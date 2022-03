Transak propose Apple Pay comme option de paiement afin de rendre les crypto-monnaies plus accessibles à tous.

Transak fait de l’une des caractéristiques de paiement les plus recherchées, une réalité.

MIAMI–(BUSINESS WIRE)–Transak, une intégration unique permettant que les applications acceptent les dépôts et les retraits de fiat à crypto depuis une base d’utilisateurs mondiale, annonce aujourd’hui qu’Apple Pay est désormais une option de paiement reconnue dans la rampe d’accès fiat de la société.

Apple Pay, l’un des modes de paiement les plus populaires, compte actuellement 507 millions d’utilisateurs inscrits et, étant donné qu’Apple détient actuellement près de 16 % de la part du marché mondial des smartphones, il était évident que cette fonctionnalité devenait incontournable pour poursuivre la mission de Transak, qui consiste à garantir que le Web3 est convivial et accessible. Lorsqu’un utilisateur décide de faire un achat via Transak, il peut saisir le montant qu’il souhaite acheter, sélectionner Apple Pay comme option de paiement préférée et confirmer simplement par la touche ID qu’il souhaite approuver la transaction.

« Nos partenaires sont parfaitement conscients qu’Apple Pay est une fonctionnalité indispensable pour que ces transactions soient aussi fluides que possible », a déclaré Sam Watts, chef de produit chez Transak. « L’ajout de cette fonctionnalité n’est qu’une petite pièce du puzzle permettant de rendre les applications du Web3 accessibles, mais Transak est très excitée à l’idée de continuer à créer des blocs de construction pour les rendre ensuite disponibles auprès des développeurs grâce à des intégrations simples ».

Alors qu’Apple Pay représente un ensemble d’opérations assez simples pour les utilisateurs d’iPhone, l’interface utilisateur permet une plus grande sécurité et réduit le risque de rétrofacturation puisque l’acheteur doit approuver la transaction avant qu’elle ne soit effectuée.

« Transak est motivée pour fournir à son public un service soigneusement sélectionné pour que la finance et le travail avec la crypto deviennent authentiques », a déclaré Sami Start, CEO de Transak. « Je crois qu’il s’agit seulement de la toute première des nombreuses améliorations captivantes qui se feront en 2022 et qui pousseront davantage les natifs du Web2 vers la réalité du Web3 ».

Transak prévoit de lancer cette fonctionnalité partout dans le monde au cours du deuxième trimestre 2022 et continuera à offrir de nouvelles améliorations comme par exemple ajouter davantage de modes de paiement internationaux, des améliorations pour l’accueil des utilisateurs et des moyens plus puissants et flexibles pour intégrer Transak dans les Dapps. Pour en savoir plus, visitez le site www.transak.com.

À propos de Transak

Transak est une intégration unique pour les applications permettant de passer du fiat au crypto à partir d’une base d’utilisateurs mondiale. Pour ce faire, elle fournit des modes de paiement fiat par API pour accéder à plus de 100 crypto-actifs, tout en éliminant la complexité du KYC des utilisateurs, du contrôle des risques et de la conformité, des modes de paiement et du support client. Le widget de Transak peut être intégré dans une application en quelques lignes de code. Transak est soutenue par des sociétés de capital-risque de premier plan, notamment Consensys, et est titulaire du programme de l’accélérateur Tachyon. Connectez-vous à Transak sur Twitter ou LinkedIn, ou visitez le site https://transak.com/ pour de plus amples informations.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

Contact médias

Sofia Coon



[email protected]