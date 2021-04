Una trasformazione digitale: Mary Kay Inc. lancia la piattaforma Suite 13TM di esperienza virtuale immersiva

Una piattaforma di realtà virtuale che offre uno spazio flessibile per Mary Kay e le sue esperte di bellezza indipendenti per esibire l’ultimo catalogo di prodotti, raccontare la storia del marchio e mostrarne il patrimonio ereditario.

DALLAS–(BUSINESS WIRE)–Il marchio globale Mary Kay Inc. e il suo Mary Kay Global Design Studio presentano Suite 13TM, innovativa esperienza di bellezza virtuale che si avvale della realtà virtuale per digitalizzare il primo salone espositivo pop-up virtuale di Mary Kay. Progettata con la più recente tecnologia di realtà virtuale, la nuova Suite 13TM offre alle esperte di bellezza indipendenti di Mary Kay e alle loro clienti un’esperienza di bellezza a 360°, tridimensionale, in cui gli utenti possono esplorare virtualmente il catalogo del marchio dedicato alla cura della pelle ed esplorare la storia dell’azienda e della sua fondatrice, Mary Kay Ash.





La nuova Suite 13TM invita gli utenti a fare un giro nelle “sale” virtuali. All’entrata nell’“atrio”, gli utenti possono conoscere il retaggio dell’azienda. Le altre sale virtuali includono lla “Piazza rosa” (“Pink Plaza”), che esplora i valori dell’azienda, e il “Centro per l’innovazione” (“Innovation Center”), che presenta i prodotti innovativi di Mary Kay per la cura della pelle e ne illustra i benefici e gli ingredienti principali. La piattaforma consente inoltre all’utente di aggiungere i suoi prodotti Mary Kay preferiti a una lista dei desideri da condividere con la propria esperta di bellezza indipendente.

“Il lancio di Suite 13TM è il frutto di mesi di creatività, passione e impegno nel fornire alle esperte di bellezza indipendenti di Mary Kay gli strumenti migliori e più innovativi sul mercato per aiutarle a gestire la loro attività”, dichiara Sheryl Adkins-Green, a capo del marketing di Mary Kay Inc. “Oggi la tecnologia è al centro di tutto e le persone, in particolare quelle della generazione più giovane, vogliono scoprire, conoscere e approfondire i nuovi prodotti online. Suite 13TM fornirà alle esperte di bellezza indipendenti di Mary Kay la flessibilità di un’impresa digitale, con la capacità di introdurre il marchio Mary Kay ovunque, in qualunque momento, e di elevare il modo di costruire relazioni con la loro clientela condividendo un’esperienza immersiva nella bellezza. Per affermarci in questo nuovo ambiente dominato dal digitale, continueremo a trovare modalità nuove per far sì che le persone si interconnettano virtualmente, per esperienze personalizzate a bassa interazione fondate su innovazione high-tech”.

Per il progetto di Suite 13TM Mary Kay ha collaborato con Obsess, piattaforma leader di e-commerce esperienziale che permette ai brand di creare esperienze interattive virtuali online attraverso l’impiego della realtà virtuale. Guidata dall’imprenditrice Neha Singh, Obsess ha lavorato con altri brand globali operanti nel campo della bellezza e della moda, dando vita a memorabili esperienze brandizzate virtuali per i consumatori. Inoltre, fedele alla propria missione di rendere le donne padrone delle loro vite, Mary Kay ha collaborato con numerose fotografe per la realizzazioni delle immagini mostrate sulla piattaforma virtuale.

“Suite 13TM si prefigge lo scopo di presentare l’esperienza di bellezza Mary Kay in una maniera molto più accessibile alle esperte di bellezza indipendenti e alle loro clienti nei luoghi in cui già si trovano”, ha affermato Neha Singh, fondatrice e amministratore delegato di Obsess. “Grazie a Suite 13TM, l’équipe di Mary Kay si è presa cura di ogni dettaglio della piattaforma, dando all’utente l’impressione di trovarsi all’interno di un salone espositivo virtuale di Mary Kay senza dover essere fisicamente presente. La nostra piattaforma ha permesso ai brand di creare esperienze virtuali immersive, di grande appeal visivo, che cambiano il modo di interazione con la clientela e siamo entusiaste perché le clienti di Mary Kay possono continuare a scoprire, conoscere e interagire con il brand in un nuovo ambiente digitale”.

Suite 13 TM è stata inizialmente lanciata in Messico, nella prima parte del 2021, seguito da Brasile, Argentina, Spagna, Colombia e Perù. La società prevede di lanciare la piattaforma nella maggior parte dei suoi mercati entro la fine del 2021. Mary Kay è la prima azienda a lanciare questo tipo di esperienza virtuale nel proprio settore. Suite 13TM non è che l’ultima innovazione tecnologica di Mary Kay e di Mary Kay Global Design Studio. Mary Kay ha lanciato Skin Analyzer di Mary Kay®, un’app che sfrutta la tecnologia di intelligenza artificiale più avanzata e scientificamente fondata in tema di consigli sulla pelle del viso per aiutare le esperte di bellezza indipendenti a fornire un regime personalizzato di prodotti Mary Kay per la cura della pelle con una semplice scansione della cute. Un’altra innovazione, MirrorMe™ Web di Mary Kay®, offre alle clienti un modo virtuale di effettuare una prova prima di procedere all’acquisto, direttamente dal sito web di un’esperta di bellezza indipendente attraverso l’utilizzo della realtà virtuale. MirrorMe™ è disponibile anche per dispositivi iOS e Android.

