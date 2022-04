The Estée Lauder Companies elige a un nuevo miembro de su junta directiva

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL) anunció hoy que Arturo Nuñez ha sido elegido para integrar su junta directiva, además de incorporarse al comité de auditoría de la empresa, ambos puestos con vigencia desde el 25 de abril de 2022. El señor Nuñez es director de marketing de Nu Holdings Ltd. (“Nubank”), que es una plataforma de banca en línea con sede en Brasil que presta servicios para clientes en ese país, México y Colombia.

“Le damos la bienvenida a Arturo Nuñez y estamos muy entusiasmados por su incorporación a nuestra junta directiva”, indicó William P. Lauder, presidente ejecutivo. “Arturo posee antecedentes comerciales impresionantes a nivel global, entre los que podemos mencionar desde su experiencia en servicios orientados a clientes hasta su puesto actual en Nubank, además de sus trabajos anteriores para Apple, Nike y la NBA. Esperamos que nuestra junta pueda aprovechar las valiosas opiniones de Arturo sobre marketing creativo, venta minorista moderno, tecnología innovadora y presencia de marca para consumidores, incluida la conexión con consumidores diversos”.

Nuñez tiene 55 años y se ha desempeñado como director de marketing de Nubank desde junio de 2021. Antes de incorporarse a Nubank, fundó AIE Creative, una firma de marketing y presencia de marca, y de 2014 a 2018 fue jefe de marketing para América Latina de Apple Inc. De 2007 a 2014, el señor Nuñez ocupó distintos puestos relacionados con el marketing en NIKE, Inc., entre ellos vicepresidente global de marketing para básquetbol. Y de 1999 a 2007 se desempeñó en distintas funciones en la National Basketball Association (“NBA”), entre ellas vicepresidente y director gerente de la NBA para América Latina y el público hispánico en los EE. UU. Nuñez se graduó en la Universidad A&M de Florida.

El señor Nuñez es director clase I, y su mandato culmina en noviembre de 2024. La junta directiva de The Estée Lauder Companies Inc. ahora tiene 16 directores, entre ellos Arturo Nuñez.

Acerca de The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. es uno de los fabricantes, comercializadores y vendedores líderes a nivel mundial de productos de calidad de cuidado de la piel, maquillaje, fragancias y cuidado del cabello. Los productos de la firma se venden en aproximadamente 150 países y territorios bajo denominaciones de marca como Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, Tommy Hilfiger, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown, Donna Karan New York, DKNY, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Michael Kors, Darphin Paris, TOM FORD BEAUTY, Smashbox, Ermenegildo Zegna, AERIN, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, and the DECIEM family of brands, including The Ordinary y NIOD.

