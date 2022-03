Transak biedt Apple Pay als betaaloptie om crypto toegankelijker te maken voor iedereen

Transak maakt een van de meest gewilde betalingsmogelijkheden werkelijkheid

MIAMI–(BUSINESS WIRE)–Transak, een enkelvoudige integratie voor applicaties om fiat-to-crypto stortingen en opnames te accepteren van een wereldwijde gebruikersbasis, heeft vandaag aangekondigd dat Apple Pay nu een erkende betaaloptie is binnen het fiatteringsportaal van het bedrijf.

Apple Pay, een van de meest populaire betaalmethoden, heeft momenteel 507 miljoen geregistreerde gebruikers en aangezien Apple momenteel bijna 16% van het wereldwijde smartphone marktaandeel bezit, was het duidelijk dat deze functie onontbeerlijk is in Transak’s streven naar een gebruikersvriendelijk en toegankelijk Web3. Een gebruiker die besluit via Transak een aankoop te willen doen, kan het gewenste bedrag invoeren, Apple Pay selecteren als de voorkeursbetaaloptie en via Touch ID eenvoudigweg bevestigen dat hij of zij de transactie wil goedkeuren.

“Onze partners zijn zich er terdege van bewust dat Apple Pay een must-have functie was om deze transacties zo soepel mogelijk te laten verlopen”, aldus Sam Watts, Head of Product bij Transak. “Het toevoegen van deze functie is slechts een klein stukje van de puzzel van het toegankelijk maken van Web3-applicaties, maar Transak zal met alle plezier de bouwstenen blijven creëren en deze beschikbaar maken via eenvoudige ontwikkelaarsintegraties.”

Hoewel Apple Pay een vrij eenvoudige reeks handelingen is voor iPhone-gebruikers, zorgt de UX voor meer veiligheid en een lager risico op chargebacks omdat de koper de transactie moet goedkeuren voordat deze doorgaat.

“Transak is vastbesloten zijn doelgroep te voorzien van een met zorg geselecteerde dienst om de financiële transacties en het werken met crypto authentiek te maken,” aldus Sami Start, CEO, Transak. “Ik ben van mening dat dit slechts de eerste is van de vele boeiende verbeteringen die in 2022 zullen uitkomen en die Web2 natives dichter bij de Web3 realiteit zullen brengen.”

Transak is van plan om deze functie tijdens het tweede kwartaal van 2022 wereldwijd te lanceren en andere verbeteringen toe te voegen, zoals meer internationale betaalmethoden, verbeteringen aan de onboarding van gebruikers en krachtiger en flexibeler manieren om Transak te integreren in dApps. Ga voor meer informatie naar www.transak.com.

Over Transak

Transak is een enkelvoudige integratie voor applicaties om een fiat-naar-crypto-portaal voor een wereldwijde gebruikersbasis mogelijk te maken. Dit wordt bereikt door API-gestuurde betaalmethoden met fiattering aan te bieden in een portaal voor 100+ crypto assets en door de complexiteit van ‘know your client’ (KYC) voor gebruikers, risicomonitoring en -compliance, betaalmethoden en klantenondersteuning weg te abstraheren. Transak’s widget kan in slechts een paar regels code in een app worden geïntegreerd. Transak wordt gesteund door top VC’s, waaronder Consensys, en heeft meegedaan aan het Tachyon Accelerator Program. Volg Transak op Twitter of LinkedIn, of ga naar https://transak.com/ voor meer informatie.

