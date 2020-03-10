Tigo推出带SMART高级版监测软件的TS4平台新的附加元件

TS4-A-M（监测附加元件）可简化光伏维护、跟踪生产并证明投资回报。

加州坎贝尔–(BUSINESS WIRE)–(美国商业资讯)–智能模块化Flex MLPE平台先驱Tigo®今日宣布为附加元件TS4平台添加新成员TS4-A-M。这款组件级附加元件监控解决方案为Tigo的住宅、工商业及公用事业客户带来智能光伏(PV)组件技术和最高粒度的生产数据。





借助Tigo的监测解决方案，客户可以在高级版(Premium)或免费版(Free)太阳能监测软件中做出选择，两者均提供整合于组件级数据中的各种功能。Tigo的Premium Monitoring可免费激活使用30天，因此客户可以通过Tigo的SMART网站访问更精细的组件级数据、详细的生产历史记录、性能警报和高级图表。激活时，请通过Google Play或Apple Store下载包含Tigo PV系统的Tigo SMART 移动应用程序。如需了解更多详情，敬请于太平洋时间3月12日（周四）上午10点加入Tigo免费的“使用TS4-A-M和高级订阅版进行监测” 在线网络研讨会。

带有高级版订阅的新型TS4-A-M（监测附加元件）的亮点包括：

通过SMART网站或应用程序随时随地查看功率、电压和电流数据

查看或下载系统能源生产的详细图表

在Tigo SMART应用程序中配置逆变器和交流电表等第三方Modbus装置

使用Tigo API直接下载数据

通过电子邮件或短消息(SMS)自动发出故障或性能问题警报

以较低的拥有成本主动维护光伏系统

接收每月或每日生产报告

跟踪各个模块的性能以轻松发现问题

预测维护需求，以减少人工时间

Tigo软件工程副总裁Maxym Makhota表示：“得益于我们在TS4-A-M及其他搭载此监测功能的单元中部署的UHD-Core技术，Tigo提供业内最精细的组件级数据。此外，对于需要最轻松的系统维护、更好的可视性和实时数据的客户来说，选择高级版监测软件绝对是明智且显而易见的做法。”

Tigo即日起接受TS4-A-M全球订单。如需了解价格和交货情况，请咨询您首选的太阳能经销商，拨打+1.408.402.0802联系Tigo，发送电子邮件至[email protected]，或者访问www.tigoenergy.com。

关于Tigo Energy, Inc.

Tigo是由经验丰富的技术专家团队于2007年在硅谷创立的公司。Tigo团队将独特的系统级方法与半导体、电力电子和太阳能方面的专业知识相结合，为太阳能产业开发了第一代智能组件优化(Smart Module Optimizer)技术。Tigo的愿景是充分利用综合、改良型 Flex MLPE及通信技术来降低太阳能电力的成本。通过携手业内的一级组件和变频器制造商，Tigo能够利用最智能的TS4模块化平台专注于其主要创新，并充分利用更广泛的生态系统。Tigo在美国、欧洲、拉美、日本、中国、澳大利亚和中东均设有运营点。敬请访问www.tigoenergy.com。

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