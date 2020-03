Tigo sort un nouveau composant complémentaire sur la plateforme TS4 avec le logiciel de surveillance Premium SMART

Le TS4-A-M (composant de surveillance) rationalise la maintenance et la production des volets photovoltaïques, et démontre des retours sur investissement.

CAMPBELL, Californie–(BUSINESS WIRE)–Tigo®, pionnier de la plateforme intelligente et modulaire Flex MLPE, a annoncé aujourd’hui un nouvel ajout à la plateforme TS4 à composants, la TS4-A-M. Cette solution de surveillance à composants au niveau du module introduit la technologie du module photovoltaïque intelligent et les données de production à granularité maximale, pour les clients résidentiels, commerciaux et industriels, ainsi que des services publics, de Tigo.





Avec la solution de surveillance de Tigo, les clients peuvent choisir entre une surveillance solaire Premium ou Gratuite, qui proposent diverses fonctionnalités dans les données au niveau du module. La surveillance Premium de Tigo peut être activée sans frais pendant 30 jours, afin que les clients puissent accéder à des données plus granulaires au niveau du module, un historique détaillé de la production, des alertes de performance, et des tableaux avancés, par l’intermédiaire du site Web SMART de Tigo. Pour l’activer, téléchargez l’application mobile SMART de Tigo avec un système photovoltaïque Tigo, sur Google Play ou l’Apple Store. Pour en savoir plus, rejoignez le webinaire en ligne gratuit, de Tigo, intitulé « Surveillance avec le TS4-A-M et abonnement Premium », le jeudi 12 mars à 10 h, heure du Pacifique.

Les points saillants du nouveau TS4-A-M (composant de surveillance) avec l’abonnement Premium sont les suivants :

Visualisation de l’alimentation, du voltage, et des données du courant, n’importe où, grâce au site Web ou à l’application SMART

Affichage ou téléchargement de tableaux détaillés de la production d’énergie du système

Configuration d’appareils Modbus tiers tels que des onduleurs et des compteurs de CA, dans l’application SMART de Tigo

Téléchargement direct des données à l’aide de l’API de Tigo

Système d’alertes par e-mail automatique ou SMS des défaillances ou des problèmes de performance

Entretien proactif des systèmes photovoltaïques, pour un coût de propriété moindre

Réception de rapports de production mensuels ou quotidiens

Suivi de la performance du module individuel afin d’identifier facilement les problèmes

Prévision des exigences de maintenance pour réduire les temps de travail

« Tigo propose les données au niveau du module, les plus granulaires du secteur, grâce à notre technologie UHD-Core intégrée dans la TS4-A-M et d’autres unités dotées de cette fonctionnalité de surveillance », a déclaré Maxym Makhota, VP de l’ingénierie logicielle, chez Tigo. « De plus, le logiciel de surveillance Premium est absolument incontournable pour les clients qui souhaitent la maintenance de système la plus simple, une meilleure visibilité et des données en temps réel. »

Tigo reçoit actuellement des commandes pour le TS4-A-M, du monde entier. Pour les tarifs et les livraisons, veuillez consulter votre distributeur solaire préféré, appelez Tigo au +1.408.402.0802, contactez-nous par e-mail à l’adresse [email protected], ou visitez le site www.tigoenergy.com.

À propos de Tigo Energy, Inc.

Tigo est une société de la Silicon Valley fondée en 2007 par une équipe de technologues expérimentés. En combinant une approche système unique avec une expertise en semi-conducteurs, en électronique de puissance et en énergie solaire, l’équipe de Tigo a développé la première génération de la technologie Smart Module Optimizer, pour l’industrie solaire. La vision de Tigo est de tirer parti des technologies intégrées et des mises à niveau Flex MLPE, ainsi que des technologies de communication, pour réduire le coût de l’électricité solaire. En travaillant en partenariat avec les meilleurs fabricants de modules et d’ondulateurs, du secteur, Tigo est en mesure de se concentrer sur son innovation clé avec la plateforme modulaire TS4 la plus intelligente, et d’exploiter l’écosystème dans son ensemble. Tigo opère aux États-Unis, en Europe, en Amérique latine, au Japon, en Chine, en Australie et au Moyen-Orient. Visitez www.tigoenergy.com.

