Un centre médical universitaire prestigieux de la côte Ouest renouvelle un contrat pluriannuel à six chiffres pour des services gérés de confidentialité et de sécurité.

CynergisTek va fournir ses services phares de programme de partenariat d’aide à la conformité (Compliance Assist Partner Program, CAPP) et de gestion de la sécurité des fournisseurs (Vendor Security Management, VSM) à un système médical universitaire de premier plan

AUSTIN, Texas–(BUSINESS WIRE)–CynergisTek, Inc. (NYSE American : CTEK), un leader en matière de cybersécurité, confidentialité, conformité et audit informatique, qui aide les entreprises de secteurs fortement réglementés à répondre à des problèmes de sécurité et de confidentialité émergents, annonce une prolongation pluriannuelle avec un centre médical universitaire de plus de 500 lits en Californie. À travers ce partenariat continu, CynergisTek fournira à ce client son service de programme de partenariat d’aide à la conformité (Compliance Assist Partner Program, CAPP) emblématique. Ce service est conçu pour fournir un engagement cohérent par le biais de services gérés de cybersécurité, tels que l’évaluation des risques de l’entreprise, les services de conseil, l’évaluation des contrôles de sécurité de l’interopérabilité, les tests de pénétration, l’évaluation des dispositifs médicaux et la gestion de la sécurité des fournisseurs afin d’évaluer, et de faire état du risque de tiers.

L’équipe d’experts de CynergisTek continuera d’aider ce client à renforcer son programme global de gestion du risque, à satisfaire aux exigences de conformité et à atteindre son objectif qui est d’améliorer la maturité globale de ses contrôles de cybersécurité.

« Nous sommes ravis de ce partenariat à long terme, car il nous permet de démontrer notre valeur en tant qu’extension des équipes de cybersécurité, de confidentialité et de conformité de nos clients. Nous nous réjouissons à l’idée de poursuivre notre partenariat dans le processus d’augmentation de la maturité de leur programme de cyber-risque, d’une manière percutante en évaluant, validant et conseillant sur les menaces de cybersécurité, et en les aidant à renforcer leurs programmes dans leur ensemble », a déclaré Dave Bailey, VP des services de sécurité chez CynergisTek.

« Ce renouvellement marque plus d’une décennie de service à ce prestigieux établissement et démontre les partenariats solides et durables que nous cherchons à établir avec nos clients. Au cours des 10 dernières années de collaboration avec cette organisation, nous l’avons vue investir de manière significative dans l’amélioration de sa posture et de sa culture de sécurité. Ce type d’engagement et d’effort à l’échelle de l’organisation pour mettre en place un programme proactif fait d’eux le genre de partenaire avec lequel nous aimons travailler et que nous aimons servir », a ajouté Mac McMillan, PDG de CynergisTek.

À propos de CynergisTek, Inc.

CynergisTek est une société de conseil en cybersécurité de premier plan qui aide les organisations des secteurs fortement réglementés, notamment les soins de santé, l’administration et la finance, à faire face aux nouveaux problèmes de sécurité et de confidentialité émergents. CynergisTek combine veille, expertise et une méthodologie distincte pour valider la posture de sécurité d’une entreprise et s’assurer que l’équipe est rodée, préparée et résiliente face aux menaces. Depuis 2004, CynergisTek s’est attachée à recruter et à retenir des experts qui apportent une expérience réelle et détiennent des certifications avancées pour soutenir et éduquer l’industrie en contribuant aux associations industrielles pertinentes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cynergistek.com ou suivez-nous sur Twitter ou LinkedIn.

Mise en garde concernant les déclarations prévisionnelles

Le présent communiqué contient certaines déclarations prévisionnelles concernant les activités de CynergisTek. Ces déclarations prévisionnelles sont au sens de la Section 27A de la loi sur les valeurs mobilières de 1933, et ses amendements (la « loi sur les valeurs mobilières ») et de la Section 21E de la loi sur les bourses de valeurs mobilières de 1934, et ses amendements (la « loi sur les bourses de valeurs mobilières ») et peuvent être identifiées par l’utilisation de termes prospectifs, tels que « croit », « s’attend à », « anticipe », « pourrait », « a l’intention de », « peut », « sera » ou des expressions similaires. Ces déclarations prévisionnelles sous-entendent des risques et des incertitudes connus et inconnus, y compris, mais sans s’y limiter, les incertitudes liées au développement de produits/services; les cycles de vente longs et incertains; la capacité à obtenir ou maintenir la protection de la propriété intellectuelle; les besoins futurs en capitaux; la concurrence d’autres fournisseurs; la capacité des vendeurs de la société à continuer de fournir des produits et des servicesde la société à des conditions et à des prix comparables ; la capacité de la société à faire face à la concurrence et à introduire des améliorations et de nouvelles fonctionnalités qui sont acceptées par le marché et qui tiennent le pas avec les développements technologiques ; la capacité de la société à maintenir sa marque et sa réputation, et à conserver ou à remplacer ses clients importants ; les risques de cybersécurité et les risques de dommages et d’interruptions des systèmes de technologie de l’information ; la capacité de la société à fidéliser les membres clés de la direction et à intégrer avec succès de nouveaux cadres ; la capacité de la société à réaliser des acquisitions, des investissements stratégiques, son entrée dans de nouveaux secteurs d’activité, des cessions, des fusions ou d’autres transactions à des conditions acceptables, voire à les réaliser tout court ; les risques et incertitudes potentiels liés à l’impact actuel et ultime de la pandémie de COVID-19, y compris les mesures qui pourraient être prises par les autorités gouvernementales pour contenir la pandémie de COVID-19 ou traiter son impact, et les impacts négatifs potentiels de la COVID-19 sur l’économie mondiale et les marchés financiers ; l’impact économique général de la guerre en cours en Ukraine, y compris l’impact des sanctions connexes imposées par le gouvernement des États-Unis et les gouvernements d’autres pays, et l’impact des représailles potentielles résultant de la guerre en Ukraine et des sanctions connexes ; ainsi que d’autres facteurs susceptibles de faire varier sensiblement les résultats réels de ceux décrits dans le présent document, tels qu’ils sont anticipés, estimés ou attendus. Certains de ces risques et incertitudes sont ou seront décrits plus en détail dans les formulaires 10-K et 10-Q déposés par la société auprès de la Commission des valeurs et des changes, qui sont disponibles sur http://www.sec.gov. Compte tenu des risques et des incertitudes, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prévisionnelles et doivent reconnaître que ces dernières sont des prédictions de résultats futurs qui pourraient ne pas se produire comme prévu. Bon nombre des risques énumérés ci-dessus ont été, et peuvent encore être, exacerbés par la pandémie de COVID-19, y compris son impact sur le secteur des soins de santé, ou la guerre en cours en Ukraine. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans les déclarations prévisionnelles et des résultats historiques, en raison des risques et des incertitudes décrits dans les présentes, ainsi que d’autres risques et incertitudes non anticipés à l’heure actuelle. CynergisTek n’est aucunement dans l’obligation (et rejette expressément une telle obligation) de mettre à jour ou de modifier ses déclarations prévisionnelles en réponse à de nouvelles informations, à des événements futurs ou pour toute autre raison.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

Contact de CynergisTek pour les relations avec les investisseurs :

CynergisTek, Inc.



Bryan Flynn



(512) 402-8550 x7



[email protected]

Contact de CynergisTek pour les médias :

CynergisTek, Inc.



Trinity McPherson



(443) 853-8468



[email protected]