Twee werelden botsen wanneer de Anime-helden DanMachi en KonoSuba elkaar ontmoeten: Fantastic Days Start 26 mei!

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–Vandaag heeft de toonaangevende game-uitgever Nexon aangekondigd dat de gratis te spelen mobiele RPG KonoSuba: Fantastic Days gaat samenspelen met de populaire lichte roman en mangastripserie, DanMachi, voor een crossover-event voor een beperkte tijd van 26 mei tot 9 juni. De anime-werelden van KonoSuba: Fantastic Days en DanMachi komen in botsing in een geheel nieuwe bizarre ontmoeting!





In DanMachi, begint een naïeve avonturier uit de stad Orario genaamd Bell Cranel een riskante zoektocht in de op een kerker lijkende catacomben onder de stad om te vechten tegen monsters en een geheimzinnige kracht. Onderweg ontmoet Bell Hestia een eenzame godin en Ais Wallenstein, een krachtige zwaardvechtster, plus andere nieuwe vrienden die fungeren als gids door de gevaarlijke kerker. De KonoSuba: Fantastic Days X DanMachi samenwerking trakteert Konofans op de unieke personages en verhaallijnen van de werelden van Axel en Orario.

Konofans kunnen hier voorregistreren vanaf 12-25 mei. Zodra zij zijn geregistreerd kunnen spelers speciale beloningen verdienen door deel te nemen aan de volgende events gehouden op de pagina:

Registreer vooraf voor een avontuur! Hoe hoger het totaal aantal personen dat zich vooraf registreert, des te overvloediger de beloningen zullen zijn voor alle spelers! De spelers komen in aanmerking voor het ontvangen van deze beloningen voor elke mijlpaal die tijdens de game wordt bereikt van 12-25 mei.

Hoe hoger het totaal aantal personen dat zich vooraf registreert, des te overvloediger de beloningen zullen zijn voor alle spelers! De spelers komen in aanmerking voor het ontvangen van deze beloningen voor elke mijlpaal die tijdens de game wordt bereikt van 12-25 mei. Aftelbonus (Countdown Bonus) : Claim dagelijks extra 300 Quartz als een aftelbonus van 21-25 mei.

: Claim dagelijks extra 300 Quartz als een aftelbonus van 21-25 mei. Login-bonussen: Van 26 mei tot 9 juni, claim elke dag speciale samenwerkingseventloginbonussen, waaronder twee 4★ gegarandeerde rekruuttickets, een gratis 10x rekruutticket en veel andere beloningsitems tijdens de periode van twee weken!

De KonoSuba: Fantastic Days X DanMachi-events omvatten:

Godinnencompetitie (Goddess Rivalry): DanMachi’s godin, Hestia, gaat de confrontatie aan met Konosuba’s Aqua in een nieuwe zoektocht en een nieuw verhaal!

godin, Hestia, gaat de confrontatie aan met Aqua in een nieuwe zoektocht en een nieuw verhaal! Panelmissies (Panel Missions): Een nieuwe functie, exclusief voor dit samenwerkingsevent zal worden geïntroduceerd die verschillende items beloont en nieuwe stenen na opruimmissies.

(Panel Missions): Een nieuwe functie, exclusief voor dit samenwerkingsevent zal worden geïntroduceerd die verschillende items beloont en nieuwe stenen na opruimmissies. Nieuwe Universele missies (Universal Missions) verwacht spelers van wie de gedeelde doelstelling en voortgang afhangen van het aantal nederlagen van nieuwe baas Minotaur.

verwacht spelers van wie de gedeelde doelstelling en voortgang afhangen van het aantal nederlagen van nieuwe baas Minotaur. Een uitdagend nieuwe kerker (Dungeon) lonkt naar onverschrokken avonturiers!

KonoSuba: Fantastic Days wordt uitgegeven door Nexon in samenwerking met KonoSuba-uitgever Kadokawa en ontwikkeld door Sumzap. ©2019 N・K/K/KMP ©Sumzap, Inc. ©NEXON Alle rechten voorbehouden. ©FO-SBCr/D4

Om op de hoogte te blijven over KonoSuba: Fantastic Days, bezoekt u de Google Play– of de App Store-pagina en zorgt ervoor dat u @PlayKonoSuba volgt op Instagram en Twitter voor het laatste nieuws!

Over DanMachi

Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? (kort gezegd ook bekend als DanMachi ) is gebaseerd op Fujino Omori’s lichte roman met dezelfde naam waarvan in totaal meer dan 12 miljoen exemplaren zijn verkocht. Het verhaal volgt Bell Cranel, het personage met een fris gezicht, en zijn groei als hij avonturen beleeft in een reusachtige stad Orario geheten en het enorme labyrint “Dungeon” dat onder de stad verscholen ligt verkent.

Over KonoSuba: Fantastic Days konosuba.nexon.com

Gebaseerd op de populaire anime-serie, “KonoSuba: God’s Blessing on this Wonderful World!”, KonoSuba: Fantastic Days is een gratis te spelen personageverzameling RPG voor iOS en Android. Met fan-favoriete personages, waaronder Kazuma Satou, Aqua, Megumin en Darkness, volgt de game de verhaallijn van de originele roman en bevat specifieke personages die exclusief voor de game zijn gemaakt. Vorig jaar was de Japanse release van KonoSuba: Fantastic Days is een groot succes, met erkenning van spelers en geprezen door de KonoSuba-fans.

Over Nexon America Inc. https://www.nexon.com/

Nexon America Inc. is opgericht in 2005 en levert uitstekende gratis te spelen online game-expertise en live game-ondersteuning, waarbij het gebruik maakt van de sterke punten van NEXON Co., Ltd. (‘Nexon’) en deze toepast voor een uniek westers publiek. Nexon America ondersteunt al meer dan een decennium consequent iconische franchises zoals MapleStory en Mabinogi. Deze hebben records gebroken en spelers geboeid. Met nieuwe projecten in het verschiet, handhaaft Nexon America de baanbrekende en innovatieve geest van het moederbedrijf, door gebruik te maken van de benadering dat de speler op de eerste plek komt, terwijl het de best mogelijke gameplay-ervaringen voor de westerse markt ontwerpt.

