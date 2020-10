TenTime utilise le lecteur NexPlayer pour le lancement de la première plateforme de streaming VSDA sur Android, Samsung Tizen et LG WebOS destinée aux arabophones

MADRID–(BUSINESS WIRE)–TenTime utilise le lecteur NexPlayer (KOSDAQ:139670) pour le lancement de la première plateforme vidéo interactive à la demande en langue arabe. Elle offre la plus vaste collection d’émissions, de feuilletons, de films et de musique haute définition qui ciblent la population arabophone du monde entier.

TenTime utilise le lecteur SDK NexPlayer pour offrir une expérience de lecture professionnelle, fiable et de qualité diffusion sur tous les appareils de ses utilisateurs, y compris les téléphones mobiles et tablettes Android, ainsi que les télévisions Samsung et LG Smart.

Carlos Lucas, PDG de NexPlayer, commente en ces termes: “TenTime a décidé que pour développer son lecteur multimédia Open Source, un personnel technique coûteux serait nécessaire en termes de construction et d’entretien, les exposant à des bugs potentiels et limitant l’ensemble des fonctionnalités du lecteur multimédia – tout ceci retarderait le lancement de sa plateforme OTT et aurait pour conséquence que les coûts du projet dépasseraient ceux du budget.”

L’équipe de TenTime était inquiète à l’idée d’utiliser des technologies Open Source en raison de leur coût potentiel,étant donné le coût caché des corrections de bugs. Ses autres préoccupations concernaient également la vie privée des utilisateurs et la possibilité de récupération des données des utilisateurs finaux via le code source ouvert.

NexPlayer résoud l’onéreux problème de la gestion des appareils et plateformes fragmentés, en aidant les télédiffuseurs et sociétés OTT à se tenir à jour des dernières mises à jour logicielles des appareils. Ceci permet de s’assurer que le lecteur de leurs applications est à l’épreuve du temps et rétrocompatible pour soutenir les périphériques existants.

Alors que NexPlayer contrôle l’ensemble de son propre code et assure un soutien technique personnalisé 24/24h et 7/7 jours, l’équipe TenTime a intégré NexPlayer rapidement et facilement, à ses applications Android, Samsung Tizen et LG WebOS Smart TV, ce qui lui a permis d’utiliser un lecteur unique pour l’ensemble des dispositifs mobiles, systèmes d’exploitations et modèles de télévision.

NexPlayer a accordé à TenTime le contrôle total de l’expérience de lecture, en lui offrant la possibilité de diffuser son contenu en plusieurs langues, avec plusieurs pistes audio/ vidéo, et un sous-titrage codé et protégé via des solutions de gestion des droits numériques (DRM) de calibre hollywoodien.

En choisissant NexPlayer, TenTime a rationalisé le processus de commercialisation de ses applications OTT, leur permettant ainsi de toucher davantage de téléspectateurs, d’accroître leur base d’abonnés et de lancer des fonctionnalités avancées qui facilitent la vie de leur équipe de développement.

NexPlayer est le principal lecteur SKD multi-écran de services vidéo premium, intégré aux applications de sociétés telles ATT, Sky, Turner, BT ou HBO. Il est entièrement paramétrable pour Android, iOS, Tizen, WebOS, Xbox, PlayStation et les applications Web. Pour en savoir plus, visitez www.nexplayersdk.com

