à valoriser les femmes et leurs familles en s’associant à des organisations du monde entier, en se concentrant sur le soutien à la recherche sur le cancer, en protégeant les survivantes des violences conjugales, en embellissant nos communautés et en encourageant les enfants à poursuivre leurs rêves. La vision initiale de Mary Kay Ash continue de rayonner, un rouge à lèvres à la fois.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

Mary Kay Inc. Communications d’entreprise

Marykay.com/newsroom

(+1) 972.687.5332 ou [email protected]